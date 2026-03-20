イード、ブロマイド付きSteamキー販売サービス「ゲムマイド」で3月20日よりスプリングセール2026を開催
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、3月20日（金）より「ゲムマイドスプリングセール 2026」を開始しました。
開催期間は、2026年3月20日（金）12:00から2026年3月26日（木）23:59まで。今回のセー
ルではゲムマイドで販売中の70作品がセール対象となります。
■ゲムマイド スプリングセール 2026概要
セール期間：2026年3月20日（金）12:00～2026年3月26日（木）23:59
セール商品一覧ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/productlist.aspx?OnSale=true)
ゲムマイド販売サイト(https://ticket.entame-print.jp/game-print/)
■セール対象タイトルと価格（すべて税込み）
【インティクリエイツ】
・九魂の久遠
通常価格：4,280円 ⇒ セール価格：1,712円（60% OFF）
・蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環
通常価格：3,980円 ⇒ セール価格：1,393円（65% OFF）
・グリム・ガーディアンズ デーモンパージ
通常価格：3,480円 ⇒ セール価格：1,566円（55% OFF）
・ぎゃる☆がんＶＲ
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：745円（75% OFF）
・カルドアンシェル
通常価格：3,480円 ⇒ セール価格：2,088円（40% OFF）
・白き鋼鉄のX 2
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：1,192円（60% OFF）
・Dragon Marked For Death
通常価格：4,000円 ⇒ セール価格：1,600円（60% OFF）
・Bloodstained: Curse of the Moon 2
通常価格：1,480円 ⇒ セール価格：592円（60% OFF）
【KalypsoMedia】
・サドン ストライク 4
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：999円（60%OFF）
・トロピコ 5
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：999円（60%OFF）
・トロピコ 6
通常価格：4,998円 ⇒ セール価格：1,749円（65％OFF）
・ポート ロイヤル 4
通常価格：4,998円 ⇒ セール価格：1,749円（65%OFF）
・ディサイプルズ リベレーション
通常価格：4,398円 ⇒ セール価格：1,979円（55%OFF）
・レイルウェイ エンパイア
通常価格：3,748円 ⇒ セール価格：1,124円（70%OFF）
・グランドエイジ メディーバル
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：999円（60%OFF）
・ポート ロイヤル 3
通常価格：1,998円 ⇒ セール価格：799円 （60%OFF）
・マッチポイント: テニス チャンピオンシップ
通常価格：5,960円 ⇒ セール価格：2,980円（50%OFF）
・コマンドス 2 HDリマスター
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：999円（60%OFF）
・コマンドス 3 HDリマスター
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：1,788円（40% OFF）
・コマンドス 2 & 3 HDリマスター ダブルパック
通常価格：4,108円 ⇒ セール価格：2,054円（50% OFF）
・プレトリアン HD リマスター
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：1,249円（50% OFF）
・ダンジョンズ 2
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：749円（70% OFF）
・ダンジョンズ 3
通常価格：3,748円 ⇒ セール価格：937円（75% OFF）
・ライズ オブ ヴェニス
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：749円（70% OFF）
・イモータル レルムズ: ヴァンパイアウォーズ
通常価格：3,748円 ⇒ セール価格：1,499円（60% OFF）
・レイルウェイ エンパイア 2
通常価格：7,700円 ⇒ セール価格：5,005円（35% OFF）
・ダンジョンズ 4
通常価格：7,700円 ⇒ セール価格：5,005円（35% OFF）
・ジ・インクイジター
通常価格：6,160円 ⇒ セール価格：4,004円（35% OFF）
・トルトゥーガ パイレーツ テイル
通常価格：3,850円 ⇒ セール価格：2,502円（35% OFF）
・スペースベース スタートピア
通常価格：4,998円 ⇒ セール価格：1,249円（75% OFF）
・コマンドス オリジンズ
通常価格：7,250円 ⇒ セール価格：6,162円（15% OFF）
【Game*Spark Publishing】
・Wizardry外伝 五つの試練
通常価格：3,980円 ⇒ セール価格：2,786円（30% OFF）
【コスモマキア】
・トリガーハート エグゼリカ
通常価格：3,400円 ⇒ セール価格：2,040円（40% OFF）
【五次元】
・B.I.N.D.
通常価格：1,900円 ⇒ セール価格：855円（55% OFF）
【Cygames】
・Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition
通常価格：6,600円 ⇒ セール価格：2,574円（61% OFF）
・Granblue Fantasy Versus: Rising Deluxe Edition
通常価格：9,680円 ⇒ セール価格：3,775円（61% OFF）
【チラズアート】
・Aka Manto | 赤マント
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・Yuki Onna | 雪女
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・Onryo | 怨霊
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・Hanako | 花子さん
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
・The Caregiver | 終焉介護
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・The Night Way Home | 帰り道
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・The Radio Station | 深夜放送
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・The Closing Shift | 閉店事件
通常価格：700円 ⇒ セール価格：560円（20% OFF）
・The Karaoke | ヒトカラ
通常価格：700円 ⇒ セール価格：560円（20% OFF）
・Parasocial | パラソーシャル
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
・Night Security | 夜間警備
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
・The Kidnap | 誘拐事件
通常価格：1,200円 ⇒ セール価格：960円（20% OFF）
・Jisatsu | 自撮
通常価格：700円 ⇒ セール価格：560円（20% OFF）
・Shinkansen 0 | 新幹線 0号
通常価格：800円 ⇒ セール価格：640円（20% OFF）
・The Bathhouse | 地獄銭湯 Restored Ver.
通常価格：980円 ⇒ セール価格：784円（20% OFF）
・Cursed Digicam | 呪われたデジカメ
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
【2PGames】
・平寇志
通常価格：1,700円 ⇒ セール価格：765円（55% OFF）
・Seed Hunter
通常価格：930円 ⇒ セール価格：500円（46% OFF）
・ゼンジョン
通常価格：930円 ⇒ セール価格：500円（46% OFF）
・Chaos Galaxy
通常価格：1,700円 ⇒ セール価格：595円（65% OFF）
・Chaos Galaxy 2
通常価格：2,300円 ⇒ セール価格：1,150円（50% OFF）
・Dust to the End
通常価格：1,220円 ⇒ セール価格：500円（59% OFF）
・三国・帰途
通常価格：1,320円 ⇒ セール価格：500円（62% OFF）
・Looper Tactics
通常価格：1,300円 ⇒ セール価格：715円（45% OFF）
【東映アニメーション】
・ノロイカゴ ゲゲゲの夜
通常価格：1,480円 ⇒ セール価格：888円（40% OFF）
【HIKE】
・PROJECT TACHYON
通常価格：2,400円 ⇒ セール価格：1,920円（20% OFF）
・CONERU -DIMENSION GIRL
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：2,235円（25% OFF）
【hinyari9】
・溶鉄のマルフーシャ
通常価格：790円 ⇒ セール価格：550円（30% OFF）
・救国のスネジンカ
通常価格：790円 ⇒ セール価格：550円（30% OFF）
【ビサイド】
・幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE
通常価格：5,280円 ⇒ セール価格：1,000円（81% OFF）
・狐のかえり道
通常価格：1,800円 ⇒ セール価格：500円（72% OFF）
【マーベラス】
・龍の国 ルーンファクトリー
通常価格：7,678円 ⇒ セール価格：4,990円（35% OFF）
【MUTAN】
・ソフィアは嘘と引き換えに
通常価格：3,480円 ⇒ セール価格：2,262円（35% OFF）
【メタスラ】
・Sea Fantasy / シーファンタジー
通常価格：1,650円 ⇒ セール価格：1,155円（30% OFF）
コピーライト：
(C) IID, Inc. (C) 59 Studio. (C) Basiscape Co.,Ltd. Original Monster Design by Suemi Jun. Wizardry(TM) is a trademark of Drecom Co.,Ltd.
(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS
(C) 2024 BeXide Inc.
(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.
(C)2024 Marvelous Inc.
(C) 水木プロ・東映アニメーション・Toydium Inc.
■ゲムマイドについて
ゲムマイドとは、ブロマイドが付いたSteamキー（Steamで使用可能なアクティベーションコード）販売サービスです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、決済後に発行されるコンテンツ番号を全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機（対象店舗：ファミリーマート、ローソン、一部店舗では利用不可）に入力することで、ブロマイドを出力できます。これによりパッケージ版やフィジカル特典のないタイトルでも、所有感を満たすアイテムとして楽しめます。
ゲムマイド販売サイト：https://ticket.entame-print.jp/game-print/
■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部 担当：城
https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/