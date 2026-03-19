日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「ダジャレ」についてのアンケートを実施しました。「最近、学校でダジャレが流行っているらしい」という声がママスタセレクトに寄せられました。そこで今回のママスタアンケートは「普段、家族や自分が“ダジャレ”を言いますか？」をテーマに実施しました。選択肢には「家族全員が言う」「親だけが言う」「子どもだけが言う」「誰も言わない」の4つを設定。約460名から回答とともに、家庭内で発信されているダジャレが寄せられました。家庭内における言葉遊びの実態や、コミュニケーションの一端を探ります。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1534186

■ダジャレについてのアンケート結果

アンケートの結果、もっとも多かったのは「誰も言わない」と回答した人で60.0％となりました。一方で「家族全員が言う」「親だけが言う」「子どもだけが言う」は合わせて40.0％に。家庭によってダジャレの存在感には大きな差があることがわかりました。日常的に言葉遊びを楽しむ家庭がある一方で、ほとんど登場しない家庭もあります。ダジャレは子どもたちの間で流行しているというより、親子で愛されている昔ながらの言葉遊びと言えそうです。

■家庭内のダジャレ。発信源は？

「親だけが言う」は13.0％、「子どもだけが言う」は7.8％という結果に。ダジャレの発信源は家庭によって異なり、親発信で場を和ませるケースもあれば、子ども発信で家族を笑わせるケースも見られました。それぞれの家庭で“笑いの主役”が違う点も興味深いポイントです。「家族全員が言う」は19.2％と、全員でダジャレを楽しんでいる家庭もありました。

■実際のダジャレは？フリー回答から

実際にどのようなダジャレが交わされているのか、コメントをご紹介します。

・定番ダジャレ

【コメント】「布団が吹っ飛んだ」「文旦を分担してむこう！」

・子どもが楽しいリズム遊び

【コメント】「お笑い芸人の、『〇〇しちゃってごめーん、誠にすいまめーん！』」「アルミ缶の上にあるミカン」「おでんの注文はおでんわで」

・夫婦・家族のかけ合い

【コメント】「妻『イカがなければイカるぞ』夫『イカらないで』」

■ダジャレは場をゆるめるコミュニケーション

ダジャレというと完成度や面白さを求められがちですが、実際は“その場の空気をゆるめる”、潤滑油のような役割を果たしているケースも少なくないようです。とくに子どもの場合は、意味よりも音の面白さを楽しむ傾向があり、大人にとっては少し強引に感じる言葉遊びも、子どもにとっては大きな笑いにつながることがあります。ちょっとした言葉遊びが、日常の中の小さな笑いを生み出すきっかけになっている様子がうかがえる結果となりました。

【アンケート概要】実施期間：2026年2月14日～2026年2月15日（2日間）回答人数：463人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1534186

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