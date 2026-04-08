LINEで完結するAI相談サービス「ディグラム姐さん」提供開始 ―ディグラム診断ADVANCEDと連携し、1,024タイプの精度で性格を診断し、″あなただけの答え″を届ける―

ディグラム・ラボ株式会社

ディグラム・ラボ株式会社（代表取締役：木原誠太郎）は、ディグラム診断をベースにしたLINE公式アカウント型のAI相談サービス「ディグラム姐さん」の提供を開始しました。ディグラム診断ADVANCED（31タイプ×1,024通りの詳細解説）の診断結果を活用することで、同じ悩みでもあなたの性格に合った言葉とアドバイスをAIが返します。申し込みから解約まですべてLINE内で完結する設計により、人的リソースを必要としないサービス運営を実現しています。

LINEアカウント：https://lin.ee/VaVQ7aN

ディグラム診断について

～5軸で人の性格を測る独自手法～

ディグラム・ラボ株式会社が研究・開発したディグラム診断は、人の性格を「父性・母性・論理性・自由度・協調性」の5軸でスコア化し、31タイプに分類する独自の性格診断手法です。テレビや雑誌をはじめ多くのメディアで取り上げられ、累計5,000万件以上の診断実績を持ちます。

同じ状況に置かれても、性格タイプが違えば最適な行動も言葉も変わります。「ディグラム姐さん」はこのディグラム診断の知見をAIに組み込み、あなたの性格に寄り添った回答を届けることを目指して開発されました。

ディグラム診断ADVANCEDとは

～31タイプから1,024タイプへ～

ディグラム診断には、通常版（31タイプ判定）に加えて、ディグラム診断ADVANCED（有料・1回500円）があります。

通常版が「どのタイプか」を判定するのに対し、ADVANCEDは5軸それぞれのスコア数値まで算出します。たとえば同じ31タイプに属する人でも、「父性が高めで自由度が低め」「母性が突出して協調性も高い」など、数値の組み合わせによって個性の出方は大きく異なります。この5軸スコアを組み合わせることで、1,024通りの詳細解説が初めて可能になります。

ADVANCEDの診断はnoteチャンネル（https://note.com/digramlabo/n/n130238df0dcc）から申し込めます。

診断結果例（パターンNO.317)診断結果例（パターンNO.６８３）

ディグラム姐さん × ADVANCED

～「なぜいつもこうなるんだろう」に答えるAI～

「ディグラム姐さん」は、ディグラム診断ADVANCEDとの連携に対応しています。

ADVANCEDで取得した5軸スコアを「ディグラム姐さん」に共有すると、AIはタイプ名だけでなく各軸の数値バランスまで読み取り、より精度の高いアドバイスを返します。同じ「協調性が高い」タイプでも、論理性の高さや自由度の低さによって、職場での摩擦が起きやすいポイントや、ストレスへの反応パターンはまったく異なります。ADVANCEDのスコアがあることで、AIはその「細かい個性」まで踏み込んだ解説ができます。

「自分はいったいどういう人間なのか」という自己理解を深めたい方には、ADVANCEDとの組み合わせを強くお勧めします。

一般ユーザーの方は、まずLINEに友だち追加するだけで7日間無料でお試しいただけます。

BtoBへの展開

ADVANCEDの情報を提供した状態

～各業界の知識とかけ合わせ、新しいサービスを生み出すプラットフォームへ～

「ディグラム姐さん」は一般ユーザー向けの展開と並行して、BtoBでの導入拡大を本格的に推進します。

このサービスの本質は「ディグラム診断の性格データ × AI × LINE」という3つの組み合わせにあります。ここに各企業が持つ業界固有の知識やノウハウを積み上げることで、まったく新しいサービスとして展開できる可能性があります。

すでにその第一弾として、不動産業界向けの「不動産営業サポートAI」（LINE版）の販売を開始しています。物件探し・住み替え・資金計画・お客様の性格に合わせた営業アプローチなど、不動産のプロが持つ知識とディグラム診断AIを組み合わせ、営業の現場を支援するサービスです。

今後は同様の仕組みを、セールス支援・教育・コミュニケーション研修といった領域にも展開していく計画です。性格に合わせたアプローチが効果を発揮するシーンは多岐にわたり、業種・業態を問わず活用の可能性があると考えています。

LINEだから届く

賃貸サポートAI：さくらさん（月７００円で提供開始）

～AIが苦手なユーザーにも、使い慣れたツールで～

企業がAIサービスを導入しても、「専用アプリのダウンロードが面倒」「操作方法がわからない」という理由でユーザーに使ってもらえないケースは少なくありません。

「ディグラム姐さん」はLINEを通じて提供されるため、AIに不慣れな層にも自然な形で届けることができます。日本国内で9,700万人超が日常的に使うLINEは、年齢や ITリテラシーを問わない最大公約数のインフラです。企業にとっては、新たなユーザー接点を構築するコストを大幅に削減しながら、性格に寄り添ったAI体験を提供できる手段になります。

また、「ディグラム姐さん」は申し込みから解約まで、すべてのプロセスがLINE内で完結します。

初期のプロンプト開発以降、顧客対応・申し込み受付・解約処理のいずれにも人員を配置する必要がなく、企業のリソースをほぼゼロに近い状態で収益を上げる構造を実現しています。不動産業界での実績をモデルケースとして、さまざまな業種への水平展開を進めていきます。

ディグラム・ラボだから開発できたサービス

「ユーザーの性格に寄り添ったAI」の実現には、精緻な性格診断データと、それをAIに組み込む技術・知見が不可欠です。

ディグラム診断は、5軸スコアと31タイプ分類という体系的な性格データを持ちます。この蓄積されたデータと独自のプロンプト設計を組み合わせることで、「同じ悩みでも性格が違えば答えが違う」というAI体験を実現しました。汎用的なAIでは提供できない、ディグラム・ラボ固有の性格診断資産があってこそ成立するサービスです。

BtoB導入を検討される企業様は、まずはサービスサイト（https://digram-shindan.com/）よりお問い合わせください。

ディグラム・ラボ株式会社 概要

会社名 ：ディグラム・ラボ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 木原誠太郎

事業内容 ：ディグラムに関する書籍、印刷物の企画制作および出版ならびに販売、ディグラムおよびマーケティングに関する各種コンサルティング、ディグラムに関わるライセンス事業、イベント/セミナー等の企画・運営、マーケティングリサーチ業務

所在地 ：東京都港区芝公園２―６―３ 芝公園フロントタワー２２階

問い合わせ：t.takahashi@digram.co.jp（担当：高橋）

WEBサイト：https://digram-shindan.com/