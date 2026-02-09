¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º¡Û2013Ç¯¤è¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¡Ö¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥ºÇÕ¡×¤ò³«ºÅ
¡Á¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡Á
¡¡¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·²È Í³µ×¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµÜ¾ë¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥ºÇÕ¡¡Âè22²óµÜ¾ë¸©¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×U-12Âç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤ÈÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆµòÅÀ¤Î¤¢¤ëµÜ¾ë¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ2013Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Î¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿ÍÃÎ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ê¤ÉÌó510¿Í¤¬²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤±þ±ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤ÏµÜ¾ë¸©Æâ10ÃÏ¶è¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢12ºÐ°Ê²¼¤Ç¹½À®¤¹¤ë12¥Á¡¼¥à¤ÎÃË»Ò¥Á¡¼¥à¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏ¶èÃ±°Ì¤ÇÁªÈ´¤µ¤ì¤¿6¥Á¡¼¥à¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¡ÖU12 ¸©ÁªÈ´¡×¥Á¡¼¥à¡¢½÷»Ò¤Ï¡ÖÀô½÷»Ò¥È¥ì¥»¥ó¡×¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖU12 ¸©ÁªÈ´¡×¤ÎÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÃçÎÉ¤¯»î¹ç¤ò¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤¿ÅÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀô½÷»Ò¥È¥ì¥»¥ó¡×¤ÎÆóÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥ºÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ÎÀ¼¤ä²»¤òÍê¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤³¤È¡×¡Ö½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¡×¡ÖÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤Ç¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö½÷ÀîÄ®ËþµÊ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢½÷ÀîÄ®Æâ¤Î¥·¡¼¥Ñ¥ë¥Ô¥¢½÷Àî¢¨1¤Ë¤¢¤ë¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤ä¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¿ÌºÒ°ä¹½¡Öµì½÷Àî¸òÈÖ¡×¢¨2¤Ê¤É13²Õ½ê¤ÎÃæ¤«¤é3²Õ½ê°Ê¾å¤ò½ä¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥Ñ¥ë¥Ô¥¢½÷Àî¾¦Å¹³¹ ¶¨»¿Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ·ô¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë¤Ï¡¢½÷ÀîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢²¹¤«¤¤¤¹¤Þ¤·½Á¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Î¤¹¤ê¿È¤òÍî¤È¤·¤¿½÷ÀîÌ¾Êª¤Î¡Ö½÷Àî½Á¡×¤¬½÷ÀîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤«¤é¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§µÜ¾ë¸©²´¼¯·´½÷ÀîÄ®¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë°û¿©Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ÎÉü¶½·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¡¢¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¢¨2¡§µÜ¾ë¸©½÷ÀîÄ®¤Ë¤¢¤ëÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î°ä¹½¡£¤³¤Î¸òÈÖ¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Î2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤Î°ú¤ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ðÁÃÉôÊ¬¤Î¹º¤¬°ú¤È´¤«¤ì¡¢²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î·úÊª¤¬ÄÅÇÈ¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë»öÎã¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£±.Âç²ñ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦Âç²ñÌ¾¾Î¡§¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥ºÇÕ¡¡Âè23²óµÜ¾ë¸©¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×U-12Âç²ñ
¡¡¡¦³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¦²ñ¾ì¡§½÷ÀîÄ®Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¡Âè1¡¦2Â¿ÌÜÅª¥°¥é¥¦¥ó¥É
¡¡¡¦»²²Ã¥Á¡¼¥à¡§ÃË»Ò¡¡ÃË»Ò¡¡¸©Æâ10¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁªÈ´10¥Á¡¼¥à¤ÈU-12¸©ÁªÈ´¡¢U-11¸©ÁªÈ´¤Î¹ç·×12¥Á¡¼¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½÷»Ò¡¡ÃÏ¶èÃ±°Ì¡¡6¥Á¡¼¥à
£²¡¥Âç²ñ¤Î¤è¤¦¤¹
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ¡´ï¡¢ÅÅÁõ²½¤¬¿Ê¤à¼«Æ°¼Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢ÀÜ¹çºàÎÁ¤ä¸÷³ØºàÎÁ¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEmpower Evolution.¡¡¤Ä¤Ê¤´¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ò¡£¡×¤ò¼«¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡Êhttps://www.dexerials.jp/profile/vision.html¡Ë¤È¤·¤Æ¤«¤«¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô²¼ÄÚ»³1724
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·²È¡¡Í³µ×
ÀßÎ©¡§ 2012Ç¯6·î20Æü
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.dexerials.jp/
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô ¹Êó¡¦IRÉô ¹Êó²Ý¡¡Ê¿µï¡¦ÅÏîµ¡¦ÉÚ²¬
TEL¡§03-3538-1230¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡ Email¡§press@dexerials.com
¡¡¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·²È Í³µ×¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµÜ¾ë¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥ºÇÕ¡¡Âè22²óµÜ¾ë¸©¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×U-12Âç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤ÈÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆµòÅÀ¤Î¤¢¤ëµÜ¾ë¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ2013Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤ÏµÜ¾ë¸©Æâ10ÃÏ¶è¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢12ºÐ°Ê²¼¤Ç¹½À®¤¹¤ë12¥Á¡¼¥à¤ÎÃË»Ò¥Á¡¼¥à¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏ¶èÃ±°Ì¤ÇÁªÈ´¤µ¤ì¤¿6¥Á¡¼¥à¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¡ÖU12 ¸©ÁªÈ´¡×¥Á¡¼¥à¡¢½÷»Ò¤Ï¡ÖÀô½÷»Ò¥È¥ì¥»¥ó¡×¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖU12 ¸©ÁªÈ´¡×¤ÎÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÃçÎÉ¤¯»î¹ç¤ò¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤¿ÅÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀô½÷»Ò¥È¥ì¥»¥ó¡×¤ÎÆóÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥ºÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ÎÀ¼¤ä²»¤òÍê¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤³¤È¡×¡Ö½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¡×¡ÖÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤Ç¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö½÷ÀîÄ®ËþµÊ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢½÷ÀîÄ®Æâ¤Î¥·¡¼¥Ñ¥ë¥Ô¥¢½÷Àî¢¨1¤Ë¤¢¤ë¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤ä¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¿ÌºÒ°ä¹½¡Öµì½÷Àî¸òÈÖ¡×¢¨2¤Ê¤É13²Õ½ê¤ÎÃæ¤«¤é3²Õ½ê°Ê¾å¤ò½ä¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥Ñ¥ë¥Ô¥¢½÷Àî¾¦Å¹³¹ ¶¨»¿Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ·ô¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë¤Ï¡¢½÷ÀîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢²¹¤«¤¤¤¹¤Þ¤·½Á¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Î¤¹¤ê¿È¤òÍî¤È¤·¤¿½÷ÀîÌ¾Êª¤Î¡Ö½÷Àî½Á¡×¤¬½÷ÀîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤«¤é¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§µÜ¾ë¸©²´¼¯·´½÷ÀîÄ®¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë°û¿©Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ÎÉü¶½·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¡¢¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¢¨2¡§µÜ¾ë¸©½÷ÀîÄ®¤Ë¤¢¤ëÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î°ä¹½¡£¤³¤Î¸òÈÖ¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Î2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤Î°ú¤ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ðÁÃÉôÊ¬¤Î¹º¤¬°ú¤È´¤«¤ì¡¢²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î·úÊª¤¬ÄÅÇÈ¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë»öÎã¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¡¡¾å
£±.Âç²ñ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦Âç²ñÌ¾¾Î¡§¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥ºÇÕ¡¡Âè23²óµÜ¾ë¸©¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×U-12Âç²ñ
¡¡¡¦³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¦²ñ¾ì¡§½÷ÀîÄ®Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¡Âè1¡¦2Â¿ÌÜÅª¥°¥é¥¦¥ó¥É
¡¡¡¦»²²Ã¥Á¡¼¥à¡§ÃË»Ò¡¡ÃË»Ò¡¡¸©Æâ10¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁªÈ´10¥Á¡¼¥à¤ÈU-12¸©ÁªÈ´¡¢U-11¸©ÁªÈ´¤Î¹ç·×12¥Á¡¼¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½÷»Ò¡¡ÃÏ¶èÃ±°Ì¡¡6¥Á¡¼¥à
£²¡¥Âç²ñ¤Î¤è¤¦¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»²²Ã¼Ô¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»î¹ç»þ¤Î¼Ì¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»²²Ã¼Ô¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»î¹ç»þ¤Î¼Ì¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»²²Ã¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î´¶ÁÛ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»²²Ã¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î´¶ÁÛ
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ¡´ï¡¢ÅÅÁõ²½¤¬¿Ê¤à¼«Æ°¼Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢ÀÜ¹çºàÎÁ¤ä¸÷³ØºàÎÁ¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEmpower Evolution.¡¡¤Ä¤Ê¤´¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ò¡£¡×¤ò¼«¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡Êhttps://www.dexerials.jp/profile/vision.html¡Ë¤È¤·¤Æ¤«¤«¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô²¼ÄÚ»³1724
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·²È¡¡Í³µ×
ÀßÎ©¡§ 2012Ç¯6·î20Æü
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.dexerials.jp/
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ç¥¯¥»¥ê¥¢¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô ¹Êó¡¦IRÉô ¹Êó²Ý¡¡Ê¿µï¡¦ÅÏîµ¡¦ÉÚ²¬
TEL¡§03-3538-1230¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡ Email¡§press@dexerials.com