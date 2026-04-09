2026年4月23日OPEN！ティファール直営店「ティファールストア あべのキューズモール店」

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年4月23日（木）、大阪府大阪市あべのキューズモールに、「ティファールストア あべのキューズモール店」をオープンいたします。

あべのキューズモールは、ファッションやグルメ、イベントなど多彩な楽しみが揃う、“あなたの好き”が見つかる大型商業施設です。今年で開業15周年を迎え、2026年2月より、話題の14店舗が順次オープンいたします。そのうちの一店舗として、「ティファールストア あべのキューズモール店」が新たにオープンいたします。

「ティファールストア あべのキューズモール店」では、フライパンや鍋などの調理器具をはじめ、電気ケトル、調理家電、衣類スチーマーなど、毎日の暮らしをもっと楽しく、もっと快適にする商品を幅広くラインアップ。直営店ならではのオリジナル商品も多数取り揃えています。さらに、オープンを記念して、オリジナルグッズのプレゼント（数量限定）もご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。

ティファールストア あべのキューズモール店

■オープン日： 2026年 4月 23日（木）

■住所： 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 B1F 038区画

■TEL： 06-6760-4122

直営店店舗リスト

(https://www.t-fal.co.jp/stores)

ティファールストア

【東北】イオンモール新利府 南館

【関東・甲信越】イオンモール高崎、イオンモールつくば、ららぽーと TOKYO-BAY、ららぽーと立川立飛、グランベリーパーク、イオンモールむさし村山、ららぽーと海老名、ららぽーと湘南平塚、ららぽーと横浜、ららぽーと富士見、イオンモール羽生、イオンモール浦和美園

【北陸】イオンモール高岡、イオンモール白山

【東海】イオンモール各務原インター、イオンモール浜松市野、イオンモール岡崎、

ららぽーと名古屋みなとアクルス、ららぽーと愛知東郷、イオンモール豊川、イオンモール東浦、イオンモール鈴鹿

【近畿】ららぽーと EXPOCITY、くずはモール、ららぽーと堺、ららぽーと甲子園、イオンモール伊丹、イオンモール橿原、イオンモール京都桂川、ららぽーと和泉、イオンモール堺北花田、あべのキューズモール（NEW OPEN！）

【中国・四国】イオンモール岡山、イオンモール広島府中

【九州・沖縄】ららぽーと福岡、イオンモール熊本、イオンモール宮崎

アウトレット

【北海道・東北】三井アウトレットパーク札幌北広島、三井アウトレットパーク 仙台港、

仙台泉プレミアムアウトレット

【関東・甲信越】佐野プレミアムアウトレット、那須ガーデンアウトレット、あみプレミアムアウトレット、酒々井プレミアムアウトレット、三井アウトレットパーク木更津、三井アウトレットパーク 多摩南大沢、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド、THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA、イオンレイクタウン アウトレット、三井アウトレットパーク 入間、ふかや花園プレミアムアウトレット、軽井沢・プリンスショッピングプラザ、三井アウトレットパーク 幕張

【北陸】三井アウトレットパーク 北陸小矢部

【東海】土岐プレミアムアウトレット、御殿場プレミアムアウトレット、三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島、三井アウトレットパーク 岡崎

【近畿】りんくうプレミアムアウトレット、三井アウトレットパーク 大阪門真、神戸三田プレミアムアウトレット、三井アウトレットパーク 滋賀竜王、三井アウトレットパーク マリンピア神戸

【中国・四国】三井アウトレットパーク 倉敷、THE OUTLETS HIROSHIMA

【九州・沖縄】THE OUTLETS KITAKYUSHU、鳥栖プレミアムアウトレット、パークプレイス大分

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。



≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772 （ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先≫

株式会社博報堂Gravity

ティファールPR事務局（株式会社PACommunication内）

担当：加藤、藤形、大木、野島 Mail：t-fal@h-gravity.co.jp

TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396