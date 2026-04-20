3 temple circusとBASSDRUM、体験創造の未来を語る交流イベント「3tc roundabout」を今週開催。最新のInfoComm China 視察レポートを含むプレゼンも実施。

3 temple circus 株式会社

3 temple circus 株式会社と、ベースドラム株式会社は、4月22日（水）から24日（金）の3日間、テクノロジーとクリエイティブの融合をテーマにしたコミュニケーションイベント「3tc roundabout」を共同開催いたします。

本イベントでは、両社のメンバーを交えた交流の場に加え、アジア最大級の展示会「InfoComm China 2026」の最新レポートを含むショートプレゼンテーションを実施します。



■ 開催背景：テクノロジーの民主化時代に求められる「体験」の設計力

「イマーシブ」「XR」「インタラクティブ」といった言葉が日常化し、AIをはじめとするテクノロジーが急速に民主化される現代。今、改めて問われているのは、それらの要素をどう組み合わせ、人々の心に響くリアルな「体験」へと結実させるかという、高度な設計力とチームプレイです。

本イベントは、テクノロジーとクリエイティブをつなぐ数多くの現場を経験してきた3 temple circusとBASSDRUMの2社が、これからの体験創造のあり方を提示し、参加者の皆様と共に考える場として企画されました。

■ イベントテーマ「roundabout（ラウンドアバウト）」について

今回のテーマは「循環（Circulation）」を意味する「roundabout」です。一方的なセミナー形式ではなく、皆様との自由で活発な意見交換が行われる場を目指しています。

会の中盤には、主催・共催の両社より合計15分間のショートプレゼンテーションを実施。3 temple circus代表・三寺による、先週北京で開催されたアジア最大級のAV/統合体験技術展示会「InfoComm China 2026」の速報レポートなど、鮮度の高い情報をお届けします。

その他の時間は、ドリンクや軽食を楽しみながら、体験創造や最新トピックスに関するご質問、参加者様同士のネットワーキングを自由に行っていただけます。

開催概要

日時: 2026年4月22日(水) ～ 24日(金) 18:00 - 21:00

場所: WHEREVER（東京都港区乃木坂 / 乃木坂駅徒歩1分）https://maps.app.goo.gl/2R9Xr3KWLg54cTRP7

内容：ネットワーキング（ドリンク・軽食あり）

主催・共催社によるショートプレゼンテーション（18:15, 19:45 に開始。約15分を予定。）

「InfoComm China 2026」北京視察速報 など

参加費： 無料（事前登録制）

参加登録： こちらのフォームよりお申し込みください。https://forms.gle/JF8coPqTJifVvCjC6

※同フォームよりウェビナーへの登録も可能です。

備考: お飲み物、軽食をご用意いたしております（お持ち込みも大歓迎です！）

主催・共催社プロフィール

■ 主催

3 temple circus 株式会社



イマーシブ（没入型）エンターテインメントを含め、マルチメディア演出を得意とするコンサルティング＆コーディネイト・チーム。最先端の事例とテクノロジーをベースに、ラスベガスの「Sphere」に象徴されるような、人々の五感を揺さぶる次世代の体験空間を解説/プロデュースしています。企画立案からテクニカル設計、国内外の最新ソリューションの導入支援まで、没入体験の創出をトータルにサポートし、エンターテインメントの新たな価値を創造していきます。

https://3templecircus.com/

現在、イマーシブをはじめとする体験創造のウェビナーを展開中。無料登録制でアーカイブ視聴も可能です。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/176075





■ 共催

ベースドラム株式会社

ウェブサービスやフィジカルプロダクト開発、イベント企画などのさまざまなプロジェクトを技術面からリードするテクニカルディレクターを集めた世界初のテクニカルディレクター・コレクティブ、及びその中核にある会社組織。クリエイティブとテクノロジーを横断的に理解し、両者のコミュニケーションを媒介しながら、プロジェクトのあらゆる局面において技術を武器にチームの実現力を最大化します。

https://bassdrum.org/

(https://bassdrum.org/)現在、新規事業、DXの ”次の一手” を導き出す「テック相談会」を期間限定で開催中です。

https://bassdrum.org/ja/news/260406-tech-counceling/