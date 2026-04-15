【ティファニー】卓越したクラフトの伝統を体現する「パラダイス バード パロット ウォッチ」を「ブルー ブック 2026：ヒドゥン ガーデン」で発表

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク「パラダイス バード パロット ウォッチ」

ティファニーは、最新のハイジュエリーコレクション「ブルー ブック 2026：ヒドゥン ガーデン」のテーマを体現し、「パラダイス バード パロット ウォッチ」を発表しました。ジェムストーンとエナメルによる鮮やかなトロピカルカラーで仕上げられたダイヤルは、20世紀を代表する伝説的デザイナー、ジャン・シュランバージェによるアイコニックな「バード オン ア ロック」ブローチから着想を得て、現代的な感性で再解釈されています。

1956年から1980年代後半までの30年以上にわたりティファニーで活躍したシュランバージェは、自然界からインスピレーションを得て、幻想的で華やかなデザインを生み出しました。彼の作品は当時の著名なファッションリーダーたちに愛用され、現在でもコレクターに非常に高く評価されており、史上最高のジュエリーデザイナーの一人としての地位を確立しています。彼のエキゾチックで遊び心あふれるモチーフには、オウムやピーコック、海鳥、さらには神話上のフェニックスまで、多彩な鳥たちが含まれています。特に有名なのは、1962年と1963年に制作された「オワゾー ドゥ パラディ（楽園の鳥）」クリップと「ハミング バード」ブローチで、いずれも鮮やかなカラーストーンの組み合わせが特徴です。

ティファニーは毎年春、海から星座にいたるまで自然界をテーマにした象徴的なハイジュエリーコレクション「ブルー ブック」の新作を発表しています。今年の「ブルー ブック」は、自然界に潜む神秘的な美しさを称えています。「ブルー ブック」は1845年にアメリカ初のジュエリーおよび高級生活用品のカタログ ブックとして誕生し、20世紀にはティファニーの名高いハイジュエリー コレクションへと進化しました。これらの作品は、色彩・フォルム・素材の限界を押し広げ続けるというブランドの哲学を体現し、伝統を尊重しながら新たな方向へと昇華させた最高峰のクラフトと創造性の結晶です。

「パラダイス バード パロット ウォッチ」は、その精神を完璧に表現しています。壮麗なジェムストーン、卓越したエナメル技法、そして比類なきゴールドの彫刻と石留め技術が融合し、時計全体を小さな熱帯の情景へと昇華させています。幻想と自然美が溶け合い、ジェムストーンをあしらった小さな鳥が、自然を思わせるエナメルダイヤルの上に浮かぶように配置されたカボションカットのジェムストーンの上にとまっています。ダイヤルは手描きのエナメルで3層の葉模様を施し、その下に4層の不透明ブルー エナメルを重ねて作られており、完成までに80時間以上の精密な作業を要します。

2.5カラットのカボションカット クリソプレーズはダイヤルの開口部の上に浮かぶように配置されており、ケースバックのルーペと連動することで光を取り込み、色彩と奥行きを一層際立たせます。

18Kホワイトゴールド製のケースにはホワイトダイヤモンドがセッティングされ、鳥のくちばしにはオニキス、目にはピンクサファイア、ボディにはターコイズが用いられています。ダイヤモンドとの鮮やかなコントラストを生み出すため、冠羽やカラフルな羽は細部に至るまで手描きで仕上げられています。合計70石（ピンクサファイア1石、ダイヤモンド69石）を使用し、ミニチュア彫刻、石留め、手彩色という技法を融合させたこのオウムは、32時間に及ぶ緻密なクラフトの結晶です。その止まり木となる2.5カラットのクリソプレーズの鮮やかなグリーンは、背景のエナメルの青と緑の輝きと美しく調和しています。

さらに、ティファニーのダイヤモンドセッティング技術を際立たせるのが、18Kホワイトゴールドのケース全面に施されたスノーセッティングです。サイズの異なるラウンド ブリリアント カットダイヤモンドを隙間なく配置することで、金属部分を最小限に抑え、途切れのない輝きを生み出しています。直径36mmのケースには合計425石、総計3.37カラットのダイヤモンドがセットされており、この作業には約55時間が費やされます。ケースバックには、カボション ストーンの裏側を楽しめるルーペに加え、シュランバージェの「アローズ」ブローチに着想を得たサンバースト模様がダイヤモンドとともに刻まれています。中央の控えめなプッシュボタンで時刻調整が可能です。

「パラダイス バード パロット」はネイビー ブルーのアリゲーターストラップで施され、世界限定10本の特別モデルです。

商品情報

サイズ：36mmケース

機能：時・分表示

素材：18Kホワイトゴールド（ケースおよびバックル）

ダイヤル：エナメル

オウム装飾：18Kイエローゴールド製、ホワイトダイヤモンド69石、オニキス1石、ターコイズ1石、ピンクサファイア1石、手描き仕上げ

針：18Kイエローゴールド

ダイヤモンド総数：537石（総計3.5カラット以上）

ケース：ラウンドフルカットダイヤモンド425石（総計3.3カラット以上）

Tバックル：ラウンドフルカットダイヤモンド43石

ケースバック：ルーペ、ダイヤモンド入りサンバースト彫刻、時刻調整用プッシュボタン

ストラップ：ネイビーブルー アリゲーター

ムーブメント：高精度スイス製クォーツ

保証：5年保証

スイス製

限定：10本

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