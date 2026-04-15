アモルファス駆動モーターの世界市場規模は2032年に597.7百万米ドルへ、成長基調続く
アモルファス駆動モーターとは
アモルファス駆動モーターは、固定子および回転子のコア材料に非結晶構造を持つアモルファス金属合金を採用した先進的な電動機である。急速冷却によって形成されるこの材料は、従来の結晶性電磁鋼板と比較して優れた磁気特性を示す。
まず、ヒステリシス損失および渦電流損失を大幅に低減することでコア損失を最小化し、エネルギー効率を飛躍的に向上させる。次に、高い透磁率により磁束密度を効率的に制御でき、モーター出力の向上に寄与する。さらに、コンパクトかつ軽量な設計を実現できるほか、低騒音・低発熱という特性も備えており、次世代電動化機器に最適なソリューションとして評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346975/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346975/images/bodyimage2】
図. アモルファス駆動モーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アモルファス駆動モーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アモルファス駆動モーターの世界市場は、2025年に1.2百万米ドルと推定され、2026年には13.7百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）87.6%で推移し、2032年には597.7百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■産業構造：アモルファス駆動モーターのバリューチェーン
アモルファス駆動モーター産業は、上流の材料供給から下流の最終用途まで明確なバリューチェーンを形成している。
上流では、アモルファス金属リボンの製造が中核であり、高度な急冷プロセスと精密な組成制御が技術参入障壁となっている。中流では、モーター設計、磁気回路最適化、精密加工、電力電子制御技術が競争力の鍵を握る。
下流では、電気自動車および電動航空機を中心に応用が拡大しており、特に高効率化と軽量化が求められる分野で導入が進んでいる。
直近6か月では、複数の自動車メーカーが試験車両にアモルファス駆動モーターを採用し、航続距離が約5～8%向上したとの報告があり、商業化への期待が一層高まっている。
■市場成長ドライバー：電動車両と電動航空機の需要拡大
アモルファス駆動モーター市場の成長は、主に電動化社会への移行によって支えられている。
第一に、電気自動車（EV）市場の急速な拡大により、高効率モーターへの需要が増加している。
第二に、電動航空機（eVTOLを含む）の開発が進展し、軽量で高出力密度を有するモーターの重要性が高まっている。
第三に、各国政府によるカーボンニュートラル政策やエネルギー効率規制の強化が、アモルファス駆動モーターの導入を後押ししている。
また、従来の永久磁石モーターや誘導モーターと比較して、エネルギー損失の低減によるライフサイクルコストの改善も、導入を促進する重要な要因となっている。
■競争環境：主要企業と技術革新の動向
アモルファス駆動モーター市場には、GAC、Kite Magnetics、BYD、Proterial、Qingdao Yunlu、Advanced Tech & Materialなどの企業が参入している。2025年時点で上位5社が市場売上の大部分を占めると見込まれ、技術主導型の競争構造が形成されている。
アモルファス駆動モーターは、固定子および回転子のコア材料に非結晶構造を持つアモルファス金属合金を採用した先進的な電動機である。急速冷却によって形成されるこの材料は、従来の結晶性電磁鋼板と比較して優れた磁気特性を示す。
まず、ヒステリシス損失および渦電流損失を大幅に低減することでコア損失を最小化し、エネルギー効率を飛躍的に向上させる。次に、高い透磁率により磁束密度を効率的に制御でき、モーター出力の向上に寄与する。さらに、コンパクトかつ軽量な設計を実現できるほか、低騒音・低発熱という特性も備えており、次世代電動化機器に最適なソリューションとして評価されている。
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図. アモルファス駆動モーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アモルファス駆動モーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アモルファス駆動モーターの世界市場は、2025年に1.2百万米ドルと推定され、2026年には13.7百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）87.6%で推移し、2032年には597.7百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■産業構造：アモルファス駆動モーターのバリューチェーン
アモルファス駆動モーター産業は、上流の材料供給から下流の最終用途まで明確なバリューチェーンを形成している。
上流では、アモルファス金属リボンの製造が中核であり、高度な急冷プロセスと精密な組成制御が技術参入障壁となっている。中流では、モーター設計、磁気回路最適化、精密加工、電力電子制御技術が競争力の鍵を握る。
下流では、電気自動車および電動航空機を中心に応用が拡大しており、特に高効率化と軽量化が求められる分野で導入が進んでいる。
直近6か月では、複数の自動車メーカーが試験車両にアモルファス駆動モーターを採用し、航続距離が約5～8%向上したとの報告があり、商業化への期待が一層高まっている。
■市場成長ドライバー：電動車両と電動航空機の需要拡大
アモルファス駆動モーター市場の成長は、主に電動化社会への移行によって支えられている。
第一に、電気自動車（EV）市場の急速な拡大により、高効率モーターへの需要が増加している。
第二に、電動航空機（eVTOLを含む）の開発が進展し、軽量で高出力密度を有するモーターの重要性が高まっている。
第三に、各国政府によるカーボンニュートラル政策やエネルギー効率規制の強化が、アモルファス駆動モーターの導入を後押ししている。
また、従来の永久磁石モーターや誘導モーターと比較して、エネルギー損失の低減によるライフサイクルコストの改善も、導入を促進する重要な要因となっている。
■競争環境：主要企業と技術革新の動向
アモルファス駆動モーター市場には、GAC、Kite Magnetics、BYD、Proterial、Qingdao Yunlu、Advanced Tech & Materialなどの企業が参入している。2025年時点で上位5社が市場売上の大部分を占めると見込まれ、技術主導型の競争構造が形成されている。