フォトスタジオタートル、4/18（土）より2026年七五三の新作衣装の先行展示＆相談会開催

株式会社タートル

東海地方で25店舗のフォトスタジオ運営を行う株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山直樹）は、2026年度の七五三シーズン本格始動に合わせ、4月18日（土）より「新作衣装先行展示会」および「七五三何でも相談会」を開催いたします。 本年度の目玉は、SNSで絶大な人気を誇る原宿系クリエイター・しなこさんプロデュースの新作衣装。さらに、「やってみたい！」を叶える550円（税込）～のプチプラ小物オプションを拡充し、伝統の中に自分らしさをプラスした、自由で新しい七五三スタイルを提案します。

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■ トレンド感満載！「しなこ」プロデュース衣装＆専用アイテム

今、子どもたちが憧れる世界観を七五三に。しなこさんらしいポップでキュートな衣装に、専用のヘアアイテムを組み合わせることで、まるでお菓子箱から飛び出したような特別なスタイリングが完成します。

リボンウィッグ＆シール：880円（税込）

衣装に合わせたリボン型のウィッグと、お顔をデコレーションできるシール。これだけで「しなこワールド」が全開に！

■ 「550円（税込）で可愛く変身」選べるプチプラオプション

「せっかくの七五三だから、細部までこだわりたい。でも予算も気になる……」そんな親御さんの声に応え、ワンコインから楽しめる充実のオプションをご用意しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/54_1_7da57cb1e3e77e7eee1890e341d48add.jpg?v=202604201051 ]水引飾りと金箔金箔カラー足袋カラー足袋

「着物に合わせた世界観で楽しい撮影を」

伝統的な着物に、現代のトレンド小物を掛け合わせることで、お子様自身が「着てみたい！」「撮ってみたい！」と心から楽しめる体験を提供します。

■ 4/18(土)スタート！「春の七五三準備イベント」概要

秋の本番は予約が埋まりやすく、日焼け前の春～初夏は「早撮り」のベストシーズンです。まずは衣装を見て、お悩みをご相談いただくための特別期間を設けました。もちろん、新作お着物のご予約も可能です。また、予約をせずご相談のみのご来店も大歓迎です。

・開催期間

2026年4月18日（土）～4月30日（水）

・内容

１.新作衣装先行展示会 「しなこ」プロデュース衣装をはじめ、今シーズンの新作をいち早くチェックいただけます。実際に羽織ってみて、お子様にぴったりの1着を見つけてください。

２.七五三何でも相談会 「いつ撮るのがベスト？」「予算はどれくらい？」「人見知りで撮影が不安」など、どんな小さなお悩みも専門スタッフが丁寧に解消します。

「七五三見学」予約のURL

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■株式会社タートルとは

株式会社タートルは1939年創業。東海地方を中心に25店舗のフォトスタジオを展開する、地域に根差した企業です。人生の節目や日常の大切な瞬間を写真として残すサービスを提供しています。

企業理念に「喜びと感動の共有を、生きる力に。」を掲げ、VISIONである “The memority company” の実現を目指しています。写真事業を基盤としながら、想い出や人と人とのつながりを大切にし、人生を豊かにする価値の提供を通じて、今後も社会に貢献してまいります。

【株式会社タートルの概要】

社名：株式会社タートル

本社所在地：〒486-0833 愛知県春日井市上条町5-7

代表取締役：亀山直樹

事業内容：写真撮影業、写真撮影に関連する業務全般

設立：1939年10月

資本金：1,000万円

HP：https://www.ps-turtle.com/



