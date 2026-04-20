【最新版】創刊33年の大学総合評価誌　AERAムック『大学ランキング2027』４/20発売！／大学をいろんな角度から見る、96のランキングを掲載！

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株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は、『大学ランキング2027』を2026年４月20日(月)に発売します。偏差値だけでなく、「大学を、いろんな角度から見てみよう」をコンセプトに、編集部が調査・収集したデータ・ランキングを一挙に公開！ ランキングの項目は、就職、資格、入試、研究などのテーマのほか、高校や企業からの評価、政治家や社長、俳優やスポーツ選手の出身、ドラマ・映画のロケ地まで全96テーマ。さまざまな切り口から日本の大学の特色が見えてくる一冊です。


特集のテーマは「研究・AI・多様性。大学の未来を問う」。東北大学の冨永悌二総長、東京大学の鈴木寛教授、全国障害学生支援センターの殿岡翼代表理事のインタビューをお届けするほか、アンケート調査を元に大学の学長のホンネを探る「学長アンケート特集」をお届けします。




ランキングの一部を特別公開！

［有名企業400社への実就職率（2025年）］1位＝豊田工業大、2位＝一橋大、３位＝名古屋工業大


［高校からの評価/改革力が高い（2025年）］1位＝東北大、2位＝東京科学大、3位＝近畿大


［海外留学派遣（2025年度）］1位＝関西外国語大、2位＝早稲田大、3位＝近畿大


AERAムック『大学ランキング 2027』の主な内容

【第1部】研究・AI・多様性 大学の未来を問う


〈巻頭インタビュー〉


＊研究


東北大学総長　冨永悌二


「日本発イノベーションの土台となる大学に」



＊AI


東京大学教授 鈴木 寛


「AI時代の大学教育　鍵を握るウェルビーイング」



＊多様性


一般社団法人 全国障害学生支援センター 代表理事　殿岡 翼


「『学びたい』意志を持つ学生を取りこぼさない」



〈特集〉


本誌独自 学長アンケート


「厳しさ増す大学運営。学長はどう受け止め、いかなる改革を進めるか」



【第2部】日本の大学を徹底評価　最新ランキング96（一部）


［資格・採用］司法試験、一級建築士、警察官、教員


［総合］高校・学長からの評価、世界大学ランキング


［研究］論文引用、研究業績、科研費


［入試］志願者数、倍率、内部進学者数


［メディア］テレビドラマ・映画のロケ地、メディアへの発信度


［出身］政治家、社長、アナウンサー、俳優、お笑い芸人


［地方別］北海道・東北、関東(東京以外)、東京、北陸・甲信越、東海、関西、中国・四国、九州・沖縄


ほか



【第3部】日本の大学798校　学部・学科データ　ほか



大学ランキング2027(AERAムック)


定価：2640円（本体2400円＋税10％）


https://www.amazon.co.jp/dp/4022793457