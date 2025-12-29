こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年、福袋がさらにパワーアップ！種類拡大＆アルペン限定福袋を多数展開
〜「初売セール」元日から5日間開催！〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2026年1月1日（元日）〜1月5日（月）の5日間でスポーツデポ、アルペン、ゴルフ5、アルペンアウトドアーズにて、お得な福袋の販売を行います。さらに、期間限定特別価格が盛りだくさんの「初売セール」も同期間で開催いたします。
＜スポーツデポ・アルペン＞
■ニューバランス福袋が復活！アルペン限定福袋も豊富にご用意。
スポーツブランドの福袋を数量限定にて取り扱いいたします。今年は完売必至のニューバランス福袋が復活。さらに、アディダスとコンバースはアルペン限定、アンダーアーマーは大量入荷とお得が盛りだくさん。その他ブランドでは、プーマやフィラ、ミズノなど人気ブランドを集めました。さらにパワーアップした2026年の福袋をぜひお楽しみください。
また、初売セールでは冬物ウェアが50%OFF以上続出！アディダス、ナイキ、アンダーアーマー、ニューバランスなど人気ブランドの冬物ウェアが超お得なプライスで購入できるチャンス。他にも、スニーカー、ランニング、各種競技スポーツ、ウィンター用品など初売り特価でご提供予定。
セール期間中は、期間限定のお得な企画も実施予定です。
※福袋は店舗によりお取り扱いが異なります。詳しくはこちら：
https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/2026_fukubukuro/
＜ゴルフ５＞
■人気ブランドのゴルフウェアが福袋で登場！ゴルフ５限定も。
大量福袋12種類！キャロウェイやジャックバニー、アディダス、ピンなど有名ブランドのアパレルをぎゅっと詰め込みました。ゴルフ５限定福袋も見逃せません。
初売セールでは、中古クラブの日替わり奉仕品や期間限定特別価格品が登場。初売用に厳選されたゴルフウェアは5日間限定の特別価格です。その他シューズや小物など、欲しかったアイテムをぜひチェックしてみてください。
※福袋は店舗によりお取り扱いが異なります。詳しくはこちら：
https://store.alpen-group.jp/store/golf5/flyer/2026_fukubukuro/
＜アルペンアウトドアーズ＞
■数量限定の初売ギアセット＆福袋！
アルペン限定のディーオーディーをはじめ、数量限定の初売ギアセットと福袋が人気ブランドから多数登場。ディーオーディーやスノーピークは、キャンプ用品をセット価格で超お得に。ケルティやジムマスター、グレゴリーではアパレル、バッグなど日常使いができる商品が初売り価格。欲しかったアイテムが入っているかも。
初売セールでは、新年の始まりを彩るお得なキャンプギアやアパレルを、4日間限定で日替わり奉仕品として展開。バッグやトレッキング用品など期間限定の奉仕品も豊富に揃います。新年を気持ちよくスタートできるお買い物をお楽しみいただけます。
※福袋は店舗によりお取り扱いが異なります。詳しくはこちら：
https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10595
初売チラシはこちら。※12/31(水)よりページ公開。
https://store.alpen-group.jp/
＜福袋販売 概要＞
開催期間：2025/1/1（元日）〜1/5（月）
販売店舗：全国のスポーツデポ、アルペン、ゴルフ5、アルペンアウトドアーズ
＜「初売セール」概要＞
開催期間：2025/1/1（元日）〜1/5（月）
営業時間：店舗により異なります。詳しくはこちら https://store.alpen-group.jp/store_search/
開催店舗：全国のスポーツデポ、アルペン、ゴルフ5、アルペンアウトドアーズ、公式オンラインストア
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
