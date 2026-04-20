「解散するか音声やるか」永野の一言で『キングオブコント』準優勝の実力派コント師が人生激変！？ 妻もまさかの“芸人引退”容認「いつかお金になるって」千鳥の提案に猛反発「絶対お金にならないし、離婚される」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#358を、2026年4月19日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■「解散するか音声やるか」永野の一言でわらふぢなるお・口笛なるおの人生激変！？

『キングオブコント』準優勝の実力派コント師に妻がまさかの“芸人引退”容認

「いつかお金になるって」千鳥の提案に猛反発「絶対お金にならないし、離婚される」

4月19日（日）放送の#358では、本番組のご意見番ポジションを担うピン芸人・永野が芸人の“奥様”から電話で悩み相談を受け、ズバッと解決に導く夫婦応援企画「永野の人の嫁と話したい」第3弾をお届けしました。

スタジオゲストにNetflixのリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演するタレント・鈴木ユリアを迎え、今回はお笑いコンビ・ひつじねいりの松村祥雄と、わらふぢなるおの口笛なるおの奥様からの相談が寄せられました。

『キングオブコント』3年連続決勝進出、準優勝した経歴も持つ実力派コント師、口笛なるおの妻・ななさんからの悩みは、「サンドウィッチマンさんにすごくよくしていただいているんですけど、今後見切りをつけられたら芸人人生が終わるのではないかと心配」「今の収入の軸が伊達（みきお）さんのコロッケ番組（のアシスタント）という状況で、今後若手がその枠に入ったら、いつか見捨てられるんじゃないか」という切実なもの。コロッケを揚げる“音を拾う”仕事がメインになっているなるおに対し、妻・ななさんはさらに「本当にやりたいのは演技なのかな？」とも明かします。

これに「どっちかにしろって。芝居か、音声音拾いか」と問い詰めた永野は、さらに「全然やってない。ネタとか」とわらふぢなるのコンビ活動にも言及。「解散するか、音声」と究極の選択を迫り、なるおを「なんで2つに絞られた？」と困惑させました。さらに永野が「本当の音を探しに全国を回ればいい」と芸人引退を勧め、千鳥も「いつかお金になるって」「芸術作品みたいになる。100年後とか」と悪ノリすると、なるおは「絶対お金にならないし、離婚される」「100年後って死んでんじゃねぇかよ」と猛反発し、スタジオを爆笑させました。その後、永野の熱血指導により、なるおが“プロの音声スタッフの顔”を完成させると、電話越しのななさんも「新しい道が見つかってよかったです」と、まさかの芸人引退・裏方転身を容認。ななさんに反論しようと口を開いたなるおに、永野は「足しにならない、あなたの言葉は」とバッサリ切り捨て、笑いを誘いました。

また、ひつじねいり・松村の妻が明かした「プライベートではもっと自然な大阪弁」「キャラのために無理していないかと心配」という悩み相談では、松村の“わざとらしい大阪臭”を相殺するため、埼玉出身の相方・細田祥平も関西弁で漫才に挑戦。永野の提案で“なにわ人情漫才”が誕生します。千鳥も「すごいもん見た」「全然こっちの方がいい」と太鼓判を押す一方で、本人たちは「良くなったんですか？」と大困惑。果たして、永野は芸人妻の悩みは解決することができたのか…？ひつじねいりの新境地“なにわ人情漫才”も必見です。

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■“婚期”が知りたいカーネーション・吉田結衣、衝撃占い「現在も未来も望みが実現しない」にヒリつく攻防！

導き出された運命の相手とは…？斜め上すぎる占い結果にスタジオ爆笑

番組ではさらに、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴがタロットで悩める芸能人を占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を放送。相談者としてお笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣が登場しました。 「36歳なんですけど、結婚したいなと思っておりまして」と切実な婚期の悩みを打ち明ける吉田。しかし、りなぴっぴがタロットカードを展開すると、「現在も未来も望みが実現しない」「結婚は今はできなそうな感じ」と無慈悲な鑑定結果が下されます。「（それぞれ）こんなに違う柄なのに？」と食い下がる吉田に対し、りなぴっぴが占い本を読みながら「あまりにも焦り過ぎています。そのせいであまりうまくいっていない」と伝えると、吉田は「ちょっと本見せて」と詰め寄り、スタジオにヒリつく空気が漂います。その後、りなぴっぴお気に入りの“ネコタロット”で吉田と相性の良い男性を占うと、“目隠しされた猫が木に縛り付けられ、周囲を剣に囲まれている”という衝撃的なカードが飛び出します。りなぴっぴがこのカードから読み解いた吉田の“運命の相手”とは…？吉田が思わず「どこに行けばいるんですか？」と声を上げた、まさかの占い結果にスタジオ爆笑の展開となりました。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#358見逃し配信URL : https://abema.go.link/hUo46

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/