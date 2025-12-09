“人にやさしく、環境にもやさしい”をコンセプトに、エコでサスティナブルな雑貨を取り扱うktp.labo(運営：フジサキテキスタイル株式会社、代表取締役社長：藤邉 直)は、紀州の山林で育った国産檜を使用した「和柄コースター」を発売しました。檜の香りと手触りをそのままに活かし、日本の伝統柄を落とし込んだ、長く愛用できる日本素材のコースターです。国産材の利用促進と、素材を無駄なく活かすサステナブルなものづくりを目指しています。





紀州材檜の和柄コースター





■紀州材檜を生活の中へ

紀州材は古くから高い耐久性・美しい木目・芳香で知られ、日本の家づくりに欠かせない素材として親しまれてきました。本商品は、その紀州材檜の魅力を”日常の小物”で楽しめるように企画したコースターです。

手に取った瞬間に感じる檜の香り、軽さ、温かみのある感触が特徴です。









■和柄デザインで”和のアクセント”

日本の伝統的な和柄を採用し、シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げました。コーヒーやお茶はもちろん、花瓶や小物置きとしても使えるインテリア性があります。





紀州材檜の和柄コースター





■「麻の葉柄」「胡麻格子柄」の2種類をご用意。

それぞれ、くり抜きタイプと彫刻タイプの2パターンがあります。

★くり抜きタイプ：切り抜きが入っていることで、コースターがグラスに引っ付きにくく、光に透かしても美しくとても鮮やかです。





麻の葉〈くり抜き〉





胡麻格子〈くり抜き〉





★彫刻タイプ：表面に凹凸があることで、コースターがグラスに引っ付きにくく、水滴がテーブルに落ちることも防ぎます





麻の葉〈彫刻〉





胡麻格子〈彫刻〉





■利用シーン

・来客用のコースターとして

・和室や、リビングのアクセントに

・花瓶やキャンドル用の小さな敷き台として

・海外の方へのギフトにもおすすめ





【商品情報】

商品名 ：紀州材檜の和柄コースター

サイズ ：幅90mm 厚み約4mm

柄 ：麻の葉柄、胡麻格子柄(それぞれくり抜きタイプと彫刻タイプの2パターン)

素材 ：紀州材 檜

生産地 ：日本 和歌山県

価格 ：1,540円(税込)

販売場所：オンラインストア、店頭





【ブランド概要】

「人や環境にやさしい」をテーマにこだわりの日本製雑貨をお届けします。普段はアパレルメーカー向けに生地を販売している企業ですが、その知識を活かした商品や、環境に配慮したエコ素材を使った雑貨などを展開しています。





ツクツク店 ： https://tsuku2.jp/ktplabo

BASE店 ： https://ktplabo.thebase.in/

Instagram ： https://www.instagram.com/ktp.labo

YouTube ： https://www.youtube.com/@ktplabochannel





【会社概要】

フジサキテキスタイル株式会社は1968年創業以来、約半世紀にわたってカットソーや布帛を中心に幅広いテキスタイルを供給する素材会社として成長してきました。





自社で企画、製造はもちろんのこと、各テキスタイルメーカーとの密接な関係をベースにファッションの未来を切り開く人たちのバッグヤードとしてその機能を充実させています。





両国の本社、渋谷店、大阪店を拠点とし、お客様のニーズに的確かつスピーディーに対応していけることが大きな強みです。現在では、5社からなるフジサキグループを形成し、地域や取引先各社のニーズに対応できる体制をつくりあげています。





会社名 ： フジサキテキスタイル株式会社

設立 ： 昭和46年1月

代表者 ： 代表取締役社長 藤邉 直

所在地 ： 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-8-5

公式HP ： https://fujisaki-tex.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/fujisakitextile_official