ソフトを使わずにPDFを結合するには？無料でできる5つの簡単方法
大量のPDFをすぐ結合したいなら、PDNob https://bit.ly/4ug7FwG
複数のPDFファイルを一つにまとめたいとき、わざわざ専用ソフトをインストールするのは面倒だと感じる方も多いのではないでしょうか。実は、ソフトを使わずにPDFを結合する方法はいくつもあり、オンラインサービスやパソコンに標準搭載されている機能を使えば、誰でも簡単にPDFをまとめることができます。
この記事では、無料で手軽に試せるソフトを使わずにPDFを結合する方法を5つ紹介します。
方法1. インストール不要！オンラインツール「iLovePDF」でPDFを結合する
PDF専用ソフトをインストールせずに、オンラインツールを活用すれば手軽にPDFを結合できます。中でもiLovePDFは操作が簡単で、多機能かつ柔軟にPDFを扱える便利なサービスです。GoogleドライブやDropboxとの連携も可能なため、クラウド上のファイルを使いたい方にも最適です。
iLovePDFでPDFを結合する手順
1.「PDFを結合」機能を選択します。
2.「PDFファイルを選択」をクリックし、結合したいファイルをアップロードします。GoogleドライブやDropboxから直接選択も可能です。
3.アップロード後のサムネイルをドラッグして、ページの順序を自由に変更できます。
4.「PDFを結合」ボタンをクリックし、結合を実行します。
5.処理が完了したら「ダウンロード」をクリックして保存します。
注意点
無料プランには、アップロードできるファイル数やサイズに制限があります。
機密性の高いファイルは、アップロード前にセキュリティポリシーを確認することを推奨します。
方法2. GoogleドライブでPDFをまとめる方法【スマホ・PC対応】
Googleドライブを使えば、追加のアプリをインストールせずに、スマホやPCから簡単にPDFを結合できます。クラウド上で操作できるため、端末を選ばず利用できるのも大きなメリットです。
GoogleドライブでPDFを結合する手順
1.結合したいPDFをGoogleドライブにアップロードします。ドライブアプリでは「＋」→「アップロード」を選択してファイルを追加します。
2.Googleマーケットプレイスから「Merge PDF Files」アドオンをダウンロードしてインストールします。
3.結合するPDFファイルを右クリックし、「アプリで開く」→「PDF Merge」を選択します。
4.新しいタブで「Googleドライブから」をクリックし、結合したいPDFをすべて選びます。
5.「Select Files」をクリックし、「Combine」を選択すると複数のPDFが1つにまとめられます。
ポイント
スマホでもPCでも同じ手順で操作可能。
クラウド上で作業するため、端末を問わず利用できる。
方法3. ブラウザの拡張機能でPDFを結合する【ソフト不要】
パソコンに専用ソフトを入れず、ブラウザだけでPDFを結合したい場合は、拡張機能（アドオン）が便利です。Google ChromeやEdgeでは「PDF結合」拡張機能を追加するだけで簡単に操作できます。
ブラウザ拡張機能でPDFを結合する手順（例：PDF Merge）
1.Chrome ウェブストアにアクセスし、「PDF結合」と検索します。
2.「Chromeに追加」をクリックして拡張機能をブラウザに導入します。
3.拡張機能を開き、結合したいPDFをドラッグ＆ドロップします。
4.ファイル順序を確認後、「Merge」や「結合」ボタンを押して1つのPDFにまとめます。
5.完成したPDFをパソコンに保存して作業完了です。
注意点
拡張機能は、信頼できる開発元のものを使用しましょう。
複数のPDFファイルを一つにまとめたいとき、わざわざ専用ソフトをインストールするのは面倒だと感じる方も多いのではないでしょうか。実は、ソフトを使わずにPDFを結合する方法はいくつもあり、オンラインサービスやパソコンに標準搭載されている機能を使えば、誰でも簡単にPDFをまとめることができます。
この記事では、無料で手軽に試せるソフトを使わずにPDFを結合する方法を5つ紹介します。
方法1. インストール不要！オンラインツール「iLovePDF」でPDFを結合する
PDF専用ソフトをインストールせずに、オンラインツールを活用すれば手軽にPDFを結合できます。中でもiLovePDFは操作が簡単で、多機能かつ柔軟にPDFを扱える便利なサービスです。GoogleドライブやDropboxとの連携も可能なため、クラウド上のファイルを使いたい方にも最適です。
iLovePDFでPDFを結合する手順
1.「PDFを結合」機能を選択します。
2.「PDFファイルを選択」をクリックし、結合したいファイルをアップロードします。GoogleドライブやDropboxから直接選択も可能です。
3.アップロード後のサムネイルをドラッグして、ページの順序を自由に変更できます。
4.「PDFを結合」ボタンをクリックし、結合を実行します。
5.処理が完了したら「ダウンロード」をクリックして保存します。
注意点
無料プランには、アップロードできるファイル数やサイズに制限があります。
機密性の高いファイルは、アップロード前にセキュリティポリシーを確認することを推奨します。
方法2. GoogleドライブでPDFをまとめる方法【スマホ・PC対応】
Googleドライブを使えば、追加のアプリをインストールせずに、スマホやPCから簡単にPDFを結合できます。クラウド上で操作できるため、端末を選ばず利用できるのも大きなメリットです。
GoogleドライブでPDFを結合する手順
1.結合したいPDFをGoogleドライブにアップロードします。ドライブアプリでは「＋」→「アップロード」を選択してファイルを追加します。
2.Googleマーケットプレイスから「Merge PDF Files」アドオンをダウンロードしてインストールします。
3.結合するPDFファイルを右クリックし、「アプリで開く」→「PDF Merge」を選択します。
4.新しいタブで「Googleドライブから」をクリックし、結合したいPDFをすべて選びます。
5.「Select Files」をクリックし、「Combine」を選択すると複数のPDFが1つにまとめられます。
ポイント
スマホでもPCでも同じ手順で操作可能。
クラウド上で作業するため、端末を問わず利用できる。
方法3. ブラウザの拡張機能でPDFを結合する【ソフト不要】
パソコンに専用ソフトを入れず、ブラウザだけでPDFを結合したい場合は、拡張機能（アドオン）が便利です。Google ChromeやEdgeでは「PDF結合」拡張機能を追加するだけで簡単に操作できます。
ブラウザ拡張機能でPDFを結合する手順（例：PDF Merge）
1.Chrome ウェブストアにアクセスし、「PDF結合」と検索します。
2.「Chromeに追加」をクリックして拡張機能をブラウザに導入します。
3.拡張機能を開き、結合したいPDFをドラッグ＆ドロップします。
4.ファイル順序を確認後、「Merge」や「結合」ボタンを押して1つのPDFにまとめます。
5.完成したPDFをパソコンに保存して作業完了です。
注意点
拡張機能は、信頼できる開発元のものを使用しましょう。