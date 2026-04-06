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成蹊大学、 4月13日に講演会「21世紀アメリカ安全保障政策の政治経済学」を開催 ―アジア太平洋研究センター主催 講演会―
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森雄一）は、2026年4月13日（月）に成蹊大学アジア太平洋研究センター主催講演会「21世紀アメリカ安全保障政策の政治経済学」を開催いたします。
当講演では、米ダートマス大学公共政策大学院教授であるステファン・G・ブルックス氏をお招きし、講演いただきます。戦後80年、米国の対日政策はどのような変遷を辿っているのか、そして2030年まで何処へ向かっているのかを米国政治研究者の立場から解説します。
開催日時
2026年4月13日（月） 15:00〜16:00（開場14:30）
会場
成蹊大学3号館101教室
定員50名※要申込
講演会参加申込方法
お申込みはFormsにて受付しております。
URL：https://forms.cloud.microsoft/r/FnamKnXeeq?origin=lprLink
必要事項をご記入の上、4月10日（金）までにお申し込みください。
※定員（50名）に達し次第、受付終了いたします。
講演者
ステファン・G・ブルックス氏：米ダートマス大学公共政策大学院教授
（司会）
永野 護：成蹊大学アジア太平洋研究センター所長/経済学部教授/成蹊大学リーディングリサーチャー
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（ https://www.seikei.ac.jp/university/caps/ ）をご参照ください
※言語：英語（逐語通訳あり）
対象
一般・学生
主催
成蹊大学アジア太平洋研究センター
▼講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学アジア太平洋研究センター
TEL: 0422-37-3549
E-mail: caps@jim.seikei.ac.jp
公式ウェブサイト: https://www.seikei.ac.jp/university/caps
【補足資料】
YouTube公式チャンネルにて、過去の講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。
アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official
Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当講演では、米ダートマス大学公共政策大学院教授であるステファン・G・ブルックス氏をお招きし、講演いただきます。戦後80年、米国の対日政策はどのような変遷を辿っているのか、そして2030年まで何処へ向かっているのかを米国政治研究者の立場から解説します。
2026年4月13日（月） 15:00〜16:00（開場14:30）
会場
成蹊大学3号館101教室
定員50名※要申込
講演会参加申込方法
お申込みはFormsにて受付しております。
URL：https://forms.cloud.microsoft/r/FnamKnXeeq?origin=lprLink
必要事項をご記入の上、4月10日（金）までにお申し込みください。
※定員（50名）に達し次第、受付終了いたします。
講演者
ステファン・G・ブルックス氏：米ダートマス大学公共政策大学院教授
（司会）
永野 護：成蹊大学アジア太平洋研究センター所長/経済学部教授/成蹊大学リーディングリサーチャー
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（ https://www.seikei.ac.jp/university/caps/ ）をご参照ください
※言語：英語（逐語通訳あり）
対象
一般・学生
主催
成蹊大学アジア太平洋研究センター
▼講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学アジア太平洋研究センター
TEL: 0422-37-3549
E-mail: caps@jim.seikei.ac.jp
公式ウェブサイト: https://www.seikei.ac.jp/university/caps
【補足資料】
YouTube公式チャンネルにて、過去の講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。
アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official
Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/