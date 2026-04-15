京都駅直結・京都ヨドバシ6階レストランフロア「Yodobashi The Dining」2026年春より、「ほっと ひといき いこいのダイニング」へとリニューアル

株式会社ヨドバシ建物

京都駅前の複合商業施設「京都ヨドバシ」（京都府京都市下京区）の6階レストランフロア「Yodobashi The Dining」は、2026年春よりリニューアルを順次開始いたします。

「ほっと ひといき しませんか。」 をキャッチフレーズに、京都観光やお買い物でお疲れの方にほっと一息つける空間と料理を提供する、落ち着きのあるレストランフロアへと生まれ変わります。リニューアルは2期に分けて段階的に実施し、第1期は2026年4月下旬にオープン予定、第２期リニューアル完了は2026年8月下旬を予定しています。

リニューアルの背景とコンセプト

開業から15年を迎え、京都駅周辺の環境やお客様のニーズも変化しました。にぎやかな駅周辺だからこそ求められる「落ち着き・居心地」という価値を提供するため、「ほっと ひといき いこいのダイニング」を新コンセプトに掲げました。ヨドバシカメラでのショッピングのあとのお楽しみや、観光の合間の休息として、「日常の延長線上にある、ちょっと良い時間」をご提供します。

リニューアルの２つのポイント

【食】・・・「和食・寿司・肉」専門店の充実。ハレの日も日常も満たすラインナップ

地元の30～50代のお客様をはじめ、日本人観光客やインバウンドのニーズに応え、テナント構成を刷新します。「京都で何を食べるか迷った時の頼れる一軒」となるような「和食」「寿司」「ステーキ」などの専門性高い業態を拡充。高級店のような敷居の高さではなく、手が届く範囲で満足度の高い「より上質な食事体験」をご提供します。

【空間】・・・開放感あふれるダイニングストリートへ

黒基調のシックな内装と、開放的なデザインへ刷新。ゆったりとした座席配置を採用し、くつろげるラウンジのような空間に生まれ変わります。

主な新規・リニューアル店舗

【第１期・春】

シュラスコ&ビアレストラン ALEGRIA（シュラスコ）4月24日（金）オープン ＜京都初出店＞

本格シュラスコ食べ放題の専門店「ALEGRIA」が、京都ヨドバシにNEW OPEN。専用オーブンで部位ごとに火加減を見極めて焼き上げた肉を、スタッフが目の前でサーブするライブ感が魅力です。豪華サラダビュッフェやアイスバイキングも充実し、満足度の高い食体験をお届けします。大切な人の誕生日や記念日、会社のイベントにはメッセージプレートのご用意も可能です。

＜イチオシ＞20種類シュラスコ食べ放題＋サラダビュッフェ＋６種のアイスバイキング 5,280円(税込)

■オープン記念キャンペーン：

20種類シュラスコ食べ放題＋サラダビュッフェ＋６種のアイスバイキング 5,280円(税込)→4,500円（税込）

ニューワクラ（牛たん・干物・串かつ）4月24日（金）オープン ＜京都初出店＞

昭和の大衆食堂の温もりを、今の時代にふさわしいかたちで。「ニューワクラ」は、本場仙台仕込みの牛たんをはじめ、全国各地から取り寄せた厳選干物、大阪名物のどて焼きや串カツなどが楽しめる現代的大衆酒場食堂です。ちょい呑みも定食も気軽に楽しめる、“つい寄りたくなる一軒”が誕生します。

＜イチオシ＞名物 どて焼き定食 並 1,529 円（税込）

■オープン記念キャンペーン：オープニング価格 なんと！何杯でもOK！！ ハイボール１杯 209円（税込）

海鮮回転寿司がんこ（回転寿司）4月24日（金）オープン ＜京都初出店＞

創業60年以上の歴史を持つ「がんこ」が、本格寿司をお手頃価格でご提供。寿司に加え、天ぷらやラーメン、デザートまで幅広いメニューを取り揃え、ファミリーからおひとり様まで気軽にお楽しみいただけます。長年培った確かな味を、どうぞお気軽にご堪能ください。

＜イチオシ＞本マグロ三昧握り 980円（税込）

とんかつがんこ（とんかつ）4月24日（金）オープン ＜京都初出店＞

"揚げる前からおいしい"とんかつ。丁寧に時間をかけて柔らかく仕上げた豚肉に、自家製パン粉をまとわせ、サクサクの食感に揚げ上げます。店内は和とカフェが融合した温かみのある空間で、食後のカフェタイムまでゆっくりとお過ごしいただけます。素材・衣・空間のすべてにこだわった、今までにないとんかつ専門店です。

＜イチオシ＞ロースと筍巻きかつ 2,000円（税込）

牛カツ京都勝牛（牛カツ）4月24日（金）オープン ＜リニューアル＞

京都ヨドバシ内に誕生した京都発の牛カツ専門店。塊肉から切り出した本格一枚肉を使用し、外はサクサク、中はミディアムレアに仕上げます。わさび×出汁醤油、山椒塩、牛カツソース、和風カレーつけ汁、出汁香る半熟卵の5通りの食べ方で、一皿を最後まで飽きずにお楽しみいただけます。

＜イチオシ＞牛上ロースカツ膳 2,300円（税込）

創作オムライス ポムの樹（創作オムライス専門店）4月20日（月）オープン ＜リニューアル＞

品質にこだわった卵で仕上げる、ふわとろ食感の創作オムライス専門店。多彩なソースや具材を組み合わせたメニューは、期間限定を含め約40種類の豊富なラインナップを誇ります。サイズもSS・S・M・Lの4段階から選べるので、軽めのランチからがっつり食べたい日まで対応。新メニューの開発にも力を入れており、訪れるたびに新しいおいしさに出会えるお店です。

＜イチオシ＞プレミアムビーフシチューオムライス SSサイズ 2,453円（税込）

■オープン記念キャンペーン：お食事をご注文のお客様にドリンクバー無料サービス

京都ヨドバシについて

1日約70万人が利用する京都の玄関口「京都駅北エリア」に位置し、京都府内最大級の規模を誇るカメラ・家電量販店「ヨドバシカメラマルチメディア京都」を各店舗とした複合商業施設です。京都駅から地下通路直結という抜群のアクセスに加え、500台以上の駐車場を完備。日常のショッピングを楽しむ近隣の方から、週末に車で訪れるご家族連れ、広域からお買い物に訪れる方まで、あらゆる層のお客様に快適な環境を提供しています。

京都ヨドバシ

〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路590-2

B1F～3F ヨドバシカメラ マルチメディア京都 9:30～22:00

B2F ヨドチカ（地下専門店街） 9:30～22:00

1F ショッピング＆カフェ＆レストラン（路面店）

※お店によって異なる

4F～5F ファッションフロア 10:00～21:00

ユニクロ 9:30～22:00

6F トラベル＆カフェ 10:00～22:00

ヨドバシ・ザ・ダイニング（レストラン）11:00～23:00