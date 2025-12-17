こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」着信時に名刺情報を表示するスマート着信通知機能を追加
―個別登録しなくても自動で表示！電話に出る前から準備可能に ―
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達）は、名刺情報をデータ化しクラウドで一元管理することができる法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS（キャムカードビジネス）」において、着信時に名刺情報を表示する『スマート着信通知』機能を追加したことをお知らせいたします。これにより、担当者不明の着信や、顧客からの急な問い合わせにも、迅速かつ適切な対応が可能となり、ビジネス機会の損失を防ぎます。
キングソフト株式会社は、4,000社超※が利用する法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」に、着信時に名刺情報を表示する『スマート着信通知』機能を追加いたしました。
本機能は、「CAMCARD BUSINESS」のクラウド上に登録された名刺情報（会社名、氏名、部署名、役職など）と着信電話番号を照合し、リアルタイムで顧客情報をポップアップ表示します。※無料トライアルユーザー含む
これにより、着信した瞬間に「誰からの電話か」「どの会社の顧客か」を把握でき、保留や担当者確認のための時間を削減し、顧客満足度を向上させることができます。
『スマート着信通知』機能について
1. 迅速かつ適切な顧客対応を実現
着信したタイミングで、着信画面に登録されている名刺情報が自動表示されるため、担当者不明の急な着信にも即座に企業名と氏名を把握し、お客様を待たせることなく、適切でスムーズな対応が可能になります。
2. データ入力の手間を排除
「CAMCARD BUSINESS」が既にデータ化しクラウドで一元管理している情報を活用するため、新たに電話帳に情報を登録する手間は一切不要です。全社で共有された※最新の名刺データに基づいた着信表示を実現します。※管理者の設定による
3. 営業機会の損失を防止
特に営業担当者やカスタマーサポート部門において、着信時点で顧客ステータスを把握できるため、過去の商談履歴や対応状況を踏まえた質の高いコミュニケーションが通話開始直後から可能となり、重要なビジネス機会の損失を防ぎます。
「CAMCARD BUSINESS」は、今後も『名刺管理を驚くほど簡単に』をコンセプトに、最短5秒で名刺情報をデータ化して管理するだけでなく、データ活用を通じて企業の営業活動や顧客対応を強化する機能の拡充に注力いたします。今回の機能追加により、名刺データの一元管理から、実際のビジネスシーンにおける活用までをシームレスに連携し、企業の生産性向上を強力にサポートしてまいります。
CAMCARD BUSINESSについて
「CAMCARD BUSINESS（キャムカードビジネス）」は、『名刺管理を驚くほど簡単に』をコンセプトとした法人向け名刺管理ソリューションです。「名刺情報のクラウド共有」や「オンライン名刺交換」の機能により、蓄積した顧客情報を企業の資産として最大限活用できる名刺管理を実現します。
・法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」https://www.camcard.jp/business
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
キングソフト株式会社
本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階
代表取締役会長兼社長：馮 達
設立：2005年3月9日
事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供
URL：https://www.kingsoft.jp
＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：広告宣伝部
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」
https://www.camcard.jp/business
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達）は、名刺情報をデータ化しクラウドで一元管理することができる法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS（キャムカードビジネス）」において、着信時に名刺情報を表示する『スマート着信通知』機能を追加したことをお知らせいたします。これにより、担当者不明の着信や、顧客からの急な問い合わせにも、迅速かつ適切な対応が可能となり、ビジネス機会の損失を防ぎます。
本機能は、「CAMCARD BUSINESS」のクラウド上に登録された名刺情報（会社名、氏名、部署名、役職など）と着信電話番号を照合し、リアルタイムで顧客情報をポップアップ表示します。※無料トライアルユーザー含む
これにより、着信した瞬間に「誰からの電話か」「どの会社の顧客か」を把握でき、保留や担当者確認のための時間を削減し、顧客満足度を向上させることができます。
『スマート着信通知』機能について
1. 迅速かつ適切な顧客対応を実現
着信したタイミングで、着信画面に登録されている名刺情報が自動表示されるため、担当者不明の急な着信にも即座に企業名と氏名を把握し、お客様を待たせることなく、適切でスムーズな対応が可能になります。
2. データ入力の手間を排除
「CAMCARD BUSINESS」が既にデータ化しクラウドで一元管理している情報を活用するため、新たに電話帳に情報を登録する手間は一切不要です。全社で共有された※最新の名刺データに基づいた着信表示を実現します。※管理者の設定による
3. 営業機会の損失を防止
特に営業担当者やカスタマーサポート部門において、着信時点で顧客ステータスを把握できるため、過去の商談履歴や対応状況を踏まえた質の高いコミュニケーションが通話開始直後から可能となり、重要なビジネス機会の損失を防ぎます。
デバイスの設定から権限をオンに変更 着信時に名刺情報をポップアップ表示
「CAMCARD BUSINESS」は、今後も『名刺管理を驚くほど簡単に』をコンセプトに、最短5秒で名刺情報をデータ化して管理するだけでなく、データ活用を通じて企業の営業活動や顧客対応を強化する機能の拡充に注力いたします。今回の機能追加により、名刺データの一元管理から、実際のビジネスシーンにおける活用までをシームレスに連携し、企業の生産性向上を強力にサポートしてまいります。
CAMCARD BUSINESSについて
「CAMCARD BUSINESS（キャムカードビジネス）」は、『名刺管理を驚くほど簡単に』をコンセプトとした法人向け名刺管理ソリューションです。「名刺情報のクラウド共有」や「オンライン名刺交換」の機能により、蓄積した顧客情報を企業の資産として最大限活用できる名刺管理を実現します。
・法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」https://www.camcard.jp/business
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
キングソフト株式会社
本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階
代表取締役会長兼社長：馮 達
設立：2005年3月9日
事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供
URL：https://www.kingsoft.jp
＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：広告宣伝部
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」
https://www.camcard.jp/business