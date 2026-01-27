合同会社b-effect(所在地：東京都、販売責任者：和田)は、2026年1月16日(金)より応援購入サービス「CAMPFIRE」にて開始した最新ワイヤレス充電規格「Qi2.2」最大25W出力対応の3-in-1充電器のプロジェクトが、1月26日(月)よりCAMPFIRE公式広告およびメールマガジンにて配信開始されることをお知らせいたします。

本プロジェクトは1月31日(土)までのわずか16日間限定という極めて異例の短期間開催。

最新デバイスのポテンシャルを最大限に引き出す25W超急速充電と、熱ダレを防ぐ強化冷却システム、そして「自動回転・自動開閉」という電動ギミックを備えた日本限定モデル「JAPANBLACK」が、いよいよ最終の先行販売期間に突入します。





■ 本製品の4つの革新的なポイント

Qi2規格の限界を追求した「最大25W」の超急速充電。従来のワイヤレス充電器(15W)の常識を覆す、最新チップセットによる最大25W出力を実現。

iPhone16/17シリーズをはじめとする最新デバイスに対し、有線充電に迫るスピードで電力を供給します。※25W給電には35W以上の電源アダプタ(別売り)の使用を推奨しています。





1：「熱ダレ」を徹底抑制する強化冷却システム

高出力充電時に発生するスマートフォンの熱を、内蔵のアクティブクーリングファンが効率的に排出。デバイスの温度上昇を抑えることで、バッテリー保護による充電速度の低下(熱ダレ)を防ぎ、常に高いパフォーマンスを維持します。





2：タッチで駆動する「電動トランスフォーム」

実用性と未来感を両立した、本製品だけの電動トランスフォームを搭載しています。

オートローテーション：タッチ操作でiPhoneが自動的に90度回転。横向きにすることでiOSの「スタンバイモード」が即座に起動し、デスク上のスマートな置き時計やカレンダーとして活用できます。

スマート開閉：Apple WatchとAirPodsの充電ポートもタッチ一つで電動展開。使用しない時は本体に美しく格納され、デスクの上を極限までミニマルに保ちます





3：日本限定の「JAPANBLACK」カラー(ジャパンブラック)

世界的な有名ブランドの製造元が手掛ける信頼のクオリティ。日本法人が国内で検品を行いそのスペックを、日本のためだけに用意された特別な漆黒のカラー「JAPANBLACK」で包み込みました。深く、重厚感のあるマットな質感は、指紋の付着を抑え、あらゆるインテリアに調和しながら圧倒的な存在感を放ちます。





4.【16日間限定】プロジェクト終盤に向けたスケジュール

現在開催中のCAMPFIREプロジェクトは、1月26日の広告配信開始によりさらに注目が集まっております。先行販売だけの特別価格でのご提供は、1月31日のプロジェクト終了までとなります。

プロジェクト終了日： 2026年1月31日(土) 23：59まで

プロジェクトURL ： https://camp-fire.jp/projects/915980/view





■ プロジェクト概要

製品名 ： Qi2 25W 強化冷却モデル

次世代3-in-1ワイヤレス急速充電器(仮)

販売期間 ： 2026年1月16日(金)～1月31日(土) 23：59まで

主な機能 ： 最大25W ワイヤレス充電、電動オートローテーション、

電動格納式ポート、強化冷却ファン内蔵

カラー ： JAPANBLACK(日本限定)

販売チャネル ： CAMPFIRE(先行販売)

プロジェクトURL： https://camp-fire.jp/projects/915980/view









■ 会社概要

社名 ：合同会社b-effect

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

販売責任者：和田 遼平