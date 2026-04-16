アニメ『ニワトリ・ファイター』第3羽あらすじ＆先行カット公開！慶次×ケイジのスペシャルコラボにも注目！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第3羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
また、本作のアニメ化を記念して強力な応援団『花の慶次 -雲のかなたに-』との熱いタッグが実現。慶次×ケイジのスペシャルなコラボレーションをお届けします。
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第3羽「三鳥出網（さんちょうしゅつもう）」
「これで心置きなく殺せるわ」
ケイジと過去に関係のあった雌鶏・エリザベス。嫉妬に燃えるピヨ子には目もくれず、エリザベスはケイジに戦いを挑む。
その後エリザベスは「鬼獣」の抹殺の決意を語り、ケイジの妹・サラの仇、「白鬼獣（はっきじゅう）」の存在をケイジに知らせる。サラの生存に一縷の望みを見出したケイジ達は、戦いに備え、温泉に向かうが…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■『花の慶次 -雲のかなたに-』×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage3】
『ニワトリ・ファイター』に強力な応援団がかけつけてくれました。それは累計発行部数1,800万部を超える伝説の戦国漫画、『花の慶次 -雲のかなたに-』（原作：隆慶一郎 漫画：原哲夫 脚本：麻生未央）。Wケイジの特別な共演にご注目ください。
YouTube
『花の慶次』公式YouTubeチャンネル「はなチャン!」でのコラボが決定！4月11日（土）より公開中の第一弾は、「花の慶次戦国トリビア」で闘鶏の歴史を紐解きます。
▼【戦国時代】闘鶏の歴史！日本人とニワトリとの関わりとは【花の慶次戦国トリビア / 慶次と助右衛門本人解説】
https://youtu.be/p8nwtueFMfo?si=81LH5n1J9MP6Co07
【花の慶次公式チャンネル】
花の慶次 -雲のかなたに- 公式戦国チャンネル -はなチャン!-
https://www.youtube.com/@hananokeiji
書店フェア
都内近郊の書店様12店舗にて、両作品（計30巻分）の販売とコラボパネルの掲示※を行います。
※一部パネルの掲示がない店舗もございます。
【実施期間】
2026年5月10日（日）まで
【実施店舗】
書泉ブックタワー
書泉グランデ
三省堂書店 海老名店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
丸善 ラゾーナ川崎店
オリオン書房 ノルテ店
TSUTAYA BOOK STORE川崎駅前店
三省堂書店 有楽町店
芳林堂書店 高田馬場店
ヴィレッジヴァンガード下北沢店
三省堂書店 アトレ秋葉原1
三省堂書店 アトレ上野店
※順不同
■サイン入り台本プレゼントキャンペーン第二弾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage4】
アニメ放送開始記念の台本プレゼントキャンペーン第二弾が開催中です。原作者の桜谷シュウ先生やメインキャスト3名の「直筆サイン入り台本」が抽選で2名様にあたる豪華企画。アフレコの熱量が感じられるお宝が手に入る貴重な機会をお見逃しなく！
【プレゼント内容】
4名による連名サイン入り台本（第2羽）
原作者：桜谷シュウ先生
ケイジ役：三宅健太さん
ピヨ子役：井澤詩織さん
エリザベス役：本多真梨子さん
【応募方法】
(1) X公式アカウント（@niwatorifighte1）をフォロー
(2) 本キャンペーン対象ポストをリポスト
【応募期間】
2026年4月13日（月）～4月18日（土）23:59まで
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
また、本作のアニメ化を記念して強力な応援団『花の慶次 -雲のかなたに-』との熱いタッグが実現。慶次×ケイジのスペシャルなコラボレーションをお届けします。
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第3羽「三鳥出網（さんちょうしゅつもう）」
「これで心置きなく殺せるわ」
ケイジと過去に関係のあった雌鶏・エリザベス。嫉妬に燃えるピヨ子には目もくれず、エリザベスはケイジに戦いを挑む。
その後エリザベスは「鬼獣」の抹殺の決意を語り、ケイジの妹・サラの仇、「白鬼獣（はっきじゅう）」の存在をケイジに知らせる。サラの生存に一縷の望みを見出したケイジ達は、戦いに備え、温泉に向かうが…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■『花の慶次 -雲のかなたに-』×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage3】
『ニワトリ・ファイター』に強力な応援団がかけつけてくれました。それは累計発行部数1,800万部を超える伝説の戦国漫画、『花の慶次 -雲のかなたに-』（原作：隆慶一郎 漫画：原哲夫 脚本：麻生未央）。Wケイジの特別な共演にご注目ください。
YouTube
『花の慶次』公式YouTubeチャンネル「はなチャン!」でのコラボが決定！4月11日（土）より公開中の第一弾は、「花の慶次戦国トリビア」で闘鶏の歴史を紐解きます。
▼【戦国時代】闘鶏の歴史！日本人とニワトリとの関わりとは【花の慶次戦国トリビア / 慶次と助右衛門本人解説】
https://youtu.be/p8nwtueFMfo?si=81LH5n1J9MP6Co07
【花の慶次公式チャンネル】
花の慶次 -雲のかなたに- 公式戦国チャンネル -はなチャン!-
https://www.youtube.com/@hananokeiji
書店フェア
都内近郊の書店様12店舗にて、両作品（計30巻分）の販売とコラボパネルの掲示※を行います。
※一部パネルの掲示がない店舗もございます。
【実施期間】
2026年5月10日（日）まで
【実施店舗】
書泉ブックタワー
書泉グランデ
三省堂書店 海老名店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
丸善 ラゾーナ川崎店
オリオン書房 ノルテ店
TSUTAYA BOOK STORE川崎駅前店
三省堂書店 有楽町店
芳林堂書店 高田馬場店
ヴィレッジヴァンガード下北沢店
三省堂書店 アトレ秋葉原1
三省堂書店 アトレ上野店
※順不同
■サイン入り台本プレゼントキャンペーン第二弾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347057/images/bodyimage4】
アニメ放送開始記念の台本プレゼントキャンペーン第二弾が開催中です。原作者の桜谷シュウ先生やメインキャスト3名の「直筆サイン入り台本」が抽選で2名様にあたる豪華企画。アフレコの熱量が感じられるお宝が手に入る貴重な機会をお見逃しなく！
【プレゼント内容】
4名による連名サイン入り台本（第2羽）
原作者：桜谷シュウ先生
ケイジ役：三宅健太さん
ピヨ子役：井澤詩織さん
エリザベス役：本多真梨子さん
【応募方法】
(1) X公式アカウント（@niwatorifighte1）をフォロー
(2) 本キャンペーン対象ポストをリポスト
【応募期間】
2026年4月13日（月）～4月18日（土）23:59まで
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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