【毎月大好評・5月特別開催】ただの知識で終わらせない！生き残る企業になるための経営層向けオンラインセミナー「『はじめてのAI活用』実践セミナー」をMeta Heroes × Meta Osakaが共催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、「大阪を世界一おもろいまちにする」構想を掲げる株式会社Meta Osaka（代表取締役：毛利 英昭）と共同で、2026年5月14日（木）16:00より、経営層を対象としたオンラインセミナー「まだAIを使っていない会社へ～ アナログ業務が劇的に変わる！『はじめてのAI活用』実践セミナー」を開催いたします。

■ 「実践」にこだわる60分の特別AIウェビナー

毎月大好評をいただいているMeta Osaka様との共同セミナー企画の「5月編」として、今回は特に経営層の皆様へ向けた特別AIウェビナーを開催します。「AI時代、生き残る企業とは何か？」をテーマに、アナログ業界の業務プロセスを劇的に変革するための豊富な事例紹介と、明日からすぐに使えるAIワークショップをセットにした濃密な60分をお届けします。

＜開催概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/350_1_8f34c4e5a6bd7d316ec6714d6067070d.jpg?v=202604191251 ]

■ 広がる「AI格差」とアナログ業界の危機感

現在、AIの進化は留まることを知らず、ビジネスにおける必須のインフラとして定着しつつあります。しかしその一方で、依然としてアナログな業務フローから脱却できず、「AIの重要性はわかっているが何から始めればいいかわからない」と立ち止まっている企業も少なくありません。このままでは、AIを使いこなして生産性を飛躍させる企業と、そうでない企業との間で、取り返しのつかない「AI格差」が生まれてしまいます。

■ 「知識」を「実践」に変えるためのワークショップ

この先も残り続ける企業であり続けるためには、本やネットで得られる「ただの知識」だけでは不十分です。重要なのは、自社の業務にどう落とし込むかという「実践」です。

そこで今回のセミナーでは、Meta Osakaの毛利氏による豊富な最新事例の紹介にとどまらず、参加者自身がその場でAIの威力を体感できる「実践型ワークショップ」を実施します。アナログ業務を根本から見直し、「これなら自社でも明日から使える！」と確信していただける内容をご用意しました。

■ 前回の反響と当社の教育ノウハウの結集

前回4月に開催した同テーマのウェビナーでは、「自社のアナログな文化には合わないと思っていたが、具体的な活用イメージが湧いた」という驚きと喜びの声を多数いただきました。

当社はこれまで、半年間で15,000名を超える企業研修を実施してきたほか、DX教育施設「Hero Egg」の運営を通じて、AIなどの最先端技術を「誰もが使いこなせるツール」として広めるノウハウを蓄積してきました。今回のウェビナーでも、その実践的な教育メソッドを余すことなく活用しています。

■ テクノロジーで「生き残る企業」を創出し、大阪から世界へ

私たちは、AIの導入が企業規模や業界の壁を越え、すべての企業にとってのスタンダードになる未来を目指しています。このウェビナーを通じて、アナログ業務の殻を破り、次世代を力強く生き抜く企業を一つでも多く創出することが私たちの使命です。

株式会社Meta Osakaと共に、テクノロジーの力で日本中の企業をアップデートし、「大阪を世界一おもろいまちにする」というビジョンの実現に向けて、歩みを加速させてまいります。

🟧 コラボセミナーを選択してください。

ウェビナーに参加する :https://forms.gle/7jpxyKmkD3kjo2vj6

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Osaka】

設立：2023年9月1日

代表者：毛利英昭

所在地：大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27F

事業内容：オリジナルメタバースの開発・制作／メタバース関連技術を活用した広告代理業務およびコンサル業務／デジタルツイン(リアルとメタバースを融合した)のイベント企画・運営／地方自治体や地域の課題解決や経済活性化のためのコンサル業務

公式サイト：https://www.meta-osaka.co.jp/

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]