NIQ/GfK Japanは、日本のマンガやアニメなどエンタテインメント・コンテンツ産業の海外展開が推進されている現状を踏まえ、Nielsen Book Dataが2024年に発行した「The UK Graphic Novel Consumer report 2023（英国におけるグラフィックノベル* 消費者レポート 2023）」の日本語版を2025年12月16日（火）より販売いたします。

本レポートでは、英国におけるマンガなどの “グラフィックノベル” カテゴリーに関する消費者動向を取り扱っています。グラフィックノベルの購入者やその行動特性を、Nielsen Book Dataが保有する調査データからジャンル別に分析しています。なおグラフィックノベルのジャンルは、一般、マンガ、スーパーヒーロー、ノンフィクション＆文学に区分されています。

【調査結果 抜粋】

近年、英国ではグラフィックノベルの人気が高まっています。特にマンガは顕著で、グラフィックノベル購入冊数に対するマンガの比率は、2016-2017年調査の37%から2022-2023年調査では56%と半数以上を占めるに至りました（図1）。英国でのマンガ購入者の内訳をみると、男性が59％、女性が41％と男性比率が高く（図2）、年代別では25歳未満が一貫して最も多い結果となりました。また25歳未満は、2019年から2023年にかけて構成比をさらに伸ばしており、マンガ市場の拡大を牽引しました。

＊グラフィックノベルは、主にイラストで物語を展開し、一部に文章が入った長編作品です。

【NIQ/GfK Japan Entertainment について】

NIQ/GfKのPOSパネルは世界最大規模を誇り、約60カ国、1,700万点以上の製品、10万社以上の販売店データを網羅しています。 NIQ/GfK Japan Entertainmentでは、日本国内で90%のカバー率を持つPOSパネルを活用し、映像パッケージの実売数、音楽デジタル配信サービスのダウンロード実数、ストリーミング再生回数などの最新市場情報を月次・週次で提供しています。

また、POSデータ提供に加え、映像、アニメ、キャラクター、音楽などの市場動向について、日本国内はもちろん、自社拠点がある60カ国を中心に、100カ国以上で質の高い海外市場調査を実施することが可能です。

さらに、エンタテインメント業界の課題に合わせたカスタマイズソリューションを提供し、分析・調査だけでなく、海外展開におけるブランディングやマーケティング戦略の企画提案も行っています。パートナー企業との連携によるチーム体制で、幅広い範囲でエンタテインメント企業を包括的にサポートします。

本リリースに関するお問い合わせ先

NIQ/GfK JapanEntertainment岡崎 早苗Sanae.Okazaki@nielseniq.com