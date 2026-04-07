レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アクセスコントロール市場2035年に206億9000万米ドル到達予測デジタル認証とIoT連携の進展によりCAGR6.16で持続的成長
アクセスコントロール市場は、2025年から2035年までに113億8000万米ドルから206億9000万米ドルに達する見込みで、予測期間2026年から2035年の年平均成長率（CAGR）は6.16％と予測されています。この市場は、企業や公共施設、個人の情報セキュリティを守るための重要な技術であり、特にクラウドコンピューティングやIoT技術の進化が市場の成長を後押ししています。
市場の主要な成長要因
アクセスコントロール技術の進化において、クラウドベースのIoTセキュリティシステムの普及が主な推進力となっています。クラウド技術の導入により、企業は大規模な初期投資を抑えつつ、必要に応じてアクセス管理システムを柔軟に拡張することが可能になります。さらに、これらのシステムはリモート管理機能を備えており、ユーザー認証やアクセス管理を効率的に行うことができ、運用の簡便さとセキュリティ強化が実現されています。これにより、企業が直面するセキュリティ課題に対して迅速に対応できる環境が整っています。
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市場の制約
一方で、アクセスコントロールシステムの高い設置および維持管理コストが市場成長の障壁となる可能性があります。特に、高度なセキュリティ機能を備えたシステムには、専門的なハードウェアや精密なソフトウェアが必要であり、その導入にはかなりの初期投資が求められます。これらのコストは、特に中小企業にとっては導入の障壁となり得ます。また、定期的なメンテナンスとシステム更新が不可欠であり、これもコストを引き上げる要因となります。
市場機会
市場の機会としては、特に多要素認証やマルチモーダル認証システムの需要の増加が挙げられます。特に、金融機関や重要インフラ施設では、高度なセキュリティが求められています。生体認証技術やモバイルアクセス管理の進化により、これらのシステムはよりアクセスしやすくなり、かつ高いセキュリティを提供できるようになっています。このため、各業界での認証技術の採用が加速しており、市場成長に大きな影響を与えると予測されています。
セグメント別分析
アクセスコントロール市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスなど複数のセグメントに分かれます。ハードウェアセグメントは、ワイヤレスロックシステムや生体認証技術（指紋認識、顔認証）を含み、今後の成長を牽引する要因となります。特に、スマートシティやスマートホームの需要の高まりが、これらの技術の普及を促進しています。ソフトウェアセグメントも急成長しており、クラウドベースで柔軟なアクセス管理を提供するソフトウェアの需要が増加しています。
サービスセグメントでは、アクセスコントロールを「サービスとして提供する（ACaaS）」ソリューションが注目されています。これにより、企業は初期投資を抑えつつ、必要な機能のみを利用できるため、コスト効率が大幅に改善されます。これが市場全体におけるサービスセグメントの成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● ASSA ABLOY
● dormakaba Group
● Johnson Controls
● Allegion Plc
● Honeywell International, Inc.
● Identiv, Inc.
● Nedap N.V.
● Bosch Security Systems GmbH
● Thales
● AMAG Technology
市場の主要な成長要因
アクセスコントロール技術の進化において、クラウドベースのIoTセキュリティシステムの普及が主な推進力となっています。クラウド技術の導入により、企業は大規模な初期投資を抑えつつ、必要に応じてアクセス管理システムを柔軟に拡張することが可能になります。さらに、これらのシステムはリモート管理機能を備えており、ユーザー認証やアクセス管理を効率的に行うことができ、運用の簡便さとセキュリティ強化が実現されています。これにより、企業が直面するセキュリティ課題に対して迅速に対応できる環境が整っています。
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市場の制約
一方で、アクセスコントロールシステムの高い設置および維持管理コストが市場成長の障壁となる可能性があります。特に、高度なセキュリティ機能を備えたシステムには、専門的なハードウェアや精密なソフトウェアが必要であり、その導入にはかなりの初期投資が求められます。これらのコストは、特に中小企業にとっては導入の障壁となり得ます。また、定期的なメンテナンスとシステム更新が不可欠であり、これもコストを引き上げる要因となります。
市場機会
市場の機会としては、特に多要素認証やマルチモーダル認証システムの需要の増加が挙げられます。特に、金融機関や重要インフラ施設では、高度なセキュリティが求められています。生体認証技術やモバイルアクセス管理の進化により、これらのシステムはよりアクセスしやすくなり、かつ高いセキュリティを提供できるようになっています。このため、各業界での認証技術の採用が加速しており、市場成長に大きな影響を与えると予測されています。
セグメント別分析
アクセスコントロール市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスなど複数のセグメントに分かれます。ハードウェアセグメントは、ワイヤレスロックシステムや生体認証技術（指紋認識、顔認証）を含み、今後の成長を牽引する要因となります。特に、スマートシティやスマートホームの需要の高まりが、これらの技術の普及を促進しています。ソフトウェアセグメントも急成長しており、クラウドベースで柔軟なアクセス管理を提供するソフトウェアの需要が増加しています。
サービスセグメントでは、アクセスコントロールを「サービスとして提供する（ACaaS）」ソリューションが注目されています。これにより、企業は初期投資を抑えつつ、必要な機能のみを利用できるため、コスト効率が大幅に改善されます。これが市場全体におけるサービスセグメントの成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● ASSA ABLOY
● dormakaba Group
● Johnson Controls
● Allegion Plc
● Honeywell International, Inc.
● Identiv, Inc.
● Nedap N.V.
● Bosch Security Systems GmbH
● Thales
● AMAG Technology