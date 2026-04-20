【2026年5月1日(金)オンライン限定発売】エスティ ローダーより、貴石の輝きとポジティブなエネルギーから着想を得た限定リップ コレクション「ジェムストーン グロウ コレクション」が登場。

ELCジャパン合同会社

世界屈指のプレステージ ビューティ企業エスティ ローダー カンパニーズを代表するラグジュアリー化粧品ブランド「エスティ ローダー」は、貴石の輝きとポジティブなエネルギーから着想を得た限定リップ コレクション「ジェムストーン グロウ コレクション」を発売いたします。2026年5月1日（金）より、オンライン タッチポイント限定で展開いたします。

ひと塗りで、唇にジェムストーンの輝き

表情に、幸運を呼び込むような彩り

ジェムストーン グロウ コレクションに揃う、限定色のピュア カラー ジェリー グロウ バーム

エスティ ローダーは、ジェムストーンの輝きとポジティブなエネルギーから着想を得た限定コレクション「ジェムストーン グロウ コレクション」を発売いたします。日常のメークアップにさりげない華やかさと前向きなエネルギーをもたらす本コレクションには、人気のピュア カラー ジェリー グロウ バームに貴石からインスパイアされた4色の限定シェードが揃います。唇にみずみずしい彩りを与え、表情をいきいきと引き立てます。

ピュア カラー ジェリー グロウ バームは、リップ ケア、プランパー、グロスの役割を兼ね備えた次世代リップ バームです。発売以来、シアーからシアー ミディアムの発色で唇を自然に彩りながらうるおいを与え、唇本来の美しさを引き立てる多機能リップ バームとして多くのお客様に愛されています。オレンジのグラデーションが美しい限定パッケージに収められたジェムストーン グロウ コレクションのリップ バームは、長時間続くうるおいと唇を美しく見せるやわらかな彩り、そして光を反射するつややかな仕上がりをもたらします。唇をなめらかにすべる心地よいフォーミュラには、イタリア産のレッド ラズベリー品種から抽出したベリー インフューズが配合されており、バリア機能をサポートしながら同時にうるおいを与えます。

本コレクションに揃う4色は、それぞれ異なる貴石から着想を得たこのコレクションだけの限定シェードです。唇に瞬時にうるおいを与えながら、幸運を呼び込むようなポジティブな彩りと輝きを宿します。

ジェムストーン グロウ コレクション

2026年5月1日（金）オンライン タッチポイント限定発売

ピュア カラー ジェリー グロウ バーム

10 コーラル バイタリティ / 11 ローズ ブリス / 12 ルビー チャーム / 13 ラッキー ペリドット

限定4色 各 3,960円（本体価格 3,600円）

製品特長

・独自成分ベリー インフーズが唇のバリア機能をサポートしながら、うるおいを8時間保持します

・乾燥による皮むけ、縦ジワを目立たなく整えます

・見たままの美しい発色を8時間キープします

・唇に触れると、瞬時にリップ オイルのように変化してなめらかに広がります

・一人ひとりの唇のpHに応じて発色し、自然で美しいカラーを演出します

・シアー～シアー ミディアムに発色します

ピュア カラー ジェリー グロウ バーム 10 コーラル バイタリティ10 コーラル バイタリティ

朝の光を浴びた珊瑚の生命感を映したシェード。

温かみのあるコーラルカラーが唇にいきいきとした印象をもたらし、フレッシュで明るい表情へ導きます。

ピュア カラー ジェリー グロウ バーム 11 ローズ ブリス11 ローズ ブリス

ローズクォーツのような淡い光と希望をたたえたシェード。

繊細なピンクの輝きが表情を明るく引き立て、内側からにじむような自然なローズの血色感を演出します。

ピュア カラー ジェリー グロウ バーム 12 ルビー チャーム12 ルビー チャーム

ルビーが秘める愛のエネルギーと静かな強さを表現したシェード。

やわらかなレッドが唇に上品な存在感を与えて洗練された華やかさを添えます。

ピュア カラー ジェリー グロウ バーム 13 ラッキー ペリドット13 ラッキー ペリドット

ペリドットに宿る幸運のムードを軽やかな光で表現したシェード。

みずみずしく澄んだニュアンス クリアが、唇に爽やかで晴れやかな印象をもたらします。

10 コーラル バイタリティ11 ローズ ブリス12 ルビー チャーム13 ラッキー ペリドット

公式オンライン ショップはこちら :https://www.esteelauder.jp/gelee-glow-balm

About Estee Lauder

エスティ ローダーは、ザ エスティ ローダー カンパニーズ インコーポレイテッドを代表するブランドです。世界初の女性起業家の一人である創業者ミセス エスティ ローダーが設立したこのブランドは、女性のニーズと願望への深い理解をもとに、最も革新的で洗練された高機能のスキンケア及びメークアップ製品と、ブランドを象徴するフラグランスを創り出すという信念が受け継がれています。現在、エスティ ローダーは世界で150を超える国と地域において、店舗やオンラインなどのタッチ ポイントで世界中の女性を輝かせています。 ミセス エスティ ローダーのパワフルかつ信頼性のある視点は、現在でも変わらず一貫して製品に反映されています。