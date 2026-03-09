リカバリーウェア「ReD」 3 月9 日「ありがとうの日」に ブランドアンバサダー 大泉洋さん出演 新CM 公開

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェア「ReD（レッド）」ブランドアンバサダーの大泉洋さんが出演する新TVCMを2026年3月9日（月）の「ありがとうの日」より公開します。

また、同月12日よりギフトラッピングをご利用いただいたお客様に、桜をモチーフとした限定メッセージカードをプレゼントするキャンペーンを実施します。大切な人への春の贈り物としてご活用ください。

TVCMについて

ReDを身に着けた大泉洋さんが、商品をご愛用いただいている皆様へ感謝の言葉を伝えます。ReDは2025年7月のローンチより、世代や性別を問わず多くの皆様にご愛用をいただき、数多くの嬉しいお声をいただきました。ReDを着て元気になった方々のエネルギッシュな笑顔と、嬉しそうに微笑む大泉洋さんにも注目です。

■公開・放映情報

2026年3月9日（月）9:00より、ReD公式サイト（https://www.mtgec.jp/red/shop/）にてCMを公開。同日よりTV放映（一部地域を除く ）も開始しています。

■クレジット情報

・「リカバリーウェアブランド『ReD』」CM 「みんなのリカバリーウェア 感謝」篇（15秒）

■カットデータ

https://youtu.be/eVsQyeHVpI0

■出演者プロフィール

大泉 洋

1973 年 4 月 3 日生まれ、北海道出身。演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。 北海道テレビ制作のバラエティ番組「水曜どうでしょう」出演後、数多くの映画・テレビ・舞台作品で活躍。映画『探偵は BAR にいる』(ʻ11)、『駆込み女と駆出し男』(ʼ15)、『探偵は BAR にいる 3」』(ʼ17)、『月の満ち欠け』(ʼ22)で、それぞれ日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞、『こんにちは、母さん』(ʼ23)では日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した。 2025 年 12 月 24 日『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開。









限定メッセージカードプレゼントキャンペーン

■キャンペーン内容

対象店舗にてギフトラッピングをご利用いただいたお客様に、桜をモチーフとした限定のメッセージカードをプレゼントします。

■対象店舗

・ReD 公式サイト（https://www.mtgec.jp/red/）

2026年3月12日（木）10:00 ～ 4月5日（日）23:59まで

・直営店

2026年3月12日（木）～ 4月5日（日）まで

※配布期間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。









ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「血行促進繊維VITALTECH®」が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/







血行促進繊維 VITALTECH®（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている「血行促進繊維VITALTECH®」は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。





VITALTECH®による血行促進のメカニズム

天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出することで血行を促進。血行促進により疲労回復などを叶えます。







ReDの主なリカバリー効果（一般医療機器）

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。