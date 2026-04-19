伊勢神宮参拝「おかげ参りツーリングラリー4月25日（土）より3年目の開催

アイパブリッシュ合同会社

おかげ参りツーリングラリー実行委員会は、2026年4月25日（土）～12月13日（日）、

伊勢神宮参拝をゴールとする全国参加型のオープンツーリングラリー「おかげ参りツーリングラリー2026」を開催します。

本イベントは、2033年式年遷宮を見据えた10年連続開催を目指す取り組みの3年目となります。

開催の背景

3年目となるこのイベントの目的は、「二輪車の健全で安全な趣味性・社会性の認知」「日本伝統文化の継承」。

「レンタルバイクで観光ツーリング」という楽しみ方も提案します。

「"日々の交通安全への感謝と祈願、そして礼節あるグッドライダーとしての誓い"を、1年に一度、伊勢神宮参拝で誓いをを立て、風情あふれる伊勢志摩・鳥羽・東紀州の自然や文化に存分に触れながら、日常から離れた旅を美し国で満喫してほしい」がコンセプトのオープンツーリングラリーです。

2033年には、20年に一度社殿と神宝を新調し、大御神に新宮へお遷りいただく式年遷宮が控えています。伝統文化の一層の興隆のため、2033年までの10年間、毎年開催することを目指しています。

概要

全国どこからでもスタートでき、「伊勢神宮参拝」をゴールとするツーリングラリーです。

参加者は事前にインターネットでエントリーを行い、開催期間中自由に出発・ゴールが可能なラリーで、道中で投稿された「旅ログ」の出来栄えを選考委員会の審査により副賞を進呈するなど、シンプルな仕組みで楽しんで頂きます。

旅ログの景品には、hit-air エアーバッグベスト、胸部パッド、KUSHITANI グラーブ、ジャケット、旅籠屋 特別無料宿泊券などの豪華景品が各社の協賛により進呈されます。

https://okagemairi.jp/tabi-log/

参加費

◎初エントリー：（木札、御朱印帳、ゼッケンステッカー、ツーリングスポット・ウェルカムスポット情報が掲載された54ページのポケットガイドブック）

1）伊勢志摩スカイライン通行券付き：前割\5,600、当月参加\6,600

2）伊勢志摩スカイライン通行券なし：前割\5,000、当月\6,000

◎再エントリー：（ゼッケンステッカー、ツーリングスポット・ウェルカムスポット情報が掲載された54ページのポケットガイドブック）※過去にエントリーした方のみ対象

1）伊勢志摩スカイライン通行券付き：\4,000

2）伊勢志摩スカイライン通行券なし：\3,500

https://okagemairi.jp/outline/

スペシャルDAYs （年間4回開催）

年4回のスペシャルなミーティングを開催します。各ミーティングに来訪されたエントリー者には猿田彦珈琲の協賛によりチルドコーヒーがプレゼントされます。

また、二輪専門誌Clubmanの取材により参加者の来訪記念として誌面掲載を通じて、旅の思い出を形に残します。

https://okagemairi.jp/special-day/

「おかげ参りミーティングベース」普請プロジェクト

- 5月23日（土）24日（日）伊勢神宮内宮参道「おはらい町通り」に面したゲストハウス中庭で猿田彦珈琲サービス- 7月18日（土）伊勢志摩スカイライン走行写真撮影スペシャルDAYゲスト：モトブロガー モトベはつこ氏- 9月13日（日）猿田彦神社・頭之宮四方神社 修祓式ツーリングゲスト：Kaori氏- 11月15日（日）宮リバー度会パークで伊勢バイクフリーミーティング コラボ開催（昨年参加800台規模）ゲスト水谷勝さん、応援歌披露

スピンオフ企画として、エントリー者の思い出共有の場、集合・待ち合わせ場所、休憩場所等多目的スペースとして利用できる「おかげ参りミーティングベース」を整備するクラウドファンディングの実施を計画しています。

詳細につきましては、適宜以下の公式ホームページで告知していきます。

https://okagemairi.jp/meeting-base/

【おかげ参りとは】

おかげ参りとは、江戸時代に起こった伊勢神宮への集団参詣を指し、数百万人規模のものが、およそ60年周期に3回起こったとされます。

おかげ参りの語源は諸説ありますが、大きく分けて2つです。奉公人などが主人に無断で、または子供が親に無断で参詣したことから、“隠れて”という意味での「おかげ」。 また、天照大御神の「おかげ」で参詣を果たすことができた、道中での施行など様々な人の「おかげ」で参宮を果たすことができた、など“おかげさま”という意味での「おかげ」。

本ツーリングラリーでは、この“おかげさま”という意味での「おかげ」にちなみ、協賛いただいた二輪車関連企業様や伊勢市近郊の飲食店、物産店、サービス事業者様等にて、参加者への特典を提供することで、二輪車業界・伊勢市近郊とライダーを“おかげさま”の輪で繋ぎ、ともに盛り上げていこうと考えております。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）

【式年遷宮への注目】

20年に一度社殿と神宝を新調し、大御神に新宮へお遷りいただく伊勢神宮最大のお祭りである式年遷宮。2026年はそんな式年遷宮まで7年となります。そこで、2024年の第1回を皮切りに2033年まで毎年開催し、ライダーという観光客となり得る層にアピールすることで、式年遷宮に向けて伊勢市や伊勢神宮の注目の足掛かりの一つなることを願っております。また、参加者への記念品として、伊勢にゆかりのある伊勢麻を表紙の素材を用いた御朱印帳と木札を進呈し、伝統文化の継承・興味関心の喚起となればと考えています。

参加費の一部は、伊勢神宮に奉納させていただき、本ツーリングラリーの参加者・協賛企業様の皆様の安全や繁栄の祈願といたします。

昨年までの模様

昨年までに全国39都道府県からオープンツーリングラリー750台、フリーミーティング800台、計1,550台の参加を頂きました。

協力

神宮司庁、猿田彦神社、頭之宮四方神社、北畠神社

後援

伊勢市、伊勢市観光協会、Clubman、NexStroke

協賛

hit-air、KUSHITANI、旅籠屋、猿田彦珈琲、伊勢志摩スカイライン、三重軸装、伊勢湾フェリー、レンタル819伊勢店、勢乃國屋、一月家、泉竹林、みたすの湯、伊勢志摩みやげセンター王将、鳥羽展望台海女のテラス、CARRY、アートギャラリー伊勢参宮、おかげ参り宿場

主催

おかげ参りツーリングラリー実行委員会

https://okagemairi.jp/