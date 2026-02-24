こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新築分譲マンション『イニシア千住大橋ステーションフロントActive wing』『イニシア千住大橋ステーションフロントBright wing』第1期1次販売開始
「駅近×豊かな自然×暮らす方が居場所を見出す集合住宅」
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、新築分譲マンション『イニシア千住大橋ステーションフロントActive wing』・『イニシア千住大橋ステーションフロントBright wing』（東京都足立区、地上15階建、Active wing55戸(うち事業協力者住戸2戸)、Bright wing68戸）の第１期１次の登録販売受付を2026年2月20日（金）から開始しました。※1
※1 本告詳細および最新情報はホームページをご確認ください。
『イニシア千住大橋ステーションフロントActive wing』・『イニシア千住大橋ステーションフロントBright wing』は、「『最高の休日』を過ごせる住まい」を目指した新築分譲マンションです。
京成本線「千住大橋」駅徒歩2分(Active wing)/3分(Bright wing)、東京メトロ千代田線・日比谷線「北千住」駅1出口徒歩13分に位置し、北千住エリアに近接しながらも、千住隅田川テラス(Active wing 徒歩4分/Bright wing徒歩3分)に連なる水辺環境や緑地を身近に感じられるロケーションにあります。共働き世帯の増加や働き方改革の浸透により、通勤・移動にかかる時間を見直し、日常にゆとりをもたらしたいというニーズが高まる中、本物件ではブランドタグラインである「人生を変える、心地よさ。」と「すごしかたファースト」の視点で、さまざまな居場所を備えた共用部や、多彩なプランを計画。日々の生活時間に余白が生まれ、週末に「最高の休日を過ごせた」と感じていただける住まい体験を提案します。
デザインにおいては、ベイシスデザイン事務所（外観）、UDS株式会社（共用部）、株式会社いろ葉Design・Green Neighbors合同会社（植栽計画）と協業し、外構から住戸まで一貫した設計思想を反映。地域とのつながりや住民同士の交流を育む共用空間を計画し、暮らす方が心地よく過ごせる住まいを目指しました。
■『イニシア千住大橋ステーションフロントActive wing』・『イニシア千住大橋ステーションフロントBright wing』の主な特長
駅近の利便性と自然をどちらも享受できるロケーション
歴史ある交通の要衝である京成本線「千住大橋」駅徒歩2分(Active wing)/3分(Bright wing)の駅近立地。駅前再開発が進み日常利便性が高いうえ、北千住エリアの大型商業施設や飲食店、カフェ、文化施設が生活圏に揃っているだけでなく、徒歩4分(Active wing)/3分(Bright wing)の身近に千住隅田川テラスや大橋公園など豊富な緑地もあり、都市のアクセス性の良さと自然の安らぎを同時に感じられる住環境に恵まれた立地です。
象徴的な2つのレジデンスの存在感を活かした外観デザインと開放的な眺望
外観はベイシスデザイン事務所が監修し、日光街道沿いの千住大橋の正面に構える一体感のある２棟として、色や素材を分節的に配置し、街並みに馴染みつつ存在感のある外観デザインとしています。また、周囲に高い建物が少ない立地を活かし、高層階では隅田川の開放的な景色や花火大会を楽しめる住戸もあります（住戸により異なります）。
五感に寄り添う植栽計画で、居住者を街並みから住まいへいざなうアプローチ
外構アプローチは、千住エリアに多く残る小道や路地の雰囲気を引用し、街並みの延長として自然に住まいへ引き込まれていくような動線を計画。エントランス周辺にはハーブなどの植栽を中心に、季節や香りの変化を感じられる五感に寄り添う空間を設えました。
植栽選定はGreen Neighbors合同会社が担当し、隅田川水系の風・光の流れや緑の連続性にインスピレーションを受け、外構から建物内部へ進む動線に合わせ、緑の高さや表情が変化する構成とすることで、駅近ながら自然の移ろいを感じられるランドスケープを実現しています。
多様なすごし方を受け容れる共用部と、程よい距離感で育む居住者コミュニティ
日常の中で心を切り替えられる空間を目指し、UDS株式会社の監修で性質の異なる２つのラウンジを計画。
Active wing：スカイラウンジ（最上階）は、大きな空を望む開放的な空間で、やさしいトーンのインテリアとハーブの香りに包まれてゆったりたたずむことができる、落ち着きのある居場所を創出。
Bright wing：アトリエラウンジ（2階）は、創造性や集中力をテーマに、清涼感のある香りのハーブを選定。仕事・趣味・学びなど多様な活動を受け容れる居場所としました。
Active wing スカイラウンジ完成予想CG
Bright wing アトリエラウンジ完成予想CG
集合住宅でありながら自然の心地よさを享受できる「シーズナルリビングバルコニー」をはじめ、
ライフスタイルに合わせて選べる多彩なプランとインテリアセレクト
Bright wingの一部住戸※2には、住まいの内と外をゆるやかにつなぐ「シーズナルリビングバルコニー」を計画。リビングとバルコニーをフラットなウッドデッキで連続させることで、空間に一体感と奥行きをもたらし、室内にいながらも心地よい風や景色の広がり、開放感を感じられるプランとしました。
住戸は２棟全体で計１１タイプ、1LDK〜3LDK＋Sの多彩なプランを揃え、単身・DINKS・ファミリーまで幅広いライフスタイルに対応します。インテリアは３スタイル＋８種の無償インテリアセレクト（ホームデコレーションサービス※3）を通じ、自分らしい住まい選び・空間づくりをサポートします。
※2 B-Btype、B-Ctype、B-Dtype採用(B-Ctype、B-Dtypeの2階住戸を除く)
※3 2014年より当社新築分譲マンションブランド『INITIA』にて展開しているセットアップ型の空間設計サービス。専有部内の壁面色や素材をコーディネートした全８種類のインテリアテイストから、好みのスタイルを選択できます。
左：「シーズナルリビングバルコニー」イメージ(『イニシアラウンジ三田』コンセプトルーム)／右：A-Atypeリビング・ダイニング完成予想CG
環境性能と快適性
本物件は「ZEH-M Oriented※4」を取得し、断熱性能やエネルギー効率を高めています。また全戸に二重サッシを導入し、駅近の都市環境においても静音性・断熱性に配慮した快適な住環境を実現しています。
※4 6階建て以上の集合住宅において、住棟全体の年間一次エネルギー消費量を従来比20%以上削減した集合住宅
■ 物件概要
https://digitalpr.jp/table_img/2493/128836/128836_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2493/128836/128836_web_2.png
■ 現地案内図
“コスモスイニシアの住まい”をお届けするブランド「INITIA（イニシア）」は、お客さまとその先にある社会に向けて、一歩先の未来をつくる存在となるよう、ブランドタグラインを「一歩先の未来へ」、ブランドステートメントを「人と暮らしに、センスと、心ときめく日々を。これからの社会に、発想と、価値を。創造に心躍らせ、一歩先の未来へ。」と定めています。今後も、時代の変化や多様化する生活スタイルに対応する住まいづくりを通じて “一歩先の価値”を創造してまいります。
また、2025年6月には新築分譲住宅ブランドの新ブランドタグライン「人生を変える、心地よさ。」を発表しています。今後公開を控える商品・サービスに段階的に新たな世界観を取り入れ、都市と自然の調和、人と人との豊かなつながり、感性に響く体験といった価値を丁寧に織り込みながら、住まいに新たな可能性を創造してまいります。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
