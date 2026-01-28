クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、1986年誕生のロングセラー商品「ねるねるねるね」から、みんなの声をもとに誕生した４０周年記念フレーバー「ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味」を2026年2月16日（月）より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。

みんなのアイディアで生まれた“宇宙の味”開発の裏側

「ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味」は、2025年に実施した参加型プロジェクト「みんなでつくるねるねるねるね」で集まった声をもとに誕生した40周年記念商品です。SNSでのフレーバー募集や子ども会議での試食、パッケージに載せるねるねのデザイン公募などを通じ、大人から子どもまで延べ数千人の想像力を掛け合わせた結果、最終的に“宇宙”というコンセプトにたどり着きました。

3つのステップで生まれた新商品

①自由な発想で考える「フレーバー募集キャンペーン」

X（旧Twitter）で、フレーバーのアイディアを募集。「レモン味」や「マンゴー味」といったフルーツ系から、「杏仁豆腐味」や「みたらし団子味」などユニークなフレーバーまで、3,032件ものアイディアが寄せられました。

②味やトッピングを議論する「子ども会議」

フレーバー募集の応募結果をもとに試作品を計5品用意。カンドゥー幕張に、熱狂的なねるねるねるねファンの子ども8名をお呼びし、試食いただいた結果、「宇宙味」にて「どんな味がするのか？」「早く食べて確かめたい！」など最も盛り上がりました。また、トッピングの種類や味わいについて、子どもたちの間で熱い議論が交わされ、フレーバーの絞り込みに大きく貢献しました。

③子どもたちが自由に描く「ぬり絵募集」

保育園や幼稚園にて、パッケージに載せる「ねるね（キャラクター）」のぬり絵体験を実施。2,784名の参加作品の中から「うちゅうのフルーツ味」にぴったりなデザインを、今回の新商品パッケージに採用しました。

宇宙を感じる色の変化とトッピング

まず注目していただきたいのは、色の変化。1ばんの粉と水を混ぜると壮大な宇宙を感じる「鮮やかな青色」に変化します。その後、2ばんの粉を加えて混ぜると「鮮やかな紫色」に変わり、視覚的に“宇宙らしい変化の連続”をお楽しみいただけます。そんな「ねるねるねるね」を引き立てるトッピングは、惑星をイメージした星型のパーツ。また、子ども会議で子どもたちに人気だったしゅわしゅわ・ひえひえ・イチゴシュガーチップをミックスしました。さらに、「月」のように輝くソースを絡めて、味の変化もお楽しみいただけます。

宇宙の香りはラズベリー！？ヒントは“ギ酸エチル”

本商品は、天の川の中心に存在する有機化合物「ギ酸エチル」が、ラズベリーのような甘い果実臭を持つという宇宙飛行士の山崎直子さんの実体験から着想を得て、ねるねるねるね部分の味のベースを「ラズベリー味」に設定しました。さらに、「お月さまソース」として同じ成分を含む「パイナップル味」に採用。実際に山崎さんにも商品をご試食いただき、コメントをいただきました。

宇宙飛行士・日本宇宙少年団(YAC)理事長 山崎直子さん

『国際宇宙ステーション（ISS）に滞在した際に、船外活動から戻ってきた仲間の宇宙服から、かすかな香りが漂ってきました。ラズベリーのような甘酸っぱさと、少し焦げたような匂いが混じっていました。これが「宇宙の香り（Smell of Space）」だよ、と船長が教えてくれた時の感動を今でも覚えています。何も無い空間だと思っていた星と星の間にも、若干ですが、ギ酸エチルとよばれるラズベリーのような香りをもつ有機化合物が漂っていることを後から知りました。「ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味」を試食した際、そうしたISSでの思い出が蘇りました。宇宙らしいトッピングで、混ぜ方や飾り付けを自分で工夫できる点も興味深かったです。また、手順書（作り方）を見ながら順を追って作っていくプロセスは、宇宙で数々の実験を行った時と共通していると感じました。こうした体験を通して、宇宙や科学への好奇心や想像力が、さらに大きく膨らんでいくことを願っています。』

【商品概要】

■商品名：ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味■発売日：2026年2月16日(月)■容量：20g■特長：・粉と水を混ぜると色が変わってふくらむふわふわお菓子・みんなの声をもとに決定したフレーバー・宇宙をイメージしたミックスベリー味のねるねるねるね・月をイメージしたパイナップル風味のソースをつけて楽しめる・星や惑星をイメージした星型や、子どもたちに人気のしゅわしゅわ・ひえひえ・イチゴシュガーチップ入りトッピング・40周年ロゴ入りパッケージ

2026年に発売40周年を迎え、進化と挑戦を続ける「ねるねるねるね」！「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品であり、現在では「おいしくて楽しいワクワク体験ができる」知育菓子®として、お子さまから大人まで多くの方に愛されています。40周年の今年、お客様によりハッピーになっていただけるよう、感謝の気持ちと一緒にさらなるワクワクと楽しさをお届けします。進化し続ける「ねるねるねるね」にご期待ください！◆ねるねるねるね 40周年スペシャルサイトhttps://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/

