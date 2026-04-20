エイチ・シー・ネットワークス株式会社、パラアスリートの活躍を支援

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役 田中 宗、以下HCNET）は、困難から未来を創造する象徴として、パラアスリートの活動に共感し、これまでの2名に加えて新たに1名のパラアスリート雇用・支援を開始しました。

HCNETは、より高みをめざすパラアスリートの姿勢に自らを重ね合わせ、選手たちの活躍を成長の糧とし、パラアスリートと共に、豊かで夢や多様性のある社会の実現に取り組んでまいります。

坂井 結花（さかい ゆいか）選手

競技：ボッチャ

2026年4月1日 入社

■坂井選手 競技実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4901/table/228_1_276959a9b35bf1dae9a222426847db5e.jpg?v=202604201051 ]

■坂井選手よりコメント

この度、エイチ・シー・ネットワークス株式会社に入社させていただくことになり、新たなスタートを切れることをとても嬉しく思っております。これまで支えてくださったすべての方々への感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩着実に成長していきたいと考えています。

これからは、競技と仕事の両方に真摯に向き合いながら、自分らしさを大切に取り組んでまいります。ボッチャを通じて、多くの方に笑顔や元気を届けられるよう努力を重ねるとともに、社会に少しでも貢献できる存在をめざしてまいります。

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、ITの可能性に挑戦し、未来を創る力を発揮します。40年以上にわたり培ってきた技術力でサーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどと、自社開発製品による独自価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼性ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。詳細は以下のURLからご覧いただけます。https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

ビジネスサポート部 ビジネス推進グループ

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル５F

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。

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