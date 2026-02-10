ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、教職員向けICT活用セミナー 小学校の学びが変わるICTと生成AIの活用 ～ 発達段階を考えた活用デザイン ～ を、2026年2月21日(土)にオンライン開催いたします。本イベントは、当社が運営する教員向け Google for Education 活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」で定期的に開催するイベントの一つです。イベントURLhttps://mikasa-ggl-086.peatix.com/G-Apps.jp Community Facebook グループ（教育関係者限定、承認制）https://www.facebook.com/groups/586849022687922

2月21日（土）開催の本イベントは、福岡県飯塚市立菰田（こもだ）小学校 外粼先生に 小学校の学びが変わるICTと生成AIの活用 ～ 発達段階を考えた活用デザイン ～ をテーマにご教授いただきます。本イベントはどなたでも無料でご参加いただけます。また、コミュニティ（Facebook グループ）は教育関係者の方であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。

開講の思い

小学校でICTや生成AIを活用することは「特別な学校や先生だけができること」でも「小学校低学年には必要のないこと」でもありません。子どもたちの発達段階を正しく理解し、その成長に寄り添う形で活用すれば、ICTも生成AIも“学びを広げ深める力”として大きな可能性を持っています。本講座では、「小学校だから無理だ」と諦めるのではなく、発達段階に応じてどのように使えば子どもたちの思考力や主体性を伸ばせるのか、実践例とともに丁寧にお伝えします。ICTや生成AIが子どもたちの日常となる時代に、教師としてどのように活用をデザインしていくか。小学校現場の学びをより豊かにする新しい視点を、みなさんと一緒に探っていきたいと考えています。

イベント詳細

小学校の学びが変わるICTと生成AIの活用 ～ 発達段階を考えた活用デザイン ～■開催日時: 2026年 2月 21日（土） 20:00～21:30■形式: Google Meet 開催＊お申し込みいただいた方にリンクをお伝えします。■参加費用: 無料■講師:外粼 顯博（とざき あきひろ）先生福岡県飯塚市立菰田（こもだ）小学校 教諭GEG Chikuho 認定リーダー1994年 福岡県飯塚市生まれ2013年 福岡県立輝翔館中等教育学校 卒業2017年 福岡教育大学特別支援教育教員養成課程(知的専攻) 卒業2017年 飯塚市立潤野小学校（5年）2018年 飯塚市立小中一貫校 飯塚鎮西校（6年→4年→3年→6年）2022年 飯塚市立菰田小学校（専科→5年→6年→3年）コロナ禍でGEG Chikuhoを共同で設立（2021）飯塚市教育DX推進会議メンバー（2024）飯塚市消防団 潤野分隊（2020~）福岡社会科教育実践学会(2021~)「ゆとりをもって人を育てる社会をつくる」をテーマに現場での実践を重ねたり、GEGや地域の活動で人の輪とICT活用事例を広げたりしています。

教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」について

本イベントは、ミカサ商事が運営する教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」が主催しております。G-Apps.jp Community とは、Google for Education を教育現場で活用する「基礎・基本」から、教育活用の増強、学び方や働き方の変容、データを活用した「新しい教育活動の創出」まで、各学校様オリジナルの深化をサポートさせていただくコミュニティです。学校のICT担当者の「詳しくなりたい」をサポートする Google for Education 情報発信サイト「G-Apps.jp（https://g-apps.jp/）」とともに、教育機関でのICT活用の一助となるべく、お役立ち情報の発信や情報交換、活用イベントの開催を行っています。参加方法：Facebook にてグループへの参加リクエストをお願いいたします。※本コミュニティは教育関係者様に限定しています。参加申請時に所属や経歴のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。

会社概要

商号 ：ミカサ商事株式会社代表者：代表取締役社長 中西 日出喜所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月

お問い合わせ先

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部