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治療院・整形外科など体のプロが注目する施術効果を維持するインソールパーツが話題
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、これまで限定で提供してきたインソールパーツ（足の骨格補正部品）に関する専門記事を初公開しました。
近年、整体師、柔道整復師など、体を根本から整える専門家から「施術後の良好な状態を維持するために、患者に勧めるべき足元の環境は？」という問い合わせが急増。これを受け、アンド・ステディで活用し、他社にも販売実績のある「骨格を立て直すインソール」のメカニズムを、専門家向けに改めて体系化して発信します。
なぜ、治療のプロは「足裏」に注目するのでしょうか。それは「施術効果を最大化するため」。どれほど体を整えても、合わない靴で歩けば、すぐに足の骨格は崩れてしまうそうです。当社のインソールパーツが、解剖学的な知見を持つ整体・鍼灸の先生がたから「患者に自信を持って勧められる」とご支持いただいている理由をご紹介します。
第一に本パーツは、正しいインソール設計の下、足と靴のフィット感を高めるとともに、正しい歩行に導く強度も兼ね備えています。特に1951年創業の靴材料メーカーの技術を結集したSMISシリーズの補整力は抜群と評判です。ソフトなクッション性で根強い人気のドイツ製エムソルドシリーズも種類を限定して提供しています。
次に、パーツゆえ組み合わせの自由度が高く、高価格ではないこと。扁平足、開張足、外反母趾、外反足、左右差等々、個々人の足の状態に合わせて、パーツの形、大きさ、位置など、一体型にはないメリットです。
https://andsteady.com/primarystep/basic-knowledge/insole-effect/foot-correcting-insoles.html
10年以上前から、マイナーチェンジを繰り返し、ゴムの粘度や金型のリニューアルを経て、今のパーツに落ち着いたのはコロナの頃でした。ご相談が増えてきた昨今は、ようやく足が注目されるようになったと大変うれしい気持ちです。アンド・ステディは、全国の医師、治療家の先生がたと連携し、日本の健康寿命延伸に貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、これまで限定で提供してきたインソールパーツ（足の骨格補正部品）に関する専門記事を初公開しました。
近年、整体師、柔道整復師など、体を根本から整える専門家から「施術後の良好な状態を維持するために、患者に勧めるべき足元の環境は？」という問い合わせが急増。これを受け、アンド・ステディで活用し、他社にも販売実績のある「骨格を立て直すインソール」のメカニズムを、専門家向けに改めて体系化して発信します。
第一に本パーツは、正しいインソール設計の下、足と靴のフィット感を高めるとともに、正しい歩行に導く強度も兼ね備えています。特に1951年創業の靴材料メーカーの技術を結集したSMISシリーズの補整力は抜群と評判です。ソフトなクッション性で根強い人気のドイツ製エムソルドシリーズも種類を限定して提供しています。
次に、パーツゆえ組み合わせの自由度が高く、高価格ではないこと。扁平足、開張足、外反母趾、外反足、左右差等々、個々人の足の状態に合わせて、パーツの形、大きさ、位置など、一体型にはないメリットです。
https://andsteady.com/primarystep/basic-knowledge/insole-effect/foot-correcting-insoles.html
10年以上前から、マイナーチェンジを繰り返し、ゴムの粘度や金型のリニューアルを経て、今のパーツに落ち着いたのはコロナの頃でした。ご相談が増えてきた昨今は、ようやく足が注目されるようになったと大変うれしい気持ちです。アンド・ステディは、全国の医師、治療家の先生がたと連携し、日本の健康寿命延伸に貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM