中小企業のAI活用・業務自動化・DX推進を月額15万円から支援する「AI365」サービスを本格提供開始
株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役：亀田英佑、以下「当社」）は、中小企業向けのAI活用・業務自動化・DX推進支援サービス 「AI365」 の本格提供を開始いたしました。
AI365は、「AIを導入したいけど、何から始めればいいかわからない」という中小企業の課題を解決するサービスです。AI導入診断・ツール選定から、AIシステム開発、業務自動化の構築、DX戦略の策定、社員研修、運用定着まで、月額定額でワンストップの伴走支援を提供します。
サービス開始の背景
生成AIの急速な進化により、ChatGPTやMicrosoft Copilotなどのツールは中小企業でも導入可能な価格帯に到達しました。しかし、帝国データバンクの調査によると、中小企業のAI導入率はいまだ 15% にとどまっています。主な障壁は「専門人材の不在」「何から始めればいいかわからない」「セキュリティへの不安」です。
当社は官公庁向けシステム開発で培ったセキュリティの知見と、中小企業向けITアウトソーシング「情シス365」で蓄積した現場密着型の支援ノウハウを活かし、「中小企業のAI活用格差」を解消するべく、AI365の提供を開始いたしました。
AI365の3つの特長
特長1：AI活用・業務自動化・DX推進をワンストップで提供
AI365は、AI活用支援（AI導入・運用サポート、AIシステム開発、AI戦略コンサルティング）、業務自動化（自動化コンサルティング、自動化システム構築）、DX推進（DX戦略・BPR、クラウド移行・データ活用基盤）の 7つのサービス を一社で完結して提供します。複数のベンダーに依頼する必要がなく、窓口の一本化によりコミュニケーションコストと総コストの両方を削減します。
特長2：特定ベンダーに縛られない「テクノロジー中立」の立場
ChatGPT、Claude、Microsoft Copilot、Gemini、Dify、Power Automate、UiPath、Zapierなど、特定のツールベンダーに縛られることなく、御社の業務課題・予算・IT環境に対して最適な組み合わせをフラットに選定・提案します。ベンダーの利害ではなく、クライアントの成果を最大化する技術選定を行います。
特長3：月額15万円～の中小企業価格で365日伴走
大手コンサルティングファームの 1/5～1/10の価格帯 で、プロのAIコンサルタントが365日伴走支援します。導入して終わりではなく、AIヘルプデスク、社員研修、月次効果測定、継続改善提案のサイクルを回し、AIの社内定着と成果創出にコミットします。
料金プラン
AI365では、企業の規模や課題に応じた3つのプランをご用意しています。
◆ ライトプラン（月額150,000円・税別・年間契約）
まずAI活用の第一歩を踏み出したい企業向けのプランです。AI活用簡易診断、AIヘルプデスク（月10件まで）、eラーニングコンテンツ、月次AI活用レポートを提供します。
◆ スタンダードプラン（月額300,000円・税別・年間契約）
AI活用を本格的に推進したい企業に最適なプランです。AI活用フル診断とロードマップ策定、AIヘルプデスク（月30件まで）、月1回のAI研修・ワークショップ、軽微なAI開発・プロンプト設計、月1回の戦略ミーティング、補助金申請サポートを提供します。
◆ プレミアムプラン（月額550,000円・税別・年間契約）
AI活用を全社的に展開し、最大限の成果を目指す企業向けのプランです。全サービスをフルで提供し、AIヘルプデスク無制限、月2回の研修＋伴走プログラム、AI開発（月40時間まで）、週1回の戦略ミーティング、4時間以内レスポンス、専任AIコンサルタントの配置を含みます。
