治療院・整形外科など体のプロが注目する施術効果を維持するインソールパーツが話題



























女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、これまで限定で提供してきたインソールパーツ（足の骨格補正部品）に関する専門記事を初公開しました。近年、整体師、柔道整復師など、体を根本から整える専門家から「施術後の良好な状態を維持するために、患者に勧めるべき足元の環境は？」という問い合わせが急増。これを受け、アンド・ステディで活用し、他社にも販売実績のある「骨格を立て直すインソール」のメカニズムを、専門家向けに改めて体系化して発信します。なぜ、治療のプロは「足裏」に注目するのでしょうか。それは「施術効果を最大化するため」。どれほど体を整えても、合わない靴で歩けば、すぐに足の骨格は崩れてしまうそうです。当社のインソールパーツが、解剖学的な知見を持つ整体・鍼灸の先生がたから「患者に自信を持って勧められる」とご支持いただいている理由をご紹介します。第一に本パーツは、正しいインソール設計の下、足と靴のフィット感を高めるとともに、正しい歩行に導く強度も兼ね備えています。特に1951年創業の靴材料メーカーの技術を結集したSMISシリーズの補整力は抜群と評判です。ソフトなクッション性で根強い人気のドイツ製エムソルドシリーズも種類を限定して提供しています。次に、パーツゆえ組み合わせの自由度が高く、高価格ではないこと。扁平足、開張足、外反母趾、外反足、左右差等々、個々人の足の状態に合わせて、パーツの形、大きさ、位置など、一体型にはないメリットです。10年以上前から、マイナーチェンジを繰り返し、ゴムの粘度や金型のリニューアルを経て、今のパーツに落ち着いたのはコロナの頃でした。ご相談が増えてきた昨今は、ようやく足が注目されるようになったと大変うれしい気持ちです。アンド・ステディは、全国の医師、治療家の先生がたと連携し、日本の健康寿命延伸に貢献したいと考えています。