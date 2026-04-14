株式会社東京クラフトビールマニア(東京都中央区)による大江戸ビール祭り実行委員会は、2026年5月20日(水)から5月31日(日)まで、中野四季の森公園イベントエリアにて「大江戸ビール祭り2026春」を開催いたします。

JR中野駅から徒歩5分。アクセス抜群の開放的な公園空間で、仕事帰りの一杯にも、週末の昼飲みにもぴったり。全国各地のブルワリーが集うこの季節恒例のクラフトビールイベントで、春の空の下、今年もハッピーに乾杯しませんか。





大江戸ビール祭り公式ホームページ

http://oedo-beer-festival.jp/





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◯大江戸ビール祭りとは

クラフトビールの魅力を、もっと気軽に、もっと自由に。





「大江戸ビール祭り」は、全国のブルワリーやインポーターが集い、ビールと料理、そして人との出会いを楽しめるイベントです。





事前予約・チケット不要。初心者からビールファンまで、それぞれのペースで思い思いに楽しめる都市型クラフトビールイベントとして、多くの来場者に親しまれています。





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◯駅チカ＆開放的な公園空間で気軽に楽しめる

会場はJR中野駅から徒歩5分の中野四季の森公園イベントエリア。

都心にありながら開放感のあるロケーションで、仕事帰りにも週末のお出かけにも立ち寄りやすい会場です。

客席テントも設置し、春の空気を感じながら、天候を気にせずゆったりとお楽しみいただけます。





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◯全国のブルワリー＆海外ビールが春の中野に集結

北海道から九州まで、日本各地の個性豊かなブルワリーが中野に集合。

さらに海外ビールも加わり、この会場ならではの幅広いラインナップを楽しめます。





お気に入りの一杯を目当てに訪れるのはもちろん、まだ知らないブルワリーとの新しい出会いもこのイベントの醍醐味です。





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◯この季節、この会場だけの限定ビールも

春限定の醸造ビールや、この時期だけ登場する特別な一杯など、季節ならではの味わいも各ブースでお楽しみいただけます。





その日、その場所でしか出会えない一期一会のビール体験をご堪能ください。





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◯ビール初心者も安心。飲み比べセットも用意

「クラフトビールは種類が多くて迷ってしまう…」という方にも気軽に楽しんでいただけるよう、各ブースではスタッフが好みに合わせたビール選びをサポートします。





少量ずついろいろ試せる飲み比べセットもあり、普段は選ばないスタイルとの出会いも楽しみのひとつ。





自分だけのお気に入りの一杯を見つけるきっかけになるかもしれません。









◯ビールと一緒に楽しみたいフードも充実

ビール片手に楽しめる、おつまみや軽食系のフードも出店予定。

気軽につまめるものから、しっかり満足感のある一品まで、ビールとの相性を考えたメニューが揃います。





何を合わせるか迷う時間も、ビールフェスならではの楽しみのひとつです。









◯イベント公式グッズ発売中

詳細は下記をご確認ください

https://suzuri.jp/oedo_beer_festival









◯出店者情報 ※変更等はHP、各種SNSよりご確認お願いします

・いろり茶屋火処(新潟県長岡市)

・シュヴァルツブロイ(ドイツ)

・津軽大衆酒場イカホタテ(青森県弘前市)

・RIOT BEER(東京都世田谷区)

・江口屋醸造所(茨城県かすみがうら市)

・半田銀山ブルワリー(宮城県柴田郡柴田町)

・ながら木こりんブルワリー(千葉県長生郡)

・ホップドッグブルーイング(秋田県秋田市)

・網走ビール(北海道網走市)

・ISEKADO(三重県伊勢市)

・B.M.B Brewery(宮崎県宮崎市)

・北アルプスブルワリー(長野県大町市)

・お好み焼 廣久(広島県広島市)

・独歩ビール(岡山県岡山市)

・江戸東京ビール(東京都新宿区)

・希望の丘醸造所(牛たん炭焼き利久)(宮城県角田市)

・GORA BREWERY(神奈川県足柄下郡)

・ERDINGER(ドイツ)

・HAKUBA CRAFT(長野県北安曇郡)

・TAISETSU JI BEER(北海道旭川市)

・アンドビール(山梨県甲州市)

・ホップジャパン(福島県田村市)

・River Port Brewery(岐阜県美濃市)

・BUSO BREWERY(東京都町田市)

・OKEI BREWERY(東京都荒川区)

・Twin Peaks Mountain Brewing(茨城県つくば市)

・牛久醸造場(茨城県牛久市)

・ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京都品川区)

・MontereyBrewing(長野県塩尻市)

・ファーム＆サイダリーカネシゲ(長野県下伊那郡)

・つくばブルワリー(茨城県つくば市)

・スモーク・クラフト(埼玉県所沢市)

・南横浜ビール研究所(神奈川県横浜市)

・山口地ビール(山口県山口市)

・Pizza Bakka-ピッツァバッカ-(東京都品川区)

・OUR DAYs Brewery & Clubhouse(東京都渋谷区)

・ROCKET CHICKEN(神奈川県横浜市)

・ForestBrewing(宮城県仙台市)

・岡崎ビール(愛知県岡崎市)





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◯開催概要

【大江戸ビール祭り2026春】

＜会期＞

・シーズン1：2026年5月20日(水)～5月24日(日)

・シーズン2：2026年5月27日(水)～5月31日(日)

※5月25日(月)・26日(火)は転換日のため開催なし

※雨天決行、荒天中止





＜時間(予定)＞

平日 16時～21時00分

土曜日 12時～21時00分

日曜日 12時～20時

※時間は変更になる場合がございます





＜会場＞

中野四季の森公園イベントエリア(東京都中野区中野4丁目12)

JR中央線・総武線、東京メトロ中野駅より徒歩5分





＜料金＞

入場無料





＜出店数＞

シーズン1、シーズン2合計約50社程度





＜主催＞

大江戸ビール祭り実行委員会





＜後援＞

国税庁





＜ご協賛・ご出店・各種お問い合わせ＞

contact@oedo-beer-festival.jp





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