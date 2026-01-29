人気漫画『頭文字D』コミック表紙デザインをモチーフにしたマグネットが「大阪オートメッセ2026」に初登場！

人気漫画『頭文字D』の名シーンが日常に。 表紙デザインを再現したマグネットが「オートメッセ」で販売されます。

CAMSHOP（本社：石川県白山市、運営：株式会社フェイス）は、講談社の正式ライセンスを取得した商品、『頭文字D』の **漫画表紙デザインをモチーフにしたマグネット** の販売を「大阪オートメッセ2026」で行います。本商品は、『頭文字D』の印象的なコミックス表紙をそのまま再現したデザインマグネットです。作中の名シーンや象徴的なビジュアルを活かし、ファンにとって思い入れのある表紙を、日常使いしやすいアイテムとして仕上げています。冷蔵庫やスチール製のキャビネットなどに貼り付けることで、仕事の書類やメモ、学校からのお知らせ、レシピなどを整理するのに便利です。実用性を備えながらも、『頭文字D』の世界観をさりげなく楽しめる点が魅力となっています。『頭文字D』は、公道レースを題材にしたリアルな描写と迫力あるバトルシーンで、国内外に多くのファンを持つ作品です。本マグネットは、そうした作品の魅力を身近に感じられるアイテムとして、デスク周りやキッチンなど、さまざまなシーンで活躍します。本商品は、 **講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品** として、作品の世界観と実用性を両立させたアイテムであり、ファンはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめです。この機会にぜひお求めください。商品詳細は、下記ページよりご確認ください。オンラインでも販売を行っております。商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

大阪オートメッセ2026 開催概要

・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）・会場：インテックス大阪・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2 「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント大阪オートメッセ2026オフィシャルサイト：https://www.automesse.jp/about/

『頭文字D』

1995年の連載開始から30年。しげの秀一氏による人気漫画『頭文字D』は、主人公・藤原拓海と愛車ハチロク（AE86）を中心に描かれるリアルで迫力あるバトルやドラマで、多くのクルマファンを魅了してきました。アニメ化や映画化を経て、今もなお世代を超えて支持され続けている作品です。

商品詳細

サイズ：80mm×60mmJAN(12枚セット)：4570138441199 (品番：441199)(C) しげの秀一/講談社

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/CAMSHOPメールマガジンhttps://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043

