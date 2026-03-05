2026年最新版：SSDクローンソフトを提供する主要メーカーを総まとめ
SSDの換装やストレージアップグレードの際に役立つのが、SSDクローンソフトです。メーカーによっては専用のクローンツールを提供しており、対応ソフトを事前に把握しておくことで、よりスムーズにデータ移行を行うことができます。本記事では、SSDクローンソフトが利用できる主要メーカーをまとめて紹介します。
こうしたニーズの高まりの中で、2026年3月5日（木）にアップデートされた「4DDiG Partition Manager」にも注目が集まっています。今回の更新ではSSDクローン速度がさらに向上し、大容量データの移行をよりスピーディーに行えるようになりました。
4DDiG Partition Managerを無料体験：https://x.gd/LSSJz
SSDクローンツールが付属するモデルを選ぶ利点
メーカーが提供するクローンソフトが利用できるSSDを選べば、追加費用をかけずにHDDや既存SSDのデータを新しいドライブへ移行できます。特にシステムディスクを丸ごとコピーする場合でも、Windowsの再セットアップや各種ドライバーの再設定を行う必要がなく、比較的短時間で環境を引き継げるのが大きなメリットです。
さらに、メーカー公式のツールは自社のSSDに合わせて設計されていることが多く、互換性の問題やエラーが起こりにくい点も魅力といえます。
ただし、多くの場合は同じブランドのSSDでのみ利用できるなどの条件があるため、異なるメーカー製ドライブへ移行する際には制限が生じる可能性があります。
【2026年版】SSDクローンソフト付きメーカー一覧：https://x.gd/hWic4
SSDクローンソフトを提供している主なメーカーまとめ
多くのSSDブランドは、ユーザーがストレージを簡単に移行できるよう、自社製ドライブ向けのクローンツールを無料で公開しています。ここでは、代表的なSSDメーカー5社と、それぞれが提供しているクローンソフトの特徴を紹介します。
1. Samsung
Samsungは、SSD管理およびデータ移行ツールとして「Samsung Magician」を提供しています。Windows 11/10/8/7に対応しており、既存のHDDやSSDからSamsung製SSDへデータをまとめてコピーできるシンプルな仕組みが特徴です。
メリット：操作画面が分かりやすく、初心者でも扱いやすい設計です。また、容量の大きいドライブから容量の小さいSamsung SSDへ移行できるケースにも対応しています。
デメリット：クローン先はSamsung製SSDに限定されており、他社製ドライブへの移行には対応していません。
2. Crucial
Crucialでは、Acronisと共同で提供されている「Acronis True Image for Crucial」が利用できます。クローン作成時には「自動モード」と「手動モード」を選択でき、パーティションの構成を細かく調整できる点が特徴です。
メリット：Acronisの技術をベースにしているため信頼性が高く、データバックアップなどの追加機能も利用できます。NVMe SSDにも対応しており、安定した動作が期待できます。
デメリット：Crucial製SSDが接続されていない環境では起動できません。また設定項目が多いため、初心者にはやや分かりにくい場合があります。
3. Western Digital
Western Digital（WD）は、「Acronis True Image WD Edition」というクローンツールを提供しています。Acronisをベースにしたソフトで、同社のSSDだけでなくHDDにも対応しています。
