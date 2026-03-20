日本ボート・オブ・ザ・イヤー2025 最優秀艇グランプリ AZIMUT FLY62 に決定

株式会社安田造船所

株式会社安田造船所（本社 : 東京都大田区 / 代表取締役社長 野澤隆之）内のAZIMUT YACHTS JAPAN 代表 高田侑典が取り扱う「AZIMUT FLY62」が2026年3月19日(木)に開催された「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2025」において、最優秀艇であるグランプリを受賞いたしましたことをお知らせいたします。

「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2025」でグランプリを受賞した AZIMUT FLY62

「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2025」は、2026年2月26日に部門賞が発表されましたが、各部門賞を獲得した５艇の中から、選考委員24名により最終選考が行われ、「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2025」が決定いたしました。最新のデザインとこれまでにない機能美が高く評価された結果の受賞となります。

授賞式の様子 AZIMUT YACHTS JAPAN 代表の高田侑典とAZIMUT YACHTS S.p.A.のFederico Armentaro

AZIMUT FLY62

全長：19.22ｍ 最大幅：5.09ｍ

軽荷重量：30,600kg 定員：18名

エンジン：VOLVO IPS1200 D13-900 x 2基

「この度は、日本ボート・オブ・ザ・イヤー2025においてグランプリという栄誉ある賞を賜り、心より御礼申し上げます。AZIMUT FLY62が日本市場において高い評価をいただいたことは、私たちにとって大きな喜びであり、今後の大きな励みとなります。これからも日本のお客様にふさわしい価値と体験を提供し続けてまいります。」 AZIMUT YACHTS JAPAN 代表 高田 侑典

- AZIMUT YACHTSについて

AZIMUT YACHTSは、1969年にパオロ・ヴィテッリによって創業され、現在はAzimut|Benettiグループの一員として、世界中のオーナーに向けて42フィートから125フィートまでの多彩なモーターヨットを展開しています。ラインナップは6つのシリーズ（Verve、Atlantis、Magellano、Flybridge、S、Grande）で構成されています。

同ブランドは、テクノロジーとデザインにおける革新性により、常にヨッティングの世界におけるトレンドとソリューションの最前線に立ち続けている点で際立っています。これまでの歩みの中で、着実な成長を遂げる一方で、環境・社会的サステナビリティという現代的課題に焦点を当てた起業家精神とも調和を図ってきました。本社はトリノ近郊アヴィリアーナに位置し、イタリア国内にはアヴィリアーナ、ファーノ、ヴィアレッジョ、サヴォーナ、ヴァラッツェの5拠点に生産施設を構えています。さらにブラジルのイタジャイにも工場を保有し、世界80か国以上において販売・カスタマーサービスネットワークを展開。上海、香港、フォートローダーデール、イタジャイには代表事務所も設置されています。