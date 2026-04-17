博報堂、「TikTok for Business Japan Awards 2026」において「Branding Solutions Award」など3つの賞、および個人賞を受賞

株式会社博報堂

株式会社博報堂（東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、TikTok for Businessが主催する「TikTok for Business Japan Awards 2026」において、「Branding Solutions Award」（博報堂/Hakuhodo DY ONE）、「New Account Activation Award」（博報堂/Hakuhodo DY ONE）、「Best Creative Partner Award」、および個人賞として「Education Champion Award」を受賞しましたのでお知らせいたします。

「TikTok for Business Japan Awards 2026」は、TikTok for Businessにおいて、TikTokを革新的かつ効果的に活用し、売上拡大やパフォーマンス向上、注力ソリューションの導入を実現した広告会社が選出されます。

博報堂は、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告会社として、「Best Creative Partner Award」、博報堂ＤＹグループであるHakuhodo DY ONEとの連名で「Branding Solutions Award」および「New Account Activation Award」の表彰を受けました。また、TikTokデータを活用した戦略プランニングの推進をリードしたことで博報堂の奥村伸也と奥村耕成が「Education Champion Award」を受賞いたしました。

博報堂は今後も、プラットフォーマー各社との連携を強化しながら、さらなるデジタルメディア価値の向上、および広告主のマーケティング活動の支援に取り組んでまいります。