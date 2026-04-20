ノジマ全店舗で「楽天ペイ」利用開始

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司）は、楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）と楽天ペイ加盟店契約を締結し、本日よりノジマ全店舗において、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」が利用可能になることをお知らせします。本導入により、利用者は「ノジマ」の対象店舗にて「楽天ペイ」のコード決済（注1）を利用することで、支払い金額に対して最大1.5%（注2）の「楽天ポイント」が還元されます。また、支払い時には、「楽天ポイント」を利用することも可能となります。

本導入を記念して、2026年5月1日（金）から5月31日（日）まで、「ノジマでのお支払いで最大10,000ポイントが当たるキャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に対象店舗（注3）にて「楽天ペイ」で1,000円（税込）以上の支払いをした方の中から、抽選で50名に「楽天ポイント」10,000ポイント、250名に「楽天ポイント」3,000ポイント、7,500名に「楽天ポイント」100ポイントを進呈（注4）します。

ノジマは、これまでIC型電子マネー「楽天Edy」を一部の店舗で導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、新たに「楽天ペイ」を導入することで、利用者のさらなる利便性向上を目指します。

ノジマと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）コード表示・QR読み取りでの支払いが対象です。

（注2）ポイント還元には条件があります。ポイント還元の条件は、以下詳細ページをご確認ください。https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/

（注3）キャンペーンの対象外店舗は、キャンペーン概要をご確認ください。

（注4）特典ポイントは期間限定ポイントです。

■キャンペーン概要

【ノジマで利用可能な決済サービス】