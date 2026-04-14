【開催レポート】30名の壁を突破！武蔵野「経営者アカデミー(R)」が明かす、指示待ち幹部が「自走する協力者」に変わる仕組み改革術。現場コンサルタントによる最新の業績アップ事例を初公開

株式会社武蔵野精神論ではなく「仕組み」で稼ぐ組織へ。講師の佐藤より、中小企業が短期間で生産性を向上させ、自走組織へと転換するためのポイントが語られた。

2026年4月9日、株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）の「経営者アカデミー(R)」による、経営者向け無料講演会『30名以上の成長企業が実践する「仕組みで稼ぐ」組織への改革術』がオンラインにて開催されました。

今回は、常務取締役の佐藤義昭による講義に加え、「コンサルタントによる現場サポート事例紹介」を新たに取り入れたプログラム。当社のサポートによって組織がどう改革したのか、より具体的にイメージいただける内容となり、多くの経営者様から熱い反響をいただきました。

■ 多くの経営者が直面する「30名の壁」と組織の機能不全

売上は伸びているのに、なぜか孤独と忙しさが増していく--。

講演では、成長企業が陥りやすい「組織の機能不全」3つの典型パターンを紐解きました。

１.長期的な停滞： 「何をやっても無駄」という冷めた空気や、指示が守られない状態。

２.成長への心理障壁： 自分が現場を離れたら崩壊する不安から、権限委譲が進まない。

３.急拡大による統制喪失： 幹部とのズレが深刻化し、優秀な人材が何も言わずに去っていく。

これらの原因はスキル不足ではなく、仕組みが機能するための「土壌・土台」の欠如にあります。

■ 社長がいなくても現場が回る「仕組み化」3つの柱

株式会社武蔵野が提唱する、「社長がいなくても現場が回る仕組み化のポイント」は以下の3点です。

１.共通言語（経営計画書の明文化）：

社長の想いを明文化し、幹部が社長と同じ判断基準で動ける状態を作ります。

２.環境整備（規律と実行力）：

掃除などの物理的な「型」を徹底し、ルールを守る文化を現場に根付かせます。

３.自走組織へのロードマップ：

正しいステップを踏むことで、コンサル頼みにならない自律的な組織へと導きます。

■ 【初公開】コンサルタントによるリアルな支援事例

今回、普段現場でコンサルティングを行っている弊社コンサルタントより、実際のお客様への支援実績を紹介いたしました。

「指示待ち文化」から「自律改善」への転換

かつては受動的な報告に留まっていた組織が、未来対応問題解決手法に基づいた「実行計画書」を各部門で作成。他部署の課題を「自分たちの課題」と捉える体制が整い、No.2である専務をはじめとするベテラン層が、若手を導く主体的なリーダーへと覚醒しました。

さらに、AIを活用したマニュアル整備や動画による業務効率化など、若手主導のデジタル活用も動き出しています。

■ 参加者の声（アンケートより抜粋）

「マニュアルを作っても仕組み化がうまくいかない原因が、土壌不足にあると気づかされた」

「期待していた幹部が辞めていく理由と、定着率を上げる組織づくりのヒントが得られた」

「精神論抜きで、仕組みで自動的に業績アップさせた成功例を聞けて、すぐ実践したいと思った」

■ 今後の展望：属人化を排し「日本を元気にする」自走組織を増やす

今回の事例発表のように、今後も「社長一人の力」に頼らず、現場の社員一人ひとりが自律的に動ける組織づくりを全国に広げてまいります。特に「事業承継」や「次世代リーダー育成」に悩む中小企業の伴走者として、理論だけでなく「現場で売上の成果が出る人材教育」の仕組みを体系化し、発信し続けます。

次回以降も、実際のコンサルティング現場で起きた成功事例・失敗事例を包み隠さず公開するオープンな学びの場を定期的に提供し、中小企業の持続可能な成長を支援してまいります。

■ 株式会社武蔵野について

代表取締役社長・小山昇のもと、中小企業の経営サポート事業を展開。「経営計画書」を軸とした経営手法で、これまでに数多くの企業の黒字化や組織変革を支援してきました。

「日本経営品質賞」を2度受賞（2000年度、2010年度）した実績を持つ、実践型のコンサルティング企業です。

■株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp