＜従業員一人ひとりが生き生きと働ける“Feel Good Place to Work”を目指して＞ 日本マクドナルド株式会社「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に初認定











■健康管理および健康維持促進（主な取り組みを抜粋）■今後に向けて今後も日本マクドナルドは、「すべての人が自分らしく働ける“Feel Good Place to Work”」の実現をめざし、従業員のWell-being向上と企業の持続的成長を両立させる健康経営をシステム全体で推進し、事業を通じて従業員・顧客・地域社会に貢献する企業としての価値をさらに高めてまいります。本件に関するデータの詳細や取り組みについては、3月下旬公開予定の「サステナビリティレポート2025」でもご紹介予定です。( https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/sustainability_report/ )