TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡Ø2025Ç¯ °åÌôÉÊ¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏÄ´ºº¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«
¤³¤ÎÄø¡¢TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡áÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡á¾¾ËÜÎµÇÏ¡Ë¤Ï¡¢¡Ø2025Ç¯¡¡°åÌôÉÊ¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏÄ´ºº¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¥ê¥µー¥Á¥ãー¤Î°ËÆ£¹Âç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339808/images/bodyimage1¡Û
¢¢----------
INTERVIEW
-----------¢¢
¢¡¤Ê¤¼º£²ó¡¢°åÌôÉÊ¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§¶áÇ¯¡¢°åÌôÉÊ¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÎÁýÂç¡¢ÁÏÌô¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡¦¡¦¡¦
¢¡¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²¾Àâ¤ò¤â¤È¤Ë¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ËÆ£¡§¡ÖÁÏÌô¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¡¢¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ»Ô¾ì¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Î¤â¤È¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡¦¡¦¡¦
¢¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢²¾ÀâÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ËÆ£¡§¤Ï¤¤¡£Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢ÃæÊ¬»Ò°åÌôÉÊ¸þ¤±¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Ú¥×¥Á¥É¸¶Ìô¤Î¼õÂ÷¹çÀ®¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡¦¡¦¡¦
¢¡ËÜÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¥â¥À¥ê¥Æ¥£ÊÌ¡ÊÄãÊ¬»Ò¡¦ÃæÊ¬»Ò¡¦¹âÊ¬»Ò¡Ë¤ËÄêÎÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæÊ¬»Ò¸þ¤±¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡¦¡¦¡¦
¢¡»Ô¾ì¤äÀ¸»ºÀßÈ÷¤ÎÇÄ°®¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÆ£¡§ÁÏÌô¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃæÊ¬»Ò°åÌôÉÊ¸þ¤±¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡¦¡¦¡¦
¡þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6683/
2025Ç¯¡¡°åÌôÉÊ¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏÄ´ºº
ー³Ë»À¡¦¥Ú¥×¥Á¥É¡¦¹âÌôÍý¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÃì¤Ëー
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ähttps://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410250672
È¯´©Æü¡§2025Ç¯11·î20Æü
ÈÒ²Á¡§108,900±ß¡ÊÀÇÈ´¡§99,000±ß¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§1991Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®2-4-2¡¡¤Ê¤Ë¤ï¶ÚSIA¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¤ª¤è¤ÓÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§http://www.tpc-cop.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTPC¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡×¡§http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001Ç§¾Ú½ñÈÖ¹æ¡§IS598110
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6538-5358
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§webmarke@tpc-osaka.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
