石川県のふるさと応援カタログギフトサービス「じのもんギフトバコ」を企画・販売する株式会社ストアインク(本社／石川県金沢市)は、2026年1月6日(火)に能登の和ろうそくが選べるカタログギフト「高澤ろうそくプレミアムギフトバコ」を発売しました。

自宅にいながら能登の旅気分を味わえる絵巻物や読み物が同梱された、まったく新しいスタイルのカタログギフトです。





高澤ろうそくプレミアムギフトバコ(イメージ)





■“ふるさと石川”を旅する、まったく新しいカタログギフト

株式会社ストアインクは、石川県で20年以上にわたりフリーマガジン『Favo』を発行し、その取材を通して特色あふれるふるさと石川の魅力を発見し続けてきました。

A4サイズより一回り小さな箱に収められたギフトバコには、「高澤ろうそくカタログ」と「旅するふるさと絵巻物(能登編)」や「旅するふるさとマガジン(石川版・能登版)」を同梱。おうちで石川や能登へのプチトリップを楽しめる、ユニークな仕掛けの“ツウな能登発見”カタログギフトとなっています。





高澤ろうそくプレミアムギフトバコ





■高澤ろうそくとは？

能登の玄関口、七尾市に店を構える『高澤ろうそく』は、130年の歴史を持つ和ろうそくの専門店。能登に暮らす人々は信心深く、毎日お仏壇に灯りを点して手を合わせる習慣がある人も多いのだといいます。

2024年1月1日に発生した能登半島地震により店舗が倒壊。同社代表の高澤さんは当初、半年後の再開を考えていたそうです。ところが、震災からわずか2～3週間ほどで、ろうそくやお線香を売ってくれないかというお声が次々に届くようになったのです。予定を3か月早め、同年3月には仮店舗での営業を再開。現在に至ります。





震災前の高澤ろうそく店舗外観





能登の人々の暮らしと祈りに寄り添いながら、職人たちは代々技術を受け継いできました。和紙と灯芯草、真綿で作られる芯と、ハゼや菜種などの植物から抽出された蝋。すべてが天然素材の和ろうそくづくりは、微細な変化を肌で感じながら、職人と自然との対話のように進められていきます。

江戸時代から変わることない大きく力強い和ろうそくの灯りを、ぜひご自宅でお楽しみください。





高澤ろうそく(イメージ)





■「高澤ろうそくプレミアムギフトバコ」セット内容

下記の内容をセットでお届けします。





「高澤ろうそくプレミアムギフトバコ」セット内容





01. 商品が持つストーリーも楽しめる「高澤ろうそく」カタログ

こちらのカタログギフトで選べる和ろうそくが紹介されているほか、高澤ろうそくの伝統の技や商品に込めた想いも綴られています。





高澤ろうそくカタログ





02. 旅するふるさと絵巻物(能登編)

おうちでプチトリップ気分に。ドライブ＆観光にも利用できる「旅するふるさと絵巻物(能登編)」





旅するふるさと絵巻物(能登編)





03. 旅するふるさとマガジン2冊(石川版・能登版)

南北に長い石川県を5エリアに分けて紹介した「旅するふるさとマガジン(石川版)」と能登の見どころを紹介した「旅するふるさとマガジン(能登版)」の2冊をお届け。





旅するふるさとマガジン





■販売価格(1品交換／税・送料込)

高澤ろうそくプレミアムギフトバコ・・・・・・・・・5,900円

高澤ろうそくプレミアムギフトバコ(絵巻物なし)・・・4,700円

※商品の交換数が異なるプランもご用意しています。





「高澤ろうそくプレミアムギフトバコ」特設サイト

https://jinomon-gift.com/collections/warousoku_premium