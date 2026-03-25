産業用インクジェットプリンター（インクジェットコーディングマシン）の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345076/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、製造現場のトレーサビリティと可変データ印刷の最前線を捉えた包括的調査として、「産業用インクジェットプリンター（インクジェットコーディングマシン）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表しました。食品・飲料から医薬品、電子部品に至るまで、あらゆる製品に「識別情報」を付与する産業用インクジェットプリンターは、今や生産ラインのデジタル化を支える最重要デバイスの一つです。製造業が直面する「多品種変量生産への対応」「トレーサビリティ規制の厳格化」「環境負荷低減」という三つの課題に対し、本レポートでは可変データ印刷や高精細印刷を実現する技術進化が、どのようにして最適なソリューションを提供するのかを、定量的データと競合分析に基づき明らかにします。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1141937/industrial-inkjet-printers
市場定義と技術的優位性：非接触・高精細が生む生産性革命
本レポートで対象とする産業用インクジェットプリンターは、紙、プラスチック、金属、ガラス、繊維など多様な素材に対し、微細なインク滴を高精度に噴射することで、文字、画像、コードを印字する非接触式のデジタル印刷装置です。従来のコンタクト式マーキングと比較し、可変データ印刷への即時対応、曲面や凹凸面への適応性、高速生産ラインへの同期能力において卓越した優位性を持ちます。特に、Industry 4.0の進展に伴い、製造現場では個体識別のための二次元コードや、電子回路の直接印刷といった新たな需要が拡大しており、機器には従来以上の高精細印刷性能とシステム統合性が求められています。
主要企業の市場シェアと競争環境
世界市場は、Videojet、Markem-Imaje、Dominoの大手3社が世界シェアの約40%を占める寡占状態にあります。これらに加え、Weber Marking、日立、Keyence、Linx、Zanasi、ITW、Kba-Metronic、Leibinger、Ebs Ink Jet Systeme、Iconotech、Anser Coding、Matthews Marking Systems、Control Print、北京志恒達科技、Kortho、Squid Ink Manufacturing、Citronix、United Barcode Systemsなどが主要参画企業として競争を形成しています。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの変遷を詳細に分析するとともに、2025年下半期におけるノズル技術の特許動向や、環境配慮型インク開発を巡るアライアンス戦略など、競争環境の質的な変化を明らかにしています。特に欧州市場では、2025年に施行された包装材向け印刷インクの規制強化を受けて、水性インクやUV硬化型インクへの移行が加速しており、主要企業の製品ポートフォリオ転換が市場シェアに影響を与えています。
製品別・用途別市場分類と産業別導入事例
市場は製品別に、連続式のCIJ（Continuous Inkjet）と要求吐出型のDOD（Drop on Demand）に大別されます。現在、市場シェアの約75%を占めるCIJは、高速ラインでのコード印刷に強みを持ち、飲料や缶詰などの大量生産現場で標準的に採用されています。一方、DODは、高精細な画像印刷や可変データの複雑なレイアウトに対応可能で、医薬品の個体包装における二次元コード印字や、電子基板への直接マーキングなど、高付加価値分野での採用が拡大しています。用途別ではFood and Beverageが約45%のシェアを占める最大市場であり、次いでPharmaceutical and Healthcare、Industrial（自動車部品、電子機器等）が続きます。特にIndustrial分野では、2025年以降、EVバッテリーのトレーサビリティ義務化に伴い、耐熱性・耐薬品性に優れた特殊インクを用いたDOD型プリンターの導入が急増しており、当レポートではこうした業界固有の規制動向と機器仕様のマッチングについて詳細な分析を提供しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、製造現場のトレーサビリティと可変データ印刷の最前線を捉えた包括的調査として、「産業用インクジェットプリンター（インクジェットコーディングマシン）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表しました。食品・飲料から医薬品、電子部品に至るまで、あらゆる製品に「識別情報」を付与する産業用インクジェットプリンターは、今や生産ラインのデジタル化を支える最重要デバイスの一つです。製造業が直面する「多品種変量生産への対応」「トレーサビリティ規制の厳格化」「環境負荷低減」という三つの課題に対し、本レポートでは可変データ印刷や高精細印刷を実現する技術進化が、どのようにして最適なソリューションを提供するのかを、定量的データと競合分析に基づき明らかにします。
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市場定義と技術的優位性：非接触・高精細が生む生産性革命
本レポートで対象とする産業用インクジェットプリンターは、紙、プラスチック、金属、ガラス、繊維など多様な素材に対し、微細なインク滴を高精度に噴射することで、文字、画像、コードを印字する非接触式のデジタル印刷装置です。従来のコンタクト式マーキングと比較し、可変データ印刷への即時対応、曲面や凹凸面への適応性、高速生産ラインへの同期能力において卓越した優位性を持ちます。特に、Industry 4.0の進展に伴い、製造現場では個体識別のための二次元コードや、電子回路の直接印刷といった新たな需要が拡大しており、機器には従来以上の高精細印刷性能とシステム統合性が求められています。
主要企業の市場シェアと競争環境
世界市場は、Videojet、Markem-Imaje、Dominoの大手3社が世界シェアの約40%を占める寡占状態にあります。これらに加え、Weber Marking、日立、Keyence、Linx、Zanasi、ITW、Kba-Metronic、Leibinger、Ebs Ink Jet Systeme、Iconotech、Anser Coding、Matthews Marking Systems、Control Print、北京志恒達科技、Kortho、Squid Ink Manufacturing、Citronix、United Barcode Systemsなどが主要参画企業として競争を形成しています。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの変遷を詳細に分析するとともに、2025年下半期におけるノズル技術の特許動向や、環境配慮型インク開発を巡るアライアンス戦略など、競争環境の質的な変化を明らかにしています。特に欧州市場では、2025年に施行された包装材向け印刷インクの規制強化を受けて、水性インクやUV硬化型インクへの移行が加速しており、主要企業の製品ポートフォリオ転換が市場シェアに影響を与えています。
製品別・用途別市場分類と産業別導入事例
市場は製品別に、連続式のCIJ（Continuous Inkjet）と要求吐出型のDOD（Drop on Demand）に大別されます。現在、市場シェアの約75%を占めるCIJは、高速ラインでのコード印刷に強みを持ち、飲料や缶詰などの大量生産現場で標準的に採用されています。一方、DODは、高精細な画像印刷や可変データの複雑なレイアウトに対応可能で、医薬品の個体包装における二次元コード印字や、電子基板への直接マーキングなど、高付加価値分野での採用が拡大しています。用途別ではFood and Beverageが約45%のシェアを占める最大市場であり、次いでPharmaceutical and Healthcare、Industrial（自動車部品、電子機器等）が続きます。特にIndustrial分野では、2025年以降、EVバッテリーのトレーサビリティ義務化に伴い、耐熱性・耐薬品性に優れた特殊インクを用いたDOD型プリンターの導入が急増しており、当レポートではこうした業界固有の規制動向と機器仕様のマッチングについて詳細な分析を提供しています。