【日本人初】ブカレスト国際ジャズコンペ優勝の「The Uncalled Capital」が1stアルバムを4/15リリース！好評につき5/1にはBLUE NOTE PLACEでの追加記念公演も決定！

Bisko International

レコーディング完了後、ビクタースタジオにて。記念すべき1stアルバムの制作を終え、さらなる結束を深めた。■ 結成から世界大会、そして結実した「一つの記録」

2025年7月、ルーマニアで開催された「第19回ブカレスト・インターナショナル・ジャズ・コンペティション」。世界30カ国以上のアーティストが研鑽を積むこの舞台で、The Uncalled Capital（ジ・アンコールド・キャピタル）は、日本人グループとして史上初となるグランプリを受賞しました。

3本の管楽器が織りなす緻密なアンサンブルと、伝統を敬いながらも現代的な響きを探求する姿勢は、現地でも「知性と情熱の融合」と高い評価を受けました。その優勝から約1年。彼らの現在地を鮮やかに切り取ったデビューアルバム『STRADA EPISCOPIEI』（ストラダ・エピスコピエイ）が、2026年4月15日（水）にBlue Chip Studioよりリリースされました。

NEW ALBUM『STRADA EPISCOPIEI』のジャケットデザインは、国際大会出場時にメンバーが実際にルーマニアで撮影した写真を元に作成。旅の記憶と音楽を融合させたアルバムになっている。■ 楽曲に宿る「場所」の記憶と、音へのこだわり

アルバムタイトルに冠した『STRADA EPISCOPIEI（ストラダ・エピスコピエイ）』は、彼らが世界一の称号を手にした地、ブカレストの通りの名に由来します。 録音は、数々の名盤を生み出してきた国内最高峰の「ビクタースタジオ」にて実施。メンバーが書き下ろした瑞々しいオリジナル楽曲を中心に、梅垣順による独創的なアレンジが施されたジャズ・スタンダード「But Not For Me」など、全10曲を収録。 スタジオの空気感までも丁寧にパッケージングした本作は、サブスクリプション配信に加え、手触りのある音を大切にするファンへ向けてCD販売も展開。

張り詰めた緊張感と創造性が交差したレコーディング。世界基準のアンサンブルを追求し、細部にまでこだわりを凝縮させた。■リリース記念ライブが即日完売！恵比寿「BLUE NOTE PLACE」にて5月1日（金）に追加公演が急遽決定

アルバムリリースを記念し、4月27日（月）に恵比寿「BLUE NOTE PLACE」で開催されるライブチケットが、予約開始直後にソールドアウトを記録しました。この大きな反響を受け、より多くの方に彼らの「今」を届けるべく、5月1日（金）に同会場での追加公演の開催が決定いたしました。

世界で磨かれたその瑞々しい感性が、ブルーノート・プレイスという洗練された空間でどのような化学反応を起こすのか、ルーマニアでの体験談などライブでしか聞けないMCトークも含めて、注目が集まっている。

追加公演の決定により、貴重なライブを体験できるチャンスが再び訪れることとなった。進化を続ける彼らのステージに、改めて高い関心が寄せられそうだ。

2025年に開催されたJZ Bratでの凱旋公演。開催2ヶ月前にチケットが完売し、当日は満員御礼の熱気に包まれた。【アルバム情報】

タイトル: STRADA EPISCOPIEI（ストラダ・エピスコピエイ）

アーティスト: The Uncalled Capital

発売日: 2026年4月15日(水)

価格: 2,500円(税込)

品番: BCHJ-1001

JAN: 4589518614986

ジャンル: ジャズ

レーベル: Blue Chip Studio

【ご購入・ご視聴リンク】

配信サービス: https://linkco.re/48qttrSt

公式CD販売ページ: https://bchj.base.shop/items/141368439

（全国のCDショップでも随時販売開始予定）

【追加公演情報】

The Uncalled Capital Debut Album Release Live（Additional Show）

日程: 2026年5月1日（金）

会場: BLUE NOTE PLACE（ブルーノート・プレイス／恵比寿）

ご予約・詳細: https://www.bluenoteplace.jp/live/the-uncalled-capital-260501/

※お席に限りがございます。お早めのご予約をお勧めいたします。

【メンバー】

The Uncalled Capital

吉森 悠 (Alto Saxophone)

梅垣 順 (Tenor Saxophone)

荒牧 峻也 (Trumpet & Flugelhorn)

矢崎 美波 (Piano)

田村 亘 (Bass)

佐藤 順 (Drums)

公式サイト: https://uncalledcapital.com/

Instagram: @the_uncalled_capital(https://www.instagram.com/the_uncalled_capital/)

【広報協力】

Bisko International

【アーティストへの直接のお問い合わせ先】

The Uncalled Capital 梅垣

メール: theuncalledcapital@gmail.com