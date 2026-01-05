株式会社 CREATIVE DESIGN PLATFORM(所在地：愛知県名古屋市)は、フリーランス、学生、リスキリング層のための“AI時代でも代替されないデザイナーの役割”に特化したオンラインセミナー配信サービス『Designer's Courage / College(DC/C)』を、1月5日(月)より正式に開始しました。





サイトURL： https://site.d-c.college/





■DC/C 提供背景

近年、生成AIの発展により、「デザイン＝作業」の時代は終わりつつあります。

スキルやセンスだけでは差別化が難しい時代となり、デザイナーの役割は“問題を読み解き、創造性を持って導くこと”へと大きく進化しています。





また、総務省調査ではフリーランス人口は8年連続増加。

若年層・リスキリング層のクリエイティブ業界への参入も増える一方、制作スキルの学習機会は多くても、“提案できる人材”を育成する場は不足しているのが現状です。





こうした時代に求められるデザイナー人材を育てるオンラインセミナー配信サービス『Designer's Courage / College(DC/C)』が新たに誕生しました。





■1セミナー 380円(税込)～！誰でも利用しやすい料金

会員登録無料・サブスクなしのオンエア配信

［1セミナー 380円(税込)～］

見たいものだけ選んで視聴。

“どこでも学べない”デザインワークスキルが1コイン以内で受けられます。





より多くの人にこのサービスを知ってもらい、利用してほしいという想いから［1セミナー 380円(税込)～］というリーズナブルな価格での提供を決定しました。

セミナーで学んだ内容を“自分の意思を持って活かしていくこと”に意義があります。AIを使いこなすでもない、AIと闘うわけでもない。

第三の道にまずは触れてもらうために、誰にでも購入しやすい価格設定にしました。





■DC/Cの特徴

● AI時代に代替されない力を学ぶ

提案力／解釈力／判断軸／価値の導き方を体系化。

「AIにできない部分」を強化する実践型プログラム。





● 実務直結のリアルなクライアントワークを題材化

実際の案件に基づく“本質的な課題”を扱い、現場で使える知識に落とし込む。





● ライブ配信＋番組編集のハイブリッド構成

物語と構造で学びやすさを高め、理解度22倍向上(学習心理学より)。





● 1テーマ30～40分の深掘り型

集中が最も持続する適正時間で設計。





● 3層のデザイナーに対応

学生／若手、リスキリング層、中堅フリーランスの実務課題それぞれに対応。









■初回シリーズ 全4本のセミナーを一斉配信！

リリース記念の初回シリーズテーマでは「次の時代も“求められ続ける”未来を切り開くクリエイティブワーク」や、「“つくる”の先にある、成果物や承認だけではない、デザイナーとして自分自身を誇れる働き方」をテーマとして取り上げた全4本のセミナーを扱い、AI時代のクリエイティブワークを学ぶ第一歩として象徴的なテーマを採用しました。





クリエイティブを、“作る”仕事から“未来に届ける”仕事へ変化させる。

そのための思考法を扱っています。









■会社概要

会社名： 株式会社 CREATIVE DESIGN PLATFORM

所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅南4-1-7

URL ： https://c-d-p.co.jp/