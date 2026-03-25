胃がん切除、ロボット手術が腹腔鏡よりも合併症減など短期成績良好　大阪公立大・三木医師らの研究グループが医療ビッグデータで解析

この研究論文は、Surgical Endoscopyに掲載されています。MDVの診療データベース（実患者数5595万人、2026年2月末日）となっており、リアルワールドデータ（RWD※）として、実臨床での仮説を証明するためなどに、臨床医やアカデミアの研究に広く活用されています。※臨床試験などの特定の環境下ではなく、日 常生活や実際の医療現場で集められる健康・医療に関するデータの総称【三木氏のインタビューは以下のコラムをご参照ください】臨床・薬学研究に貢献する医療ビッグデータ ＃10https://www.mdv.co.jp/ebm/column/medical-big-data/article136/