「RUSSELL ATHLETIC」 ×「FREAK′S STORE」によるコラボレーションアイテムがメンズ＆ウィメンズに登場！ブランドのルーツを活かし、今のスタイルで楽しめるコレクションに！

株式会社デイトナ・インターナショナル

1902年、アメリカ・アラバマ州で誕生したRUSSELL ATHLETIC。スウェットシャツの原型を生み出し、ラバープリント技術を確立するなど、スポーツウェアの歴史を築いてきたブランドです。スクールやカレッジ、プロスポーツに至るまで幅広いシーンで支持され、“R”マークとともに今もなお多くの人々に親しまれています。

そんな同ブランドとFREAK'S STOREによるコラボレーションアイテムが登場。

長年培われてきた背景や魅力をベースに、今のスタイルに自然と馴染むコラボレーションアイテムへ仕上げています。日常の延長線上で気負わず取り入れられる、リアルなラインナップが揃います。

メンズでは、バックプリントが印象的なTシャツや、裾のドローコードでシルエットのアレンジが楽しめるモデル、ワンポイントロゴがアクセントになったシンプルなアイテムを展開。スタイリングの主役としても、ベーシックな装いにも活躍するバランスの良い仕上がりが魅力です。

ウィメンズでは、フロントにブランドロゴを配したデザインやボーダーアイテムなど、メンズに比べてカラフルなラインナップを用意。幅広いスタイルや年齢層にフィットする、着こなしの幅が広がるコレクションです。

コラボレーションアイテムの特集WEBページでは、俳優・モデル・ミュージシャン、インフルエンサーなど、さまざまなフィールドで活躍するキャストを起用。それぞれの個性が引き立つスタイリングを通して、アイテムの魅力と着こなしの可能性を提案します。日常にさりげなく取り入れたい、新たなスタンダードとしてぜひご注目ください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1068844?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=410_RUSSELL&utm_content=PRESSRELEASEE

アイテムラインナップ

1.琉花／モデル・写真家

https://www.instagram.com/tokyodays_luka/

■ボーダー 半袖 Tシャツ／\5,995 tax in.／ネイビー・ナチュラル・ブラウン

https://www.daytona-park.com/item/1323296500001

■フロッキー プリント 半袖 Tシャツ／\4,994 tax in.

レッド・ネイビー・ブラック・ライトグレー・オフホワイト

https://www.daytona-park.com/item/1323296500002

■ワッフル ヘンリー ネック 半袖 トップス／\5,995 tax in.

ナチュラル・グレー・ブラック・サックスブルー

https://www.daytona-park.com/item/1323296500006

2.荒谷翔太／シンガーソングライター

https://www.instagram.com/araaraaratani/

■ビッグシルエット バックプリント Tシャツ／\4,994 tax in.

ホワイト・ブラック・ブラウン・ピンク・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1226296500002

■ッグシルエット ロゴバックプリント ポケットTシャツ／\4,994 tax in.

ホワイト・チャコールグレー・ブラック・ピンク・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1226296500001

■ビッグシルエット ワンポイントロゴ 配色ヘンリーネック Tシャツ／\5,489 tax in.

ホワイト・スミクロ・ブラック・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1227296500012

3.Yuka／インフルエンサー

https://www.instagram.com/__yuca.____/

■チェーン ステッチ リンガー 半袖 Tシャツ／\5,500 tax in.

オフホワイト・ライトグレー・ブラック・サックスブルー・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1323296500003

■フロッキー プリント ナンバリング ワンピース／\6,996 tax in.

オフホワイト・ライトグレー・ブラック・レッド・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1315296500001

■ ビッグ シルエット 半袖 Tシャツ／\4,994 tax in.

オフホワイト・ライトグレー・ブラック・レッド・サックスブルー・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1323296500005

4.大下ヒロト／俳優

https://www.instagram.com/hiroto_mitsuyo/

■ビッグシルエット サイド切り替え ヘムコード Tシャツ／\5,995 tax in.

スミクロ・ブラック・ホワイト

https://www.daytona-park.com/item/1227296500003

■ビッグシルエット ロゴバックプリント ポケットTシャツ／\4,994 tax in.

ホワイト・チャコール・ブラック・ピンク・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1226296500001

■ビッグシルエット ワンポイントロゴ ヘンリーネック Tシャツ／\5,489 tax in.

杢グレー・ホワイト・ブラック・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1227296500006

5.美優梨／役者・モデル

https://www.instagram.com/myurinosekai/

■フロッキー プリント 半袖 Tシャツ／\4,994

オフホワイト・ライトグレー・ブラック・レッド・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1323296500002

■リンガー 配色 ボックス ワンピース／\7,997 tax in

グレー・ブラック・レッド・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1316296500001

■フィット 半袖 Tシャツ／\4,400 tax in.

サックスブルー・ネイビー・レッド・ブラック・ライトグレー・オフホワイト

https://www.daytona-park.com/item/1323296500004

6.コワク／ビートメイカー

https://www.instagram.com/kowaku_/

■ビッグシルエット ワンポイントロゴ クルーネック Tシャツ／\4,994 tax in.

ネイビー・グレージュ・ブラック・杢グレー・ホワイト

https://www.daytona-park.com/item/1227296500005

■ユーティリティ セットアップ/クルーネックTシャツ/ショーツ ／\8,998 tax in.

グレージュ・ネイビー・ブラック・スミクロ

https://www.daytona-park.com/item/1227296500011

■ビッグシルエット ヘムコード ポケットTシャツ／\4,994 tax in.

ホワイト・スミクロ・ブラック・グレージュ・ネイビー

https://www.daytona-park.com/item/1227296500001

販売チャネル

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」限定展開

https://www.daytona-park.com/feature/1068844

※FREAK'S STORE店舗での販売はございません。

RUSSELL ATHLETIC

1902年、アメリカ、アラバマ州 アレキサンダー・シティで、ベンジャミン・ラッセルによってスタートしたラッセル。1920年代初頭に世界で始めてスウェットシャツの原型を作り、1938年には世界初のラバープリントを開発。（現在のアメリカン・ラバープリントの原型）

その後、その技術を使って全米のスクール、カレッジのユニフォーム、各校のブックストアに学校の名前、ロゴが入ったスウェットシャツを普及させた。

1980～90年代にはアメリカのプロスポーツ（NFL・MLB）などとサプライヤー契約を結び、ラッセルの「R」マーク（イーグル・R）を全米に根付かせた。

Instagram：https://www.instagram.com/russell_athletic_japan/

FREAK'S STORE

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/