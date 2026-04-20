世界のスプレー発泡断熱機企業分析：売上高、ランキング、市場競争力評価2026-2032
スプレー発泡断熱機世界総市場規模
スプレー発泡断熱機とは、ポリウレタンなどの発泡樹脂材料を高圧で混合し、スプレー状に吹き付けることで、建築物の壁面・屋根・床下などに断熱層および気密層を形成する専用装置でございます。スプレー発泡断熱機は、現場施工において複雑な形状にも均一に施工できる柔軟性と、継ぎ目のない高い断熱性能を実現する点が特長です。また、断熱性のみならず防音性や防湿性の向上にも寄与し、省エネルギー建築や環境配慮型住宅の分野で広く活用されております。さらに、施工効率の向上や人手不足対策にも貢献する重要な設備でございます。
図. スプレー発泡断熱機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347431/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347431/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルスプレー発泡断熱機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の972百万米ドルから2032年には1280百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルスプレー発泡断熱機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省エネルギー規制の強化と環境意識の高まり
各国における建築物の省エネルギー基準の厳格化や脱炭素政策の推進により、高性能断熱材の需要が急速に拡大しております。このような背景のもと、優れた断熱性能と気密性を同時に実現できるスプレー発泡断熱機の導入が進んでおります。特に、ZEBやZEHといった次世代建築への対応において、スプレー発泡断熱機の重要性が高まっております。
2、建設業界における施工効率化ニーズの増大
建設現場では人手不足や工期短縮の要求が強まっており、施工効率の向上が重要課題となっております。スプレー発泡断熱機は、複雑な形状にも迅速かつ均一に断熱施工が可能であり、従来工法と比較して作業時間の大幅な短縮に寄与いたします。そのため、効率化を重視する施工業者からの需要が拡大しております。
3、高性能建材への需要拡大
住宅および商業施設において、断熱性・気密性・防音性を兼ね備えた高性能建材への関心が高まっております。スプレー発泡断熱機により形成される発泡断熱層は、継ぎ目のない構造により熱損失を最小限に抑えることが可能であり、快適な室内環境の実現に貢献いたします。この特性が市場成長の重要なドライバーとなっております。
今後の発展チャンス
1、脱炭素社会の推進による需要拡大
世界的なカーボンニュートラル実現に向けた政策の強化により、建築分野における省エネルギー化が一層重要視されております。この流れの中で、高断熱・高気密施工を実現できるスプレー発泡断熱機は、環境配慮型建築の中核技術としての位置付けが強まっており、今後さらなる需要拡大が期待されます。
2、環境対応型材料との連携強化
近年、低VOCやバイオベース材料など、環境負荷の低い断熱材の開発が進んでおります。スプレー発泡断熱機はこれら新材料との適合性向上が進むことで、より持続可能な施工ソリューションとしての価値を高めることが可能です。この分野での技術革新が新たな成長機会となります。
3、自動化・デジタル化による施工高度化
スプレー発泡断熱機とは、ポリウレタンなどの発泡樹脂材料を高圧で混合し、スプレー状に吹き付けることで、建築物の壁面・屋根・床下などに断熱層および気密層を形成する専用装置でございます。スプレー発泡断熱機は、現場施工において複雑な形状にも均一に施工できる柔軟性と、継ぎ目のない高い断熱性能を実現する点が特長です。また、断熱性のみならず防音性や防湿性の向上にも寄与し、省エネルギー建築や環境配慮型住宅の分野で広く活用されております。さらに、施工効率の向上や人手不足対策にも貢献する重要な設備でございます。
図. スプレー発泡断熱機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347431/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347431/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルスプレー発泡断熱機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の972百万米ドルから2032年には1280百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルスプレー発泡断熱機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省エネルギー規制の強化と環境意識の高まり
各国における建築物の省エネルギー基準の厳格化や脱炭素政策の推進により、高性能断熱材の需要が急速に拡大しております。このような背景のもと、優れた断熱性能と気密性を同時に実現できるスプレー発泡断熱機の導入が進んでおります。特に、ZEBやZEHといった次世代建築への対応において、スプレー発泡断熱機の重要性が高まっております。
2、建設業界における施工効率化ニーズの増大
建設現場では人手不足や工期短縮の要求が強まっており、施工効率の向上が重要課題となっております。スプレー発泡断熱機は、複雑な形状にも迅速かつ均一に断熱施工が可能であり、従来工法と比較して作業時間の大幅な短縮に寄与いたします。そのため、効率化を重視する施工業者からの需要が拡大しております。
3、高性能建材への需要拡大
住宅および商業施設において、断熱性・気密性・防音性を兼ね備えた高性能建材への関心が高まっております。スプレー発泡断熱機により形成される発泡断熱層は、継ぎ目のない構造により熱損失を最小限に抑えることが可能であり、快適な室内環境の実現に貢献いたします。この特性が市場成長の重要なドライバーとなっております。
今後の発展チャンス
1、脱炭素社会の推進による需要拡大
世界的なカーボンニュートラル実現に向けた政策の強化により、建築分野における省エネルギー化が一層重要視されております。この流れの中で、高断熱・高気密施工を実現できるスプレー発泡断熱機は、環境配慮型建築の中核技術としての位置付けが強まっており、今後さらなる需要拡大が期待されます。
2、環境対応型材料との連携強化
近年、低VOCやバイオベース材料など、環境負荷の低い断熱材の開発が進んでおります。スプレー発泡断熱機はこれら新材料との適合性向上が進むことで、より持続可能な施工ソリューションとしての価値を高めることが可能です。この分野での技術革新が新たな成長機会となります。
3、自動化・デジタル化による施工高度化