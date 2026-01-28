“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」は、「PARTNERSHIP」全施設にて、最大約10％OFFでご利用いただけるキャンペーンを開始しております。本キャンペーンは2026年6月30日までのご宿泊対象、割引クーポンの利用期限は2026年2月28日までです。キャンペーン詳細：https://relohotels.com/special/18177/

この度、リロホテルズ＆リゾーツでは、一年の始まりに皆様に少しでも明るくあたたかな気持ちになっていただけるよう、オフシーズンも行楽シーズンもどちらにも使える割引クーポンをご用意いたしました。「PARTNERSHIP」全施設が対象で無料会員登録で5％OFF、さらに割引後の金額に5％OFFクーポンを併用で、最大約10％OFFにてご利用いただけます。混雑を避けてゆっくり旅を楽しむオフシーズン、卒業旅行、そしてゴールデンウイークと様々なシーンでぜひご活用ください。

■キャンペーン概要

・割引：5％OFF ※会員5％割引後金額から更に5％OFF適用・使用期限：2026年2月28日・宿泊対象期間：～2026年6月30日まで・対象施設：PARTNERSHIP全施設

〈クーポンご利用方法〉1.リロホテルズのPARTNERSHIP施設ページへアクセス2.PARTNERSHIP施設・日程を選択3.予約確認画面にてクーポンコード【PH2601】を入力※会員割引5％OFF以外のクーポン併用はできません

キャンペーンページ：https://relohotels.com/special/18177/

株式会社リロホテルソリューションズ所在地：東京都新宿区新宿5-17-9設立：2024年3月1日資本金：3,000万円代表者：代表取締役社長 島田 康平事業内容：ホテル・旅館のBPO事業（集客コンサル、支配人派遣事業含む）HP：https://relohotel-solutions.com/

現在国内を含む世界の観光市場は大きな成長が見込まれる一方で、地方のおかれている状況は大変厳しく、経営層の高齢化や人口減少、若者の都市部への流出等の問題が年々深刻化しています。これらの問題を解決すべく、これまで株式会社リロバケーションズ内で活動してきた「地域創生ソリューションユニット」が2024年3月「株式会社リロホテルソリューションズ」として法人化しました。

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに-人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/