青森県弘前市では、石垣修理のために移動していた弘前城天守を天守台に移動させます。2026年8月21日(金)から8月28日(金)まで「弘前城天守曳戻しイベント」を開催、さらに本イベントの名称を全国から公募いたします。また、2026年8月22日(土)から8月26日(水)に行われる「天守曳戻し体験」に参加していただける方を、ふるさと納税の返礼品とは別に特典として募集いたします。

本曳戻しは、大正4年(1915年)に行われた曳戻し以来、111年ぶりとなる大事業となります。二度と見ることのできない歴史的瞬間を、ぜひご覧ください。





弘前城天守曳家体験(2015年の様子)









■弘前城天守曳戻しイベント開催期間

2026年8月21日(金)～8月28日(金)





■会場

弘前公園





■特設ホームページ

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/ishigaki/hikimodoshi-top.html





■イベント概要

※令和8年第1回弘前市議会定例会での議決を経て決定となります。





【前夜祭】

セレモニーと、本丸特別ショーとして天守へのプロジェクションマッピング、ドローンショー、本丸ライトアップを開催します。

実施日：2026年8月21日(金)





【各種イベント】

弘前公園全域をフィールドに、多彩な体験型プログラムを実施します。歴史・文化体験に加え、グルメも楽しめる内容となっております。

＜プログラム＞

・内濠内覧

・西濠での和舟運行

・中濠でのカヌー体験

・謎解きクイズラリー

・津軽塗研ぎ出し体験

・竹かご制作・実演・販売

・りんごジュース販売

・四の丸ウォーターパーク(水遊び広場)

・弘前城争奪 全日本綱引き大会

・二の丸・四の丸での出店営業

・天守へのプロジェクションマッピング

実施日：2026年8月22日(土)、23日(日)





【天守曳戻し体験】

約400トンの天守を綱で曳いて移動させる曳戻し体験を実施します。

実施日：2026年8月22日(土)～26日(水)





【本丸ライトアップ】

実施日：2026年8月22日(土)～28日(金)





【天守曳戻し撮影スポット特別公開】

天守の前で綱を曳いて曳戻しをしているように撮影できるスポットを設置します。

実施日：2026年8月24日(月)～28日(金)









■イベント名称の公募

天守曳戻しイベントを全国の皆様に広く知っていただき、さらなる盛り上がりを図るため、イベント名称を公募いたします。採用された方には、セレモニーへご招待するとともに、曳戻し体験へご参加いただきます。





募集期間 ： 2026年2月13日(金)～3月31日(火)

応募資格 ： 国内在住の方

注意事項 ： 応募は一人1点

他者の商標や既存の名称で特定の団体や企業をイメージ、連想するものは不可

文字数に制限はありませんが、環境依存文字は使用できません

応募フォーム： https://242f7836.form.kintoneapp.com/public/bcef62db3b8b1e338f74d95e97ba23cee4669ceb431e63ee30267a93257a77b9









■天守曳戻し体験参加者の募集について

約400トンの天守を綱で曳いて動かす貴重な体験について、参加者を全国から広く募集いたします。

※ふるさと納税寄附者以外の募集方法等の詳細は、決まり次第ホームページ等で発表いたします。

＜注意事項＞

・安全管理上、小学生未満(ベビーカー含む)は参加不可

・車いす利用者は、ご自身で安全確保が可能な方のみ参加可

・雨天決行(警報発令時は中止)

・イベント会場までの移動や宿泊費は参加者の負担









■ふるさと納税寄附者限定 天守曳戻し体験参加者の募集について

ふるさと納税の返礼品とは別に特典として、「弘前城天守曳戻し体験」への参加者を募集します。





対象となる方： 2026年2月13日(金)～5月24日(日)に弘前市ふるさと納税

「石垣普請応援コース」へ1万円以上寄附(入金)された方

募集期間 ： 2026年2月13日(金)～5月29日(金)

募集人数 ： 300名

※寄附者を含め2名まで申込可

※申し込み多数の場合抽選となります

応募フォーム： https://apply.e-tumo.jp/city-hirosaki-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20490





応募フォーム二次元コード









イベント実施日：2026年8月22日(土)午後

8月23日(日)午前

8月24日(月)午前

8月25日(火)午前

8月26日(水)午前

決定通知 ：2026年6月下旬(予定)※当選者のみに通知