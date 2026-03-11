メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、WebアプリケーションでMicrosoft Excel(R)ライクなUIと機能性を実現するJavaScriptライブラリ「SpreadJS(スプレッドJS)」の新バージョン「V19J」を2026年3月26日(木)にリリースします。





Excelの操作感に「AI」をプラス。JavaScriptライブラリ「SpreadJS」新版は自然言語での数式生成やデータ分析を実現





本バージョンでは、生成AIとの連携を実現します(※)。この連携により、SpreadJSが組み込まれたアプリケーション上でのデータ分析・加工は、AIとの対話によって効率化されます。エンドユーザーは複雑な関数に精通していなくても、日常の言葉だけで高度なデータ集計を実行可能です。





具体的な新機能として、まず、SpreadJS独自の「AI関数」を3種追加しました。「SJS.AI.QUERY」では、「売上が20％以上伸びた店舗は？」といった質問に、AIが分析した結果を返します。「SJS.AI.TRANSLATE」では多言語翻訳を、「SJS.AI.TEXTSENTIMENT」ではテキストの感情(肯定的/否定的/中立的)を自動判定します。

また、AIによる数式やピボットテーブルの自動生成にも対応しました。いずれも自然言語の指示から最適な数式や集計表を作成し、その結果から得られるインサイトまでAIが分析し、提示します。

本製品がAIに対応したことにより、アプリケーションの利用者は専門知識がなくともAIを通じて高度なデータ分析をできるようになります。これにより、業務のスピードが向上することはもちろん、これまで分析に費やしていた膨大なチェック作業や集計業務をAIに任せることが可能となります。

※AI連携機能の使用には、あらかじめ各種AIプラットフォームのAPIキーを準備・設定する必要があります。





●JavaScriptスプレッドシートライブラリ「SpreadJS(スプレッドJS)」

https://developer.mescius.jp/spreadjs





●SpreadJS V19Jの新機能

＜AI連携機能＞

各種AIプラットフォームのAPIを利用したAI連携機能を追加しました。

※AI連携機能の使用には、あらかじめ各種AIプラットフォームのAPIキーを準備・設定する必要があります。









【AI関数】

表計算関数として使用できるSpreadJS独自のAI関数を3種追加しました。

SJS.AI.QUERY関数 ：連携したAIモデルにクエリを送信し、データ処理と分析を行うことができます。

SJS.AI.TRANSLATE関数 ：対象のコンテンツを指定した言語に翻訳します。

SJS.AI.TEXTSENTIMENT関数：対象のテキストの感情を分析し、肯定的、否定的、中立的、の結果を返却します。





AI関数-AI連携機能





【AIで数式の自動生成と分析】

数式エディタにAI機能を追加し、自然言語による指示から数式を自動生成できるようになりました。複数の関数を使用した複雑な数式も簡単に作成が可能です。また、入力した数式の処理内容を分析し、詳細な説明を取得することもできます。複雑な数式の処理内容を把握したい場合などに有用です。





AIで数式の自動生成と分析-AI連携機能





【AIでピボットテーブルの作成とデータ分析】

ピボットテーブルで使用するピボットパネルにAI機能を追加し、自然言語による指示からピボットテーブルを自動生成できるようになりました。ユーザーはAIに指示するだけで手軽にデータ分析を行うことができます。プロンプトから指示するほか、AIによる提案からピボットテーブルを自動生成することもできます。また、ピボットテーブルの内容をAIが分析し、その結果を取得することもできます。分析作業をAIに任せることで工数の削減や多角的な分析の実現も期待できます。





＜レポートシートの各種機能を強化＞

レポートシートの各種デザイン機能やExcel出力機能を強化し、よりさまざまなユースケースにおいて使いやすくなりました。





AIでピボットテーブルの作成とデータ分析-AI連携機能





【テンプレート範囲】

テンプレートシート上に「ヘッダー」「詳細」「フッター」といったテンプレート範囲(セルのブロック)を定義し、動的なデータ構造(繰り返しセクション、階層構造、グループ化された集計など)を持つレポートをより簡単にデザインできるようになりました。従来のようにコンテキストを設定しなくてもデータの親子関係を自動的に認識してくれるので、デザインにかかる手間が軽減されます。





テンプレート範囲-レポートシートの各種機能を強化





【数式を維持したままExcelエクスポート】

レポートシートのセルに設定された数式を維持したままExcelにエクスポートできるようになりました。作成した帳票をExcel出力して二次利用したい場合などに有用です。





数式を維持したままExcelエクスポート-レポートシートの各種機能を強化





■SpreadJS V19Jの新機能

https://developer.mescius.jp/spreadjs/release/19









●製品情報

SpreadJSはWebアプリケーションでExcelライクなUIを実現するJavaScriptライブラリです。フィルタや表計算関数など多数のExcel互換機能を備えるほか、SpreadJS独自の機能も搭載し、システム利用者に馴染みのある外観と操作性を兼ね備えた高機能なWebアプリケーションの開発を支援します。





製品名 ：SpreadJS V19J

発売日 ：2026年3月26日(木)

価格※1：1開発ライセンス220,000円(10％税込)※2

1配布ライセンス(1ドメイン)660,000円(10％税込)※3

1SaaS商用配布ライセンス(5ドメイン)990,000円(10％税込)※4





※1 1年定額制のサブスクリプション方式で販売しています

※2 1人の開発者(本製品の利用者)につき1ライセンス必要です

※3 1つのプライマリドメインまたは1つのサブドメインに対してアプリケーションを配布できる権利を提供します

※4 SaaS型アプリケーションを有償で配布する場合が対象となります









■一般の方のお問い合わせ先

メシウス株式会社

Developer Solutions事業部 営業部

MAIL： sales@mescius.com

TEL ： 050-5490-4661









■会社概要

会社名 ： メシウス株式会社 [MESCIUS inc.]

(旧社名：グレープシティ株式会社)

設立日 ： 1980年5月

資本金 ： 1千万円

代表者名 ： 小野 耕宏

企業サイト： https://www.mescius.com/

事業内容 ： Developer Solutions事業…ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://developer.mescius.jp/

Enterprise Solutions事業…業務改善ソリューションの開発、販売

LeySer事業…学校法人向け業務システムの開発、発売

SERVE事業…社会福祉施設向け業務支援システムの開発、発売

https://www.mescius.com/business/

国内事業所： 本社 仙台市泉区紫山3-1-4 ／関東支社／関西支社

海外拠点 ： MESCIUS USA Inc.／MESCIUS EUROPE GmbH／韓国支店





・Microsoft Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・MESCIUSおよびSpreadJSはメシウス株式会社の登録商標または商標です。

・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。